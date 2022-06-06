LAMP vs. MEAN: ¿cuál es la diferencia?

Etiquetas
Conozca las diferencias entre las pilas LAMP y MEAN, sus beneficios y sus ventajas para el desarrollo de aplicaciones web.

LAMP y MEAN son pilas web de código abierto populares que se utilizan para desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles de alto rendimiento y de nivel empresarial. Al igual que otras pilas web, combinan tecnologías (sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos, bibliotecas y marcos de aplicaciones) que los desarrolladores pueden utilizar para crear, implementar y gestionar una aplicación web totalmente funcional de forma eficiente y fiable mediante el desarrollo de pilas.

LAMP y MEAN son diferentes en el sentido de que proporcionan a los desarrolladores diferentes capas (o “pilas”) de tecnologías que una aplicación web necesita para funcionar en toda la actividad de la interfaz frontend, la red y el servidor backend. Por ejemplo, una aplicación bancaria basada en web podría basarse en la pila LAMP o la pila MEAN para interpretar la solicitud de un usuario para ver la actividad bancaria, recuperar los datos necesarios y mostrarlos en una interfaz de usuario.

 

¿Qué es una pila LAMP?

LAMP son las siglas de las siguientes tecnologías apiladas:

  • L: Linux (sistema operativo)
  • A: Apache (servidor web)
  • M: MySQL (un sistema de gestión de bases de datos relacionales, o RDBMS, que utiliza SQL)
  • P: PHP (lenguaje de programación/scripting)

El sistema operativo Linux permite que toda la aplicación web funcione correctamente en un hardware determinado. El servidor web Apache traduce la solicitud de un usuario y luego recupera y “sirve” información al usuario a través de HTTP (Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto). La base de datos MySQL (un sistema de gestión de bases de datos relacionales) almacena los datos (p. ej., archivos de extractos bancarios, actividad financiera, archivos de imágenes, hojas de estilo CSS) que el servidor web puede recuperar y proporcionar en función de la solicitud específica del usuario. El lenguaje de programación PHP funciona con Apache para recuperar contenido dinámico de la base de datos MySQL y presentarlo al usuario. Mientras que HTML puede mostrar contenido estático (p. ej., un titular que permanece en la interfaz independientemente de los datos), el contenido dinámico que cambia en función de la interacción del usuario se basa en PHP. Los lenguajes de programación PERL y Python también pueden utilizarse en la pila LAMP. El escritor Michael Kunze fue el primero en utilizar el acrónimo de la pila LAMP en un artículo para una revista de informática alemana publicada en 1998.

Figura 1: Cómo se procesa una solicitud de usuario en la pila LAMP.

 

¿Qué es la pila MEAN?

MEAN son las siglas de las siguientes tecnologías apiladas:

  • M: MongoDB (base de datos NoSQL no RDBMS)
  • E: Express.js (marco web de backend)
  • A: AngularJS (marco frontend que crea interfaces de usuario)
  • N: Node.js (entorno de tiempo de ejecución de backend de código abierto)

El marco AngularJS procesa una solicitud de usuario entrante. A continuación, Node.js analiza la solicitud y la traduce en entradas que la aplicación web puede entender. Express.js utiliza estas entradas traducidas para determinar qué llamadas realizar a MongoDB, una base de datos NoSQL no relacional. Una vez que MongoDB proporciona la información necesaria, Express.js envía los datos a Node.js, que a su vez los envía al marco AngularJS para que pueda mostrar la información solicitada en la interfaz de usuario.

Aunque el marco frontend de AngularJS puede sustituirse por otros como React.js, el entorno de Node.js es crítico para la pila MEAN y no puede ser sustituido. Esto se debe a que Node.js permite el desarrollo de JavaScript full stack, un beneficio clave que hace que el desarrollo y la gestión de aplicaciones con la pila MEAN sean altamente eficientes. Cuando el marco AngularJS se sustituye por React.js, la pila se denomina MERN. El acrónimo de la pila MEAN fue utilizado por primera vez en 2013 por el desarrollador de MongoDB Valeri Karpov.

La Figura 2 muestra un ejemplo de alto nivel de cómo responde una aplicación web a través de su pila MEAN para satisfacer la solicitud de información de un usuario:

Figura 2: Cómo responde una aplicación web a través de la pila MEAN para cumplir con una solicitud.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo de pilas LAMP?

Ventajas de LAMP

A continuación se enumeran algunos beneficios de utilizar LAMP para crear, implementar y gestionar aplicaciones web:

  • Apoyo y confianza generalizados: dado que las tecnologías de LAMP existen desde la década de 1990 y se han utilizado en diversos tipos de desarrollo de software, la comunidad de código abierto confía y apoya universalmente. Por ejemplo, muchos proveedores de alojamiento admiten PHP y MySQL.
  • Tecnología de código abierto: las tecnologías LAMP son de código abierto, lo que significa que están fácilmente disponibles y son gratuitas para los desarrolladores. LAMP también es muy flexible debido a sus tecnologías de código abierto, lo que libera a los desarrolladores para que utilicen los componentes que tengan más sentido para una aplicación web determinada. Por ejemplo, PHP puede utilizar varios motores de tiempo de ejecución, como Zend o Laravel. LAMP también puede utilizar cualquier número de bases de datos de código abierto, como PostgreSQL.
  • Apache: el servidor web Apache se considera fiable, rápido y seguro. También es modular, lo que lo hace altamente personalizable.
  • Seguridad: la pila LAMP cuenta con arquitectura de seguridad y cifrado de nivel empresarial.
  • Eficiencia: el uso de la pila LAMP puede reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones debido a su facilidad de personalización. Por ejemplo, los programadores pueden comenzar con un módulo Apache y cambiar el código según sea necesario en lugar de desarrollar el código completamente desde cero.
  • Escalabilidad: las aplicaciones web creadas, implementadas y gestionadas mediante la pila LAMP son altamente escalables y rápidas de desarrollar debido a su estructura sin bloqueos.
  • Bajo mantenimiento: el ecosistema de la pila LAMP es estable y requiere poco mantenimiento.
  • Comprensión: dado que PHP y MySQL son relativamente fáciles de entender, el desarrollo de pilas LAMP es una buena opción para principiantes.

Desventajas de LAMP

Las desventajas de usar LAMP para crear, implementar y administrar aplicaciones web incluyen las siguientes:

  • Múltiples lenguajes: LAMP no se considera “full stack” porque requiere varios lenguajes en su desarrollo. Mientras que PHP se utiliza para la programación del lado del servidor, la programación del lado del cliente se realiza en JavaScript. Esto significa que se necesita un desarrollador de full stack o varios desarrolladores.
  • Compatibilidad limitada con el SO: LAMP solo es compatible con el sistema operativo Linux y sus variantes, como Oracle Linux.
  • Arquitectura monolítica: aunque podría decirse que es más segura que la nube, LAMP es más monolítica que las arquitecturas basadas en la nube (las arquitecturas en la nube son más escalables y asequibles y devuelven los datos con mayor rapidez a través de las API).

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo con la pila MEAN?

Ventajas de MEAN

Los beneficios de usar MEAN para crear, implementar y administrar aplicaciones web incluyen los siguiente:

  • El uso de un único lenguaje: MEAN se considera “full stack” porque utiliza JavaScript como único lenguaje. Esto hace que el cambio entre la programación del lado del cliente y del lado del servidor sea conveniente y eficiente. Por ejemplo, un solo desarrollador de JavaScript podría crear aparentemente una aplicación web completa.
  • Actualizaciones y demostraciones en tiempo real: las tecnologías de la pila MEAN permiten enviar actualizaciones en tiempo real a las aplicaciones web implementadas. Los desarrolladores también pueden demostrar rápidamente la funcionalidad de las aplicaciones web en desarrollo.
  • Compatibilidad con la nube: las tecnologías de la pila MEAN pueden trabajar con las funciones basadas en la nube que se encuentran en los servicios web modernos (como la llamada a una API para la recuperación de datos).
  • Archivos JSON: MEAN permite a los usuarios guardar documentos como archivos JSON, que están diseñados para el intercambio de datos rápidos a través de redes.
  • Eficiencia: los desarrolladores pueden utilizar recursos de repositorios y bibliotecas públicos para reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones web. Esto hace que el desarrollo de pila MEAN sea una opción rentable que las startups pueden encontrar atractiva.
  • Un entorno de tiempo de ejecución rápido y facilidad de mantenimiento: el tiempo de ejecución de Node.js es rápido y tiene una gran capacidad de respuesta, mientras que el marco Angular.js es fácil de mantener y comprobable.
  • Soporte multiplataforma: MEAN es una pila multiplataforma, lo que significa que sus aplicaciones web pueden funcionar en múltiples sistemas operativos.

Desventajas de MEAN

Estas son algunas desventajas de usar MEAN para crear, implementar y administrar aplicaciones web:

  • Pérdida potencial de datos: las aplicaciones a gran escala pueden experimentar pérdida de datos debido a que MongoDB requiere memoria excesiva para el almacenamiento de datos. Además, MongoDB no admite funciones transaccionales.
  • Tiempos de carga e incompatibilidad: JavaScript puede cargar sitios web o aplicaciones de forma lenta en algunos dispositivos, especialmente en los dispositivos más antiguos o de gama baja. Las aplicaciones web pueden incluso dejar de funcionar si JavaScript está desactivado en un dispositivo. Además, MEAN puede ser difícil de implementar en arquitecturas existentes, ya que es poco probable que las aplicaciones más antiguas utilicen JavaScript.
  • Alto mantenimiento: las tecnologías de la pila MEAN se actualizan a menudo, lo que significa que se requiere un mantenimiento frecuente de las aplicaciones web.

MEAN vs LAMP: ¿cuál es mejor?

Ninguna de las dos pilas es mejor que la otra, en sí misma. Sin embargo, la pila LAMP o la pila MEAN pueden ser más adecuadas para un caso de uso concreto de desarrollo web.

La pila LAMP es generalmente la mejor opción para aplicaciones web o sitios con las siguientes características:

  • Son de gran alcance, estáticos (es decir, no necesitan actualizaciones en tiempo real) y tendrán experiencias de flujos de trabajo intensos con picos de tráfico
  • Tienen una vida útil corta
  • Son de naturaleza del lado del servidor
  • Utilizan un CMS como WordPress

Por el contrario, la pila MEAN es la mejor opción para aplicaciones web o sitios como estos:

  • Se benefician de las tecnologías modernas en la nube, como las API y los microservicios
  • Tienen una larga vida útil
  • Son de menor alcance con un tráfico consistentemente predecible (lo que disminuye la probabilidad de pérdida de datos)
  • Requieren mucha lógica por parte del cliente

Pila LAMP, pila MEAN e IBM

Para volver a lo básico, la pila LAMP le acerca un poco más al funcionamiento técnico de las páginas web y cómo se hace. Usted tiene su base de datos, su lenguaje de programación y una forma de ofrecerlo a los clientes: eso es LAMP.

Si desea ver lo fácil que es desarrollar e implementar una aplicación en la nube utilizando una pila LAMP o MEAN, IBM ofrece los siguientes tutoriales:

