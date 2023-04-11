La limitación de la CPU es una métrica clave de rendimiento de la aplicación debido a la correlación directa entre el tiempo de respuesta y la limitación de la CPU. Esta es una gran noticia para usted, ya que puede obtener esta métrica directamente de Kubernetes y OpenShift.

Para asegurarse de que los tiempos de respuesta de la aplicación permanezcan bajos, la CPU no se limite y continúe teniendo una aplicación de alto rendimiento, debe entender que cuando se produce la limitación de la CPU, no puede confiar únicamente en la utilización de su núcleo. Debe tener en cuenta todas las dependencias de recursos y análisis que afectan al rendimiento de la aplicación. IBM Turbonomic ha incorporado estas consideraciones en su plataforma de análisis.

Al determinar las acciones de redimensionamiento de contenedores, Turbonomic analiza continuamente cuatro dimensiones:

Límites de CPU Solicitudes de CPU Límites de memoria Solicitudes de memoria

Turbonomic puede determinar los límites de CPU que mitigarán el riesgo de estrangulamiento y permitirán que sus aplicaciones funcionen sin trabas. Todo ello gracias a la potencia de añadir la aceleración de la CPU como una dimensión para que la plataforma analice y gestione las compensaciones que aparecen. La adición de la dimensión de la aceleración de la CPU garantizará tiempos de respuesta bajos de las aplicaciones.

Además, Turbonomic está generando acciones para mover sus pods y escalar sus clústeres; como todos sabemos, es un desafío full stack. Los clientes pueden consultar los KPI y preguntar: "¿Qué servicio se está viendo limitado?". También les permite comprender el historial de aceleración de la CPU para cada servicio y recordar que cada servicio está directamente correlacionado con el tiempo de respuesta de la aplicación, proporcionando a los usuarios ventanas valiosas en el rendimiento de su sistema.

En el contexto de Kubernetes, uno de los principales beneficios de Turbonomic es su capacidad para identificar y remediar rápidamente las consecuencias no deseadas de una estrategia de plataforma en lugar de que el cliente rediseñe su estrategia de plataforma multiinquilino. Turbonomic no solo puede monitorizar las métricas de estrangulamiento de la CPU, sino que la plataforma también puede ajustar automáticamente el tamaño de su límite de CPU y reducir el estrangulamiento a un nivel manejable.