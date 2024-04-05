En el corazón de todo esto se encuentran los datos, que ayudan a las empresas a obtener conocimientos valiosos para acelerar la transformación. Con datos en casi todas partes, las organizaciones suelen poseer un repositorio existente adquirido al ejecutar cargas de trabajo tradicionales de simulación y modelado de HPC. Estos repositorios pueden extraerse de multitud de fuentes. Al utilizar estas fuentes, las organizaciones pueden aplicar HPC e IA a los mismos retos, lo que les permite generar conocimientos más profundos y valiosos que impulsan la innovación más rápido.

La HPC guiada por IA aplica la IA para agilizar las simulaciones, lo que se conoce como simulación inteligente. En la industria de la automoción, la simulación inteligente acelera la innovación en nuevos modelos. Dado que los diseños de vehículos y componentes suelen evolucionar a partir de iteraciones anteriores, el proceso de modelado sufre cambios significativos para optimizar cualidades como la aerodinámica, el ruido y las vibraciones.

Con millones de posibles cambios, evaluar estas cualidades en diferentes condiciones, como los tipos de carreteras, puede alargar considerablemente el tiempo de entrega de los nuevos modelos. Sin embargo, en el mercado actual, los consumidores exigen lanzamientos rápidos de nuevos modelos. Los ciclos de desarrollo prolongados podrían perjudicar las ventas y la fidelidad de los clientes de los fabricantes de automóviles.

Los fabricantes de automóviles, que tienen una gran cantidad de datos relacionados con los diseños existentes, pueden utilizar estos grandes cuerpos de datos para entrenar modelos de IA. Esto les permite identificar las mejores áreas para la optimización del vehículo, reduciendo así el espacio problemático y centrando los métodos tradicionales de HPC en áreas más específicas del diseño. En última instancia, este enfoque puede ayudar a producir un producto de mejor calidad en menos tiempo.

En la automatización del diseño electrónico (EDA), la IA y la HPC impulsan la innovación. En el cambiante panorama actual de los semiconductores, miles de millones de pruebas de verificación deben validar los diseños de los chips. Sin embargo, si se produce un error durante el proceso de validación, no es práctico volver a ejecutar todo el conjunto de pruebas de verificación debido a los recursos y el tiempo necesarios.

Para las empresas de EDA, el uso de métodos de HPC infundidos con IA es importante para identificar las pruebas que deben volver a ejecutarse. Esto puede ahorrar una cantidad significativa de ciclos de cálculo y ayudar a mantener los plazos de fabricación en el buen camino, lo que en última instancia permite a la empresa entregar semiconductores a los clientes con mayor rapidez.