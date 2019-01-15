5 claves para la migración a la nube en el sector de los servicios financieros

Hoy más que nunca, es imperativo que las organizaciones de servicios financieros migren a la nube.
Las nuevas demandas de los clientes y accionistas, junto con los crecientes requisitos normativos, requieren que las organizaciones cuenten con un ecosistema de TI que pueda ofrecer una mayor agilidad, innovación y personalización. Para aquellos que duden por cuestiones de seguridad, privacidad de datos y cumplimiento, aquí hay cinco claves para la migración a la nube para reducir el riesgo de utilizar el cloud computing en el sector bancario.
Muchos clientes acuden a mí sin un plan, y comenzar una migración a la nube sin uno sería exponerse al fracaso. Las organizaciones deben desarrollar estrategias que puedan satisfacer sus requisitos empresariales únicos, como la velocidad y la agilidad, para gestionar las transacciones financieras orientadas al cliente, al tiempo que garantizan el cumplimiento de la normativa. Para ello, realice un análisis de portfolio para examinar los sistemas, aplicaciones y procesos actuales y obtener una comprensión profunda del entorno de TI y las cargas de trabajo. Asegúrese de utilizar herramientas que recopilen la información en un formato coherente para no obtener un análisis incompleto.
Antes de trasladar las aplicaciones a cualquier lugar, determine cuáles son adecuadas para la nube. Las aplicaciones listas para la nube podrían incluir aplicaciones estandarizadas, cargas de trabajo autónomas y aplicaciones desarrolladas utilizando una arquitectura orientada a servicios. Complete una evaluación de todo el portfolio de servicios financieros de la organización antes de elegir un entorno de destino. Las aplicaciones que no se pueden migrar ni modernizar, como las que requieren un alto grado de personalización, deben incluirse en un proceso de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, en el que se deba justificar periódicamente su existencia. Lo ideal es crear un cronograma para reemplazar o retirar esas aplicaciones.
La principal fortaleza de una organización de servicios financieros son dichos servicios, no la migración a la nube, por lo que es mejor trabajar con profesionales con experiencia en migraciones. Si antes la migración a la nube consistía en una operación "lift-and-shift" que aprovechaba el ahorro en infraestructura, ahora incluye la adaptación y modernización de las aplicaciones para que funcionen en un entorno de TI híbrido, normalmente multinube. Para asegurar la experiencia y la tecnología de migración en la nube relevantes para su mover a una nube privada, el banco holandés ABN Amro firmó un acuerdo de 10 años con IBM para gestionar, estandarizar y simplificar su infraestructura de TI. La solución en la nube proporciona herramientas, aceleradores, capacidades cognitivas y buenas prácticas del sector basadas en una metodología de entrega basada en décadas de experiencia en consultoría de migración a la nube. Vea el vídeo para obtener más información sobre cómo las inversiones de ABN Amro están infundiendo más flexibilidad, agilidad y velocidad a la organización.
El sector de los servicios financieros contiene multitud de información personal y financiera sensible. La pérdida de integridad de los datos en entornos tan altamente regulados podría tener graves consecuencias. Afortunadamente, el uso de herramientas de transferencia de archivos adecuadas y el seguimiento de buenas prácticas específicas de la plataforma pueden ayudar a mitigar ese riesgo sustancialmente.
Además de evitar la pérdida de datos en primer lugar, establezca una forma de validar sus procesos empresariales y asegúrese de que la migración a la nube conserve el valor y las operaciones empresariales. Es vital contar con una buena copia de seguridad para comparar en caso de corrupción de datos. Además, asegúrese de que el proveedor de servicios que elija tenga experiencia en procesos de validación.
Después de migrar las aplicaciones a la nube, una organización debe tener una forma de gestionar su nuevo ecosistema, unificarlo desde las perspectivas de soporte y costes, y controlar el riesgo y la seguridad. Es necesaria una solución integral que abarque todo el ciclo de vida de la adopción de la nube, desde la estrategia hasta la implementación, y que proporcione una visión de la solución integrada verticalmente para aplicaciones, infraestructura y operaciones. Consciente de la necesidad de disponer de servicios cloud dedicados, Lloyds Banking Group firmó un contrato de 10 años con IBM. Según el acuerdo, IBM proporcionará ofertas de nube dedicadas alojadas de forma segura en los centros de datos de Lloyds e IBM en el Reino Unido y gestionará los servicios de migración de aplicaciones a la nueva nube.
La metodología de entrega de soluciones en la nube de IBM® Cloud se basa en una plataforma de análisis integral en la que las lecciones aprendidas se han convertido en patrones, reglas y otros análisis personalizados. La solución proporciona un enfoque sistemático para la migración a la nube en todas sus fases, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de la migración e incluso las actividades posteriores a la migración.
