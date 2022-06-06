LAMP vs. MEAN: ¿cuál es la diferencia?

MEAN son las siglas de las siguientes tecnologías apiladas:

M: MongoDB (base de datos NoSQL no RDBMS)

MongoDB (base de datos NoSQL no RDBMS) E: Express.js (marco web de backend)

Express.js (marco web de backend) A: AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario)

AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario) N: Node.js (entorno de tiempo de ejecución de backend de código abierto)

El marco AngularJS procesa una solicitud de usuario entrante. A continuación, Node.js analiza la solicitud y la traduce en entradas que la aplicación web puede entender. Express.js utiliza estas entradas traducidas para determinar qué llamadas realizar a MongoDB, una base de datos NoSQL no relacional. Una vez que MongoDB proporciona la información necesaria, Express.js envía los datos a Node.js, que a su vez los envía al marco AngularJS para que pueda mostrar la información solicitada en la interfaz de usuario.

Aunque el marco frontend de AngularJS puede sustituirse por otros como React.js, el entorno de Node.js es crítico para la pila MEAN y no puede ser sustituido. Esto se debe a que Node.js permite el desarrollo de JavaScript full stack, un beneficio clave que hace que el desarrollo y la gestión de aplicaciones con la pila MEAN sean altamente eficientes. Cuando el marco AngularJS se sustituye por React.js, la pila se denomina MERN. El acrónimo de la pila MEAN fue utilizado por primera vez en 2013 por el desarrollador de MongoDB Valeri Karpov.

La Figura 2 muestra un ejemplo de alto nivel de cómo responde una aplicación web a través de su pila MEAN para satisfacer la solicitud de información de un usuario:

Figura 2: Cómo responde una aplicación web a través de la pila MEAN para cumplir con una solicitud.