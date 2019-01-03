¿Cuál es la diferencia entre una blockchain y una base de datos?

La principal diferencia entre una blockchain y una base de datos es la centralización. Aunque todos los registros protegidos en una base de datos están centralizados, cada participante en una blockchain tiene una copia segura de todos los registros y todos los cambios para que cada usuario pueda ver la procedencia de los datos. La magia ocurre cuando hay una incoherencia: dado que cada participante mantiene una copia de los registros, la tecnología de blockchain identificará y corregirá inmediatamente cualquier información poco fiable. El reloj de su amigo se autocorregiría inmediatamente para adaptarse al horario de verano, incluso si una tercera persona cambiara maliciosamente la hora para que llegaran tarde, la hora se verificaría inmediatamente con todos los participantes y se corregiría.

Cuando los datos pueden identificarse y corregirse automáticamente en función de la lógica empresarial codificada (contratos inteligentes) y el consenso, los participantes son intrínsecamente capaces de confiar en ellos. Cuando dos empresas trabajan juntas, casi nunca comparten una única base de datos con un único conjunto de registros, ya que un administrador de bases de datos (DBA) mantiene y actualiza la base de datos. Ese DBA lo paga una de las empresas y, por lo tanto, tiene interés en el éxito de una empresa, pero no necesariamente en el de la otra. Si quieren hacer un cambio que beneficie a su empresa, la otra empresa nunca lo sabrá. Alternativamente, en una nota más nefasta, si un competidor decide sobornar al DBA, puede hacer cualquier cambio que quiera en la base de datos sin que ninguno de los participantes lo sepa.

Cuando la tecnología de blockchain se incorpora al proceso de datos, se elimina el único punto de fallo, en este caso el DBA, y se asegura de que si uno de los participantes realiza un cambio, los demás participantes lo corrijan inmediatamente. Una vez corregidos los datos, el registro inalterable de cambios también indicará qué participante intentó realizar el cambio. Con el proceso de datos protegido, una empresa no solo puede confiar en los datos compartidos entre las empresas con las que trabaja, sino que incluso puede confiar en los datos compartidos por la competencia. Por ejemplo, si Samsung y Apple comparten tecnología, Samsung puede confiar en que Apple ha pagado por la tecnología y Apple puede confiar en que Samsung la ha entregado.