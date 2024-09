Necesito asegurarme de que las cargas de trabajo de mi organización cumplan con las mejores prácticas según la normativa y la seguridad, estableciendo barreras de seguridad que limiten lo que pueden hacer los equipos de aplicaciones, supervisando continuamente el estado de la seguridad y el cumplimiento e identificando las infracciones y recopilando evidencias para las auditorías sin interferir en la agilidad de los procesos de desarrollo ni en la disponibilidad de la aplicación. – IBM Financial Services client Poder implementar una prueba de concepto a un repositorio de código con solo un par de pasos está genial. Esto no se ve normalmente en muchas de las nubes. Está muy bien, porque en algunos casos se puede tardar meses en conseguir que las pruebas de conceptos funcionen, así que poder hacerlo tan rápidamente es bastante sorprendente. – Solution architect at consulting company