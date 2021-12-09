¿Qué es la gestión de decisiones?

A medida que más organizaciones avanzan en su transformación digital para obtener una ventaja competitiva, los clientes y empleados esperan cada vez más interacciones digitales optimizadas y personalizadas, incluidas opciones de autoservicio. Al utilizar la automatización como piedra angular de los procesos digitales, las empresas pueden crear y rediseñar procesos para aumentar la productividad, la precisión y la satisfacción.
La gestión de decisiones es la combinación de machine learning con reglas empresariales para ayudar a las organizaciones a comprender las acciones adecuadas que deben tomar en un proceso. Normalmente, las empresas utilizan la gestión de decisiones como parte de un enfoque de automatización empresarial más amplio para las operaciones empresariales.
Después de definir qué procesos automatizar, la organización crea flujos de trabajo que describen el proceso. Cuando surge una decisión sobre qué acción tomar a continuación en el flujo de trabajo, puede crear un modelo de decisión para ayudar a determinar qué sucederá a continuación.
El sello distintivo de la gestión de decisiones es que el software toma la decisión en lugar de un humano. Por lo tanto, la gestión de decisiones imita eficazmente el proceso humano de toma de decisiones a través del modelado de decisiones para tareas digitales, especialmente aquellas con directrices claras para el trabajo. Al utilizar la gestión de decisiones, puede combinar varias decisiones con tareas automatizadas para crear un proceso empresarial automatizado de extremo a extremo.
Por ejemplo, si está automatizando el proceso de incorporación de nuevos empleados, un paso es configurar el acceso a los recursos de TI. Sin embargo, el proceso es diferente dependiendo de si el puesto es presencial, remoto o híbrido. Puede utilizar la gestión de decisiones para acceder a los registros de los empleados que pueden ayudar a determinar las necesidades de TI de una persona sin intervención humana. Luego, el software inicia el flujo de trabajo adecuado en función de las necesidades de TI del individuo, como proporcionar el acceso a la red requerido, enviar correos electrónicos a los empleados y a su gerente, enviar equipos a sus direcciones o configurar un ticket de trabajo para que se entregue el equipo a sus estaciones de trabajo in situ.
El uso de la gestión de decisiones para la toma de decisiones digitales le permite recopilar datos de una amplia gama de fuentes casi en tiempo real, lo que normalmente no es posible cuando las tareas son humanas. Por ejemplo, el sistema puede utilizar servicios de contenido multipartitos, extracción inteligente de información, datos propios y datos de consumidores de terceros.
Las reglas empresariales son la piedra angular de la gestión de decisiones. Cuando el sistema de automatización llega a un punto de decisión en el flujo de trabajo, el software utiliza una regla empresarial para decidir qué sucede a continuación. Las reglas empresariales consisten en una declaración condicional y luego una acción a tomar dependiendo de qué condición se cumpla. Puede modificar las reglas empresariales a medida que cambian sus procesos o situaciones.
Por ejemplo, una organización minorista utiliza la automatización para la detección del fraude en las devoluciones. Cuando un empleado introduce una devolución en el POS, el sistema de automatización utiliza inteligencia artificial (IA) para procesar rápidamente la devolución y el historial de compras del cliente. A continuación, el sistema utiliza los datos del cliente con la regla de negocio que se ha configurado para el sistema, de modo que puede marcar a los clientes con más de cuatro devoluciones en los últimos 60 días. Durante las vacaciones, cuando las devoluciones son más comunes, las organizaciones pueden cambiar la regla para permitir seis devoluciones en los últimos 60 días.
La automatización de procesos empresariales (BPM) a menudo se denomina simplemente automatización empresarial. Se refiere al proceso de automatizar tantas tareas como sea posible. Las organizaciones están recurriendo a la automatización que está impulsada por la IA y que incorpora buenas prácticas a través de todos los flujos de trabajo, todo ello con el fin de crear experiencias del cliente más rápidas y digitales y optimizar los procesos internos. Mediante el uso de la tecnología, las organizaciones pueden reemplazar los procesos manuales por procesos automatizados digitalmente, también conocidos como gestión de procesos empresariales.
Para completar el proceso de automatización empresarial, las organizaciones utilizan cuatro pasos para cada proceso:
Las organizaciones que utilizan la gestión de decisiones como parte de un enfoque global de automatización empresarial suelen obtener los siguientes beneficios:
La gestión de decisiones se puede utilizar para cualquier punto de decisión en un proceso digital que se pueda definir con reglas empresariales y cuantificar con una instrucción condicional. Las empresas utilizan la gestión de decisiones para una amplia gama de procesos, incluidos los siguientes:
Los clientes esperan cada vez más experiencias digitales que satisfagan sus necesidades y preferencias. Mediante el uso de datos de clientes, incluidos datos de primera mano, datos de comportamiento y datos de consumidores de terceros, empresas de todos los tamaños y presupuestos personalizan todos los aspectos de la interacción casi en tiempo real. A medida que las organizaciones recopilan más datos sobre el cliente, pueden mejorar la experiencia del cliente para alinearse más estrechamente con sus necesidades, incluso después de que la interacción ya haya comenzado.
Supongamos que un cliente recurrente visita el sitio web de una empresa. Basándose en el historial de compras anteriores del cliente, la empresa sabe que se trata de una mujer a la que le gusta acampar. Por lo tanto, la empresa personaliza la foto del banner del sitio web y las promociones para centrarse en el equipo de campamento. Sin embargo, durante esta visita, el cliente mira el equipo de esquí. En lugar de enviar un correo electrónico de seguimiento que se centre en el equipo similar a una visita anterior, el software de automatización personaliza el mensaje con un enlace a una entrada de blog sobre la selección del equipo adecuado y las ventas de guantes.
Para que una cadena de suministro funcione de manera eficiente y eficaz, se deben tomar múltiples decisiones a lo largo del proceso, a menudo basadas en datos cambiantes. Además, los stakeholders clave suelen exigir transparencia en el proceso y actualizaciones frecuentes del estado. La gestión de decisiones permite a las organizaciones utilizar análisis para optimizar el proceso de la cadena de suministro de principio a fin.
Por ejemplo, las organizaciones pueden configurar la gestión de decisiones para gestionar el proceso de pedido cuando es necesario reabastecer un artículo. El análisis predictivo recopila información de múltiples fuentes de datos para determinar qué proveedor autorizado tiene la cantidad necesaria en stock y la mayor puntuación de satisfacción. A continuación, la organización puede utilizar analytics para optimizar las opciones de envío basándose en reglas empresariales que priorizan la velocidad y el coste como factores para seleccionar el proveedor y la opción de envío adecuados. A continuación, la empresa puede automatizar el proceso para garantizar una experiencia fluida desde la realización del pedido hasta la entrega.
Las organizaciones que funcionan en sectores altamente regulados utilizan la gestión de decisiones para monitorizar las operaciones que requieren un alto grado de cumplimiento. El sector sanitario es un buen ejemplo. Dado que el software de automatización utiliza IA y análisis de datos para analizar los registros de los pacientes, puede determinar quién no ha firmado la documentación necesaria relacionada con la política HIPAA y marcar el registro del paciente. La automatización empresarial incluye un nuevo formulario HIPAA para que los pacientes lo firmen durante el proceso de registro en su próxima cita.
La selección manual de aplicaciones lleva mucho tiempo e invita a los sesgos humanos a participar en el proceso. Al establecer reglas empresariales basadas en los requisitos del puesto, como el número de años de experiencia y las habilidades requeridas, un departamento de recursos utiliza la gestión de decisiones para automatizar la selección inicial de aplicaciones. Mediante la automatización, el software de RR. HH. puede buscar palabras clave en un currículo basándose en reglas para evaluar si ese candidato sería adecuado para un puesto específico. El software de automatización analiza las aplicaciones y envía las que cumplen esos requisitos al responsable de contratación adecuado para su revisión.
Muchas organizaciones utilizan un sistema de gestión de reglas empresariales (BRMS) para crear y gestionar las reglas empresariales sin intervención manual. Un BRMS aprovecha la IA y el ML (machine learning) a lo largo del ciclo de vida para tomar decisiones precisas y dirigidas, y la mayoría tiene una interfaz fácil de usar que permite a los empleados crear reglas y modelos sin código.
Un BRMS contiene los siguientes componentes:
Con IBM® Cloud Pak for Business Automation, tiene todo lo que necesita para automatizar todos los procesos empresariales. La solución se integra con los sistemas de TI para escalar aplicaciones y automatizar decisiones en múltiples canales. La gestión de decisiones es una capacidad clave del sistema que permite a las organizaciones de diversos sectores capacitar a los usuarios empresariales, tomar mejores decisiones y optimizar las experiencias del cliente. IBM Cloud Pak for Automation se basa en servicios de automatización que le permiten recopilar conocimiento sobre su proceso empresarial y, a continuación, utilizar opciones de low-code para automatizar el flujo de trabajo.
IBM Process Mining ofrece un ROI del 176 %, un crecimiento de los ingresos de 968 000 USD y un ahorro de costes, según el estudio Total Economic Impact de Forrester.
Descubra cómo la IA puede mejorar las experiencias de servicio de atención al cliente mediante el autoservicio, la derivación a agentes humanos y el aumento de las habilidades de resolución de problemas.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
IBM garantiza la transformación empresarial para los clientes empresariales con sus servicios de consultoría de automatización extrema.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas low-code.