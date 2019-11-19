Un sistema de gestión de la cadena de suministro basado en blockchain se desarrolla a partir de un libro mayor distribuido compartido que proporciona un registro indiscutible de todos los datos relacionados con el estado de los envíos, el estado de los camiones, las condiciones del entorno de almacenamiento y mucho más.

He aquí dos posibles casos de uso de blockchain en la gestión de la cadena de suministro:

1. Origen del producto

Tanto la empresa como el consumidor pueden realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida del producto a lo largo de la cadena de suministro mediante tecnologías blockchain e IoT. La blockchain es un registro de datos preciso donde todas las comunicaciones entre dispositivos IoT se guardan en el historial. Proporciona acceso instantáneo a toda la información relacionada con los productos, por ejemplo, la fecha en que un pescado fue capturado, registrado y vendido: un registro completo de su viaje desde el océano hasta la mesa.

2. Contratos inteligentes

La combinación de blockchain e IoT garantiza la seguridad del transporte de mercancías, incluso en el comercio transfronterizo. El sistema actúa como un acuerdo en línea entre todas las partes implicadas en una operación comercial. Se puede decir que los términos y condiciones del contrato están escritos en códigos informáticos, lo que facilita las transacciones financieras entre partes desconocidas sin disputas.

La minimización del papeleo es otra área en la que las tecnologías blockchain e IoT pueden ser beneficiosas. El transporte de un contenedor de un lugar a otro implica muchos intermediarios. Como la mayoría de las empresas siguen utilizando métodos tradicionales de comercio, el requisito del papeleo se mantiene. La blockchain y el IoT permiten a las empresas ahorrar en costes laborales y garantizar la protección de datos al eliminar el papeleo en todo el ecosistema.