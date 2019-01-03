¿Cuál es la diferencia entre una blockchain y una base de datos?

Si está familiarizado con las criptomonedas, probablemente esté familiarizado con la blockchain. La blockchain es la tecnología subyacente que garantiza que las transacciones sean precisas, transparentes e inmutables. ¿Por qué es importante esta tecnología? Cuando se trabaja con un gran número de partes interesadas individuales, siempre existe la presencia fundamental de la incoherencia. Incluso si confía plenamente en la otra persona, el error humano es inevitable.
Veamos un ejemplo rápido. Si va a quedar con un amigo para cenar y su reloj no se ha actualizado con el cambio horario, ha sido un accidente, pero eso no hace que llegue menos tarde. La tecnología de blockchain funciona de forma similar al reloj de su teléfono móvil, que realiza automáticamente esta corrección, pero en lugar de que la hora proceda de un único responsable de la toma de decisiones centralizado, se alcanza mediante un voto mayoritario de todos los participantes de la red.
La principal diferencia entre una blockchain y una base de datos es la centralización. Aunque todos los registros protegidos en una base de datos están centralizados, cada participante en una blockchain tiene una copia segura de todos los registros y todos los cambios para que cada usuario pueda ver la procedencia de los datos. La magia ocurre cuando hay una incoherencia: dado que cada participante mantiene una copia de los registros, la tecnología de blockchain identificará y corregirá inmediatamente cualquier información poco fiable. El reloj de su amigo se autocorregiría inmediatamente para adaptarse al horario de verano, incluso si una tercera persona cambiara maliciosamente la hora para que llegaran tarde, la hora se verificaría inmediatamente con todos los participantes y se corregiría.
Cuando los datos pueden identificarse y corregirse automáticamente en función de la lógica empresarial codificada (contratos inteligentes) y el consenso, los participantes son intrínsecamente capaces de confiar en ellos. Cuando dos empresas trabajan juntas, casi nunca comparten una única base de datos con un único conjunto de registros, ya que un administrador de bases de datos (DBA) mantiene y actualiza la base de datos. Ese DBA lo paga una de las empresas y, por lo tanto, tiene interés en el éxito de una empresa, pero no necesariamente en el de la otra. Si quieren hacer un cambio que beneficie a su empresa, la otra empresa nunca lo sabrá. Alternativamente, en una nota más nefasta, si un competidor decide sobornar al DBA, puede hacer cualquier cambio que quiera en la base de datos sin que ninguno de los participantes lo sepa.
Cuando la tecnología de blockchain se incorpora al proceso de datos, se elimina el único punto de fallo, en este caso el DBA, y se asegura de que si uno de los participantes realiza un cambio, los demás participantes lo corrijan inmediatamente. Una vez corregidos los datos, el registro inalterable de cambios también indicará qué participante intentó realizar el cambio. Con el proceso de datos protegido, una empresa no solo puede confiar en los datos compartidos entre las empresas con las que trabaja, sino que incluso puede confiar en los datos compartidos por la competencia. Por ejemplo, si Samsung y Apple comparten tecnología, Samsung puede confiar en que Apple ha pagado por la tecnología y Apple puede confiar en que Samsung la ha entregado.
Algo interesante sucede cuando los competidores pueden confiar en los datos que se comparten, crea oportunidades para que más participantes dentro de la vertical se unan a la red blockchain y aumenten la visibilidad de los datos. A partir del ejemplo anterior, si Samsung y Apple comparten tecnología y datos en una red blockchain, y una empresa de transporte se une a la red, los datos que la empresa de transporte quiere compartir en la red son inmediatamente accesibles para cada uno de los demás participantes y luego replicados en sus registros. Cada vez que uno de los participantes realiza un cambio, todos los participantes validan una nueva versión del registro. En este caso, Apple podría rastrear el envío desde la fábrica de Samsung hasta el centro de fabricación de Apple.
Además, si se agrega un banco a la red, el pago al banco y a cada participante después de una transacción se puede activar automáticamente cuando se cumple una condición en los datos, y debido a que estos datos están protegidos y validados por todos los participantes, ningún participante puede alterar los datos de manera fraudulenta o accidental para cumplir con el desencadenante condicional dentro de los datos.
