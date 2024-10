El mercado de aplicaciones en contenedores está dominado actualmente por dos entidades:

Docker

La plataforma de contenerización más utilizada es Docker. Los contenedores Docker se crearon originalmente en torno a Docker Engine en 2013 y se ejecutan de acuerdo con una interfaz de programación de aplicaciones (API). Docker es en realidad una plataforma como servicio (PaaS) y su principal beneficio es su flexibilidad. Docker puede coger cualquier aplicación y sus dependencias asociadas y convertirla en un contenedor virtual, que puede ejecutarse en cualquier ordenador con Windows, macOS o Linux. El sistema utiliza imágenes de Docker, que son plantillas de solo lectura que se utilizan para crear contenedores, y Dockerfiles, que son archivos de texto que acompañan y explican las imágenes de Docker. Las imágenes de Docker y otras imágenes de contenedor requieren un espacio en el que ejecutarse. Esto lo gestiona el tiempo de ejecución del contenedor, una solución de software que interactúa con el sistema operativo para crear el espacio necesario para ejecutar imágenes de contenedores.

Kubernetes

La plataforma de orquestación de contenedores más popular es Kubernetes, creada por Google en 2014 y sigue siendo popular por la sólida forma en la que automatiza la implementación de software, permite la escalabilidad y admite la gestión de contenedores. Además, Kubernetes es un sistema de código abierto y fomenta la participación ávida de los colaboradores (que ahora supervisan el proyecto), y cada proveedor de software da su propio giro a Kubernetes. Por ejemplo, con algunos servicios, los usuarios no solo pueden crear clústeres de Kubernetes, sino también implementar aplicaciones web escalables y analizar registros.

En la actualidad, Docker y Kubernetes son, con diferencia, las herramientas más utilizadas en relación con los contenedores de ordenadores. Según recientes proyecciones de contenerización (enlace externo a ibm.com) para 2024, Dockers ahora controla un enorme 82,8 % de este mercado, mientras que Kubernetes registra una cuota de mercado del 11,52 %.