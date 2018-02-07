Antes de que existieran paraguas y exprimidores conectados a internet, botellas de agua y fábricas (antes incluso de que existiera internet tal y como lo conocemos hoy en día), había una humilde máquina expendedora de Coca-Cola en Pittsburgh (Pensilvania) que podía informar de su contenido a través de una red. Aunque era primitiva según los estándares actuales, tiene una característica única: fue, por lo que se sabe, el primer dispositivo de IoT del mundo.

Como siempre, la necesidad fue la madre de la invención. Un día, a principios de la década de 1980, David Nichols, un estudiante de posgrado del departamento de Informática de la Universidad Carnegie Mellon, estaba en su oficina del campus de Wean Hall y le apetecía un refresco. Pero su oficina estaba “bastante lejos” de la máquina expendedora de Coca-Cola del edificio y, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de cafeína de sus compañeros, Nichols sabía que era muy probable que estuviera vacía o que, si la habían rellenado recientemente, los refrescos estuvieran trágicamente calientes.

“De repente, recordé las historias sobre la Prancing Pony [la primera máquina expendedora controlada por ordenador] de Stanford y me di cuenta de que no teníamos por qué aguantar eso, que teníamos la tecnología necesaria”, recordó Nichols más tarde.

Nichols escribió a algunos amigos para contarles su idea de controlar el contenido de la máquina de forma remota y acabar de una vez por todas con las insatisfactorias idas a por refrescos. Pronto, otros dos estudiantes (Mike Kazar e Ivor Durham) y un ingeniero de investigación de la universidad, John Zsarnay, comenzaron a trabajar con él para hacerla realidad.

La clave para determinar el contenido de la máquina expendedora de Coca-Cola a distancia era vigilar de cerca sus luces. La máquina tenía seis columnas de botellas de refresco de vidrio. Cuando alguien compraba una Coca-Cola, una luz indicadora roja de la columna correspondiente parpadeaba durante unos segundos antes de apagarse. Cuando una columna estaba vacía, la luz permanecía encendida hasta que se reponían los refrescos.

Kazar escribió un programa para la pasarela que comprobaba el estado de la luz de cada columna varias veces por segundo. Si una luz pasaba de apagada a encendida, pero luego se apagaba de nuevo unos segundos más tarde, sabía que se había comprado una Coca-Cola. Si la luz permanecía encendida más de cinco segundos, asumía que la columna estaba vacía. Cuando la luz se apagaba, el programa sabía que dos Coca-Colas frías (que siempre se guardaban en la máquina como reserva) estaban ahora disponibles para su compra, mientras que el resto de las botellas seguían estando calientes. El programa registraba cuántos minutos llevaban las botellas en la máquina después de reponerlas. Después de tres horas, las botellas simplemente se registraban como “frías”.

Por último, el grupo añadió código al programa del ordenador principal, lo que permitía a cualquier persona con un ordenador conectado a ARPANET (o a la red Ethernet local de Carnegie Mellon) acceder a la información sobre la máquina. Con unas simples pulsaciones, podían saber si había Coca-Colas en la máquina y, en caso afirmativo, cuáles estaban frías.

“Nunca lo usé, excepto para ver si funcionaba”, dijo Kazar a Industrious. “Nunca me gustó la Coca-Cola”.