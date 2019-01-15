5 claves para la migración a la nube en el sector de los servicios financieros

Después de migrar las aplicaciones a la nube, una organización debe tener una forma de gestionar su nuevo ecosistema, unificarlo desde las perspectivas de soporte y costes, y controlar el riesgo y la seguridad. Es necesaria una solución integral que abarque todo el ciclo de vida de la adopción de la nube, desde la estrategia hasta la implementación, y que proporcione una visión de la solución integrada verticalmente para aplicaciones, infraestructura y operaciones. Consciente de la necesidad de disponer de servicios cloud dedicados, Lloyds Banking Group firmó un contrato de 10 años con IBM. Según el acuerdo, IBM proporcionará ofertas de nube dedicadas alojadas de forma segura en los centros de datos de Lloyds e IBM en el Reino Unido y gestionará los servicios de migración de aplicaciones a la nueva nube.

La metodología de entrega de soluciones en la nube de IBM® Cloud se basa en una plataforma de análisis integral en la que las lecciones aprendidas se han convertido en patrones, reglas y otros análisis personalizados. La solución proporciona un enfoque sistemático para la migración a la nube en todas sus fases, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de la migración e incluso las actividades posteriores a la migración.

Obtenga más información sobre cómo los clientes de IBM están adoptando la nube para hacer frente a los retos empresariales del futuro.