Antes de que existieran paraguas y exprimidores conectados a internet, botellas de agua y fábricas (antes incluso de que existiera internet tal y como lo conocemos hoy en día), había una humilde máquina expendedora de Coca-Cola en Pittsburgh (Pensilvania) que podía informar de su contenido a través de una red. Aunque era primitiva según los estándares actuales, tiene una característica única: fue, por lo que se sabe, el primer dispositivo de IoT del mundo.
Como siempre, la necesidad fue la madre de la invención. Un día, a principios de la década de 1980, David Nichols, un estudiante de posgrado del departamento de Informática de la Universidad Carnegie Mellon, estaba en su oficina del campus de Wean Hall y le apetecía un refresco. Pero su oficina estaba “bastante lejos” de la máquina expendedora de Coca-Cola del edificio y, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de cafeína de sus compañeros, Nichols sabía que era muy probable que estuviera vacía o que, si la habían rellenado recientemente, los refrescos estuvieran trágicamente calientes.
“De repente, recordé las historias sobre la Prancing Pony [la primera máquina expendedora controlada por ordenador] de Stanford y me di cuenta de que no teníamos por qué aguantar eso, que teníamos la tecnología necesaria”, recordó Nichols más tarde.
Nichols escribió a algunos amigos para contarles su idea de controlar el contenido de la máquina de forma remota y acabar de una vez por todas con las insatisfactorias idas a por refrescos. Pronto, otros dos estudiantes (Mike Kazar e Ivor Durham) y un ingeniero de investigación de la universidad, John Zsarnay, comenzaron a trabajar con él para hacerla realidad.
La clave para determinar el contenido de la máquina expendedora de Coca-Cola a distancia era vigilar de cerca sus luces. La máquina tenía seis columnas de botellas de refresco de vidrio. Cuando alguien compraba una Coca-Cola, una luz indicadora roja de la columna correspondiente parpadeaba durante unos segundos antes de apagarse. Cuando una columna estaba vacía, la luz permanecía encendida hasta que se reponían los refrescos.
Para extraer datos de la máquina, Zsarnay instaló una placa que detectaba el estado de cada uno de los indicadores luminosos. Una línea desde la placa llegaba hasta una puerta de enlace para el ordenador principal del departamento, que estaba conectado a ARPANET, precursora de la actual internet, que en aquel momento daba servicio a menos de 300 ordenadores en todo el mundo.
Kazar escribió un programa para la pasarela que comprobaba el estado de la luz de cada columna varias veces por segundo. Si una luz pasaba de apagada a encendida, pero luego se apagaba de nuevo unos segundos más tarde, sabía que se había comprado una Coca-Cola. Si la luz permanecía encendida más de cinco segundos, asumía que la columna estaba vacía. Cuando la luz se apagaba, el programa sabía que dos Coca-Colas frías (que siempre se guardaban en la máquina como reserva) estaban ahora disponibles para su compra, mientras que el resto de las botellas seguían estando calientes. El programa registraba cuántos minutos llevaban las botellas en la máquina después de reponerlas. Después de tres horas, las botellas simplemente se registraban como “frías”.
Por último, el grupo añadió código al programa del ordenador principal, lo que permitía a cualquier persona con un ordenador conectado a ARPANET (o a la red Ethernet local de Carnegie Mellon) acceder a la información sobre la máquina. Con unas simples pulsaciones, podían saber si había Coca-Colas en la máquina y, en caso afirmativo, cuáles estaban frías.
“Nunca lo usé, excepto para ver si funcionaba”, dijo Kazar a Industrious. “Nunca me gustó la Coca-Cola”.
Pero Carnegie Mellon estaba lleno de bebedores de Coca-Cola y, según Kazar, el programa se hizo “muy popular muy rápidamente” en el departamento de Informática cuando entró en funcionamiento en 1982. “Al cabo de un tiempo, se convirtió en un procedimiento habitual comprobar el estado de la máquina expendedora de Coca-Cola antes de bajar las escaleras, porque querían asegurarse de conseguir la Coca-Cola más fría disponible”, afirmó. En algún momento, otro estudiante de posgrado instaló un sistema similar para controlar el estado de la máquina de M&M cercana.
Unos años más tarde, el distribuidor local de Coca-Cola dejó de vender las botellas de vidrio que cabían en la máquina del departamento y, finalmente, el dispositivo fue sustituido por un modelo más nuevo que los estudiantes nunca llegaron a conectar a Internet. Pero en las décadas siguientes, la nueva máquina siguió siendo una plataforma para experimentos poco convencionales.
A principios de la década de 2000, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg y Kevin Watkins instalaron una cámara de vídeo en la máquina que grababa un mostrador cercano donde la gente a veces dejaba comida gratis. Los estudiantes solían consultar las imágenes de la cámara en línea para ver si había algo que llevarse. Unos años más tarde, Charlie Garrod y otros estudiantes instalaron una pantalla en la máquina que mostraba el tiempo y otra información de interés general.
“No queríamos deshacernos por completo de nuestra máquina expendedora de Coca-Cola modificada, pero las personas que habrían realizado los cambios profundos ya no estaban allí. No es que quisiéramos menos funcionalidad, es que no teníamos los recursos para rediseñar el sistema”, explicó Garrod a Industrious. “El trabajo interesante de este proyecto se realizó realmente en los años 80”.
Durante años, los miembros de la principal organización de estudiantes de posgrado del departamento de informática, Dec/5, continuaron operando la máquina. Aunque era propiedad de Coca-Cola, los estudiantes se encargaban de mantenerla abastecida y fijaban los precios. Los “encargados del mantenimiento de la máquina” voluntarios, como Garrod, intentaban realizar las reparaciones necesarias sin recurrir a ayuda externa, ya que los técnicos de Coca-Cola veían con malos ojos las modificaciones técnicas.
“Nos dijeron que la devolviéramos a su estado original, cosa que no hicimos, pero la revertíamos temporalmente a su estado original cada vez que tenían que venir”, explicó Garrod.
Finalmente, según Garrod, los estudiantes de posgrado decidieron que operar una máquina expendedora de refrescos por su cuenta “no merecía la pena ni el tiempo ni el esfuerzo”. En 2014, había una máquina expendedora de Coca-Cola en el Gates Center for Computer Science, pero Garrod dijo que “es solo una máquina expendedora de Coca-Cola normal y corriente”.
Aunque la historia de la máquina expendedora de Coca-Cola del departamento de Informática se conserva en el sitio web de Carnegie Mellon, Kazar afirmó que la universidad no celebró oficialmente el invento original en su momento, y que en los años 80 nunca se le ocurrió que el dispositivo fuera especialmente innovador. “Nunca pensé que alguien me preguntaría por ello 30 años después”, afirmó Kazar, ahora CTO de Avere Systems.
Kazar nunca imaginó que la máquina expendedora de Coca-Cola sería solo el primero de miles de millones de dispositivos cotidianos conectados a internet. Hoy en día, hay más de 8000 millones de dispositivos conectados en uso en todo el mundo y, para 2020, se espera que esa cifra aumente hasta los 30 700 millones. Se prevé que solo el mercado de los sensores para el IoT alcance un valor superior a los 27 000 millones de dólares en 2022.
Pero en 1982, cuando los ordenadores costaban un millón de dólares y ARPANET seguía siendo la única opción disponible, Kazar dijo que un mundo dominado por el IoT parecía una fantasía lejana.
“Había un chiste recurrente sobre cómo algún día su tostadora estaría conectada a internet”, dijo. “La gente se reía de eso”.
Descubra cómo los activos inteligentes impulsados por IA e IoT pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a condiciones cambiantes y reducir costes. Explore las soluciones de IBM para crear operaciones conectadas y automatizadas.
Descubra las últimas tendencias e innovaciones en IoT, desde la integración de IA hasta el edge computing. Obtenga tutoriales, herramientas y recursos para crear dispositivos conectados más inteligentes que transformen su forma de gestionar datos y procesos.
El viaje del IoT ha evolucionado, pero sigue siendo un viaje. A continuación se indican 4 pasos que su empresa debe dominar para aprovechar realmente el valor de sus esfuerzos en materia de IoT.
Descubra por qué la gestión de datos es clave para una estrategia de IoT viable y cómo puede dar los primeros pasos para gestionar el maremágnum de datos.
Descubra cómo Atea lidera las soluciones noruegas de trazabilidad del sector del marisco construidas con la nueva red IBM Blockchain Transparent Supply.
IBM Maximo Application Suite es un conjunto de aplicaciones para la supervisión, la gestión, el mantenimiento predictivo y la planificación de la fiabilidad de los activos. Está disponible como solución SaaS gestionada o implementable en cualquier entorno de Red Hat OpenShift.
IBM Maximo Application Suite es un conjunto de aplicaciones para la monitorización, la gestión, el mantenimiento predictivo y la planificación de la fiabilidad de los activos. Está disponible como solución SaaS gestionada o implementable en cualquier entorno de Red Hat OpenShift.
Las soluciones IoT ayudan a las empresas a extraer información valiosa de los dispositivos y sensores conectados, lo que permite crear nuevos modelos de negocio innovadores.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Optimice el rendimiento de los activos y reduzca el tiempo de inactividad con la gestión de activos impulsada por IA de IBM Maximo. Explore cómo el mantenimiento, las inspecciones y la fiabilidad de los activos con IA pueden transformar sus operaciones.