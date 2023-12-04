El sector de la aviación está bajo presión para mejorar la sostenibilidad de los viajes aéreos y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia operativa en un mercado cada vez más complejo que aún se está recuperando del impacto de la pandemia de COVID-19. En un sector en el que la seguridad es primordial y las nuevas tecnologías requieren el máximo escrutinio, la IA generativa promete impulsar los sectores de aviación y sus socios industriales.

Hay innumerables casos de uso potenciales para la IA generativa. Algunos casos de uso requieren tiempo para integrarse con los sistemas y procesos empresariales existentes, pero los líderes de sectores deberían mover hacia las áreas más adecuadas para los puntos fuertes de la IA generativa. Estos incluyen mejorar la experiencia del cliente a través de recomendaciones y promociones de viajes mejores y más personalizadas, así como mejorar el servicio de atención al cliente mediante la creación de asistentes virtuales más sólidos. La IA generativa también podría ayudar a los técnicos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) al permitirles recuperar información relevante de manera más efectiva para las reparaciones, o al automatizar la creación de pedidos de piezas y equipos para que la reparación o el mantenimiento puedan comenzar tan pronto como aterrice un avión.

Algunas aerolíneas ya están utilizando la IA generativa en las operaciones de comunicación y servicio de atención al cliente, incluida la traducción automática de textos, la producción de materiales de marketing y la redacción de copias. AAR Corp, un proveedor privado de servicios de aviación, está considerando el uso de IA generativa para optimizar la gestión de inventarios, proporcionar mantenimiento predictivo, mejorar las operaciones de almacén y automatizar los pedidos de piezas.