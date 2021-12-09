¿Qué es la gestión de decisiones?

La gestión de decisiones se puede utilizar para cualquier punto de decisión en un proceso digital que se pueda definir con reglas empresariales y cuantificar con una instrucción condicional. Las empresas utilizan la gestión de decisiones para una amplia gama de procesos, incluidos los siguientes:

Creación de experiencias personalizadas para los clientes

Los clientes esperan cada vez más experiencias digitales que satisfagan sus necesidades y preferencias. Mediante el uso de datos de clientes, incluidos datos de primera mano, datos de comportamiento y datos de consumidores de terceros, empresas de todos los tamaños y presupuestos personalizan todos los aspectos de la interacción casi en tiempo real. A medida que las organizaciones recopilan más datos sobre el cliente, pueden mejorar la experiencia del cliente para alinearse más estrechamente con sus necesidades, incluso después de que la interacción ya haya comenzado.

Supongamos que un cliente recurrente visita el sitio web de una empresa. Basándose en el historial de compras anteriores del cliente, la empresa sabe que se trata de una mujer a la que le gusta acampar. Por lo tanto, la empresa personaliza la foto del banner del sitio web y las promociones para centrarse en el equipo de campamento. Sin embargo, durante esta visita, el cliente mira el equipo de esquí. En lugar de enviar un correo electrónico de seguimiento que se centre en el equipo similar a una visita anterior, el software de automatización personaliza el mensaje con un enlace a una entrada de blog sobre la selección del equipo adecuado y las ventas de guantes.

Optimización de la cadena de suministro

Para que una cadena de suministro funcione de manera eficiente y eficaz, se deben tomar múltiples decisiones a lo largo del proceso, a menudo basadas en datos cambiantes. Además, los stakeholders clave suelen exigir transparencia en el proceso y actualizaciones frecuentes del estado. La gestión de decisiones permite a las organizaciones utilizar análisis para optimizar el proceso de la cadena de suministro de principio a fin.

Por ejemplo, las organizaciones pueden configurar la gestión de decisiones para gestionar el proceso de pedido cuando es necesario reabastecer un artículo. El análisis predictivo recopila información de múltiples fuentes de datos para determinar qué proveedor autorizado tiene la cantidad necesaria en stock y la mayor puntuación de satisfacción. A continuación, la organización puede utilizar analytics para optimizar las opciones de envío basándose en reglas empresariales que priorizan la velocidad y el coste como factores para seleccionar el proveedor y la opción de envío adecuados. A continuación, la empresa puede automatizar el proceso para garantizar una experiencia fluida desde la realización del pedido hasta la entrega.

Mantener el cumplimiento normativo

Las organizaciones que funcionan en sectores altamente regulados utilizan la gestión de decisiones para monitorizar las operaciones que requieren un alto grado de cumplimiento. El sector sanitario es un buen ejemplo. Dado que el software de automatización utiliza IA y análisis de datos para analizar los registros de los pacientes, puede determinar quién no ha firmado la documentación necesaria relacionada con la política HIPAA y marcar el registro del paciente. La automatización empresarial incluye un nuevo formulario HIPAA para que los pacientes lo firmen durante el proceso de registro en su próxima cita.

Revisión de aplicaciones de empleo

La selección manual de aplicaciones lleva mucho tiempo e invita a los sesgos humanos a participar en el proceso. Al establecer reglas empresariales basadas en los requisitos del puesto, como el número de años de experiencia y las habilidades requeridas, un departamento de recursos utiliza la gestión de decisiones para automatizar la selección inicial de aplicaciones. Mediante la automatización, el software de RR. HH. puede buscar palabras clave en un currículo basándose en reglas para evaluar si ese candidato sería adecuado para un puesto específico. El software de automatización analiza las aplicaciones y envía las que cumplen esos requisitos al responsable de contratación adecuado para su revisión.