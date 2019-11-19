En la actualidad, las cadenas de suministro son complejas y están distribuidas, e implican a un gran número de partes. Las empresas de la cadena de suministro están mejorando sus operaciones comerciales mediante la adopción de tecnologías como IoT y blockchain para monitorizar los activos con precisión. De hecho, desde 2018, el mercado de blockchain en IoT (enlace externo a ibm.com) creció de 30 millones de dólares a 113 millones, y se prevé que aumente a más de 3000 millones con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de casi el 93 por ciento para 2024.
Los sensores IoT se utilizan para recopilar información relativa a las condiciones ambientales, verificar cuánto tiempo permanece la carga en un camión concreto o en un puerto específico, y si está siendo manipulada o afectada por algún medio que infrinja las instrucciones de manipulación. Esta información puede utilizarse para resolver disputas sobre facturas aportando pruebas para las reclamaciones al seguro. También ayuda a las empresas asistiéndolas en la optimización de las operaciones de su cadena de suministro para mejorar su eficiencia.
El impacto económico (enlace externo a ibm.com) de las aplicaciones industriales del IoT en el PIB mundial podría situarse entre los 4 y los 11 billones de dólares en 2025. Este impacto económico del IoT se debe principalmente a la visibilidad y la capacidad de control remoto que proporciona a casi todos los sectores, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia operativa y la seguridad.
Un sistema de gestión de la cadena de suministro basado en blockchain se desarrolla a partir de un libro mayor distribuido compartido que proporciona un registro indiscutible de todos los datos relacionados con el estado de los envíos, el estado de los camiones, las condiciones del entorno de almacenamiento y mucho más.
He aquí dos posibles casos de uso de blockchain en la gestión de la cadena de suministro:
1. Origen del producto
Tanto la empresa como el consumidor pueden realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida del producto a lo largo de la cadena de suministro mediante tecnologías blockchain e IoT. La blockchain es un registro de datos preciso donde todas las comunicaciones entre dispositivos IoT se guardan en el historial. Proporciona acceso instantáneo a toda la información relacionada con los productos, por ejemplo, la fecha en que un pescado fue capturado, registrado y vendido: un registro completo de su viaje desde el océano hasta la mesa.
2. Contratos inteligentes
La combinación de blockchain e IoT garantiza la seguridad del transporte de mercancías, incluso en el comercio transfronterizo. El sistema actúa como un acuerdo en línea entre todas las partes implicadas en una operación comercial. Se puede decir que los términos y condiciones del contrato están escritos en códigos informáticos, lo que facilita las transacciones financieras entre partes desconocidas sin disputas.
La minimización del papeleo es otra área en la que las tecnologías blockchain e IoT pueden ser beneficiosas. El transporte de un contenedor de un lugar a otro implica muchos intermediarios. Como la mayoría de las empresas siguen utilizando métodos tradicionales de comercio, el requisito del papeleo se mantiene. La blockchain y el IoT permiten a las empresas ahorrar en costes laborales y garantizar la protección de datos al eliminar el papeleo en todo el ecosistema.
A medida que entre 50 y 200 mil millones de dispositivos conectados se pongan en línea de aquí a 2020 (enlace externo a ibm.com), surgirán riesgos de seguridad fundamentales que podrían agravarse exponencialmente con la falta de normas de protocolo de referencia probadas abiertamente para la interacción IoT. El IoT puede sufrir fallos sistémicos potenciales con consecuencias desastrosas a medida que vaya escalando.
El Internet de las cosas consiste en la ingesta y transmisión de una cantidad masiva de datos. La principal preocupación es proteger esos datos. Estos pasan a través de diversos dispositivos y soluciones integradas, entre las que se incluyen el análisis de datos, los dispositivos IoT y las plataformas. Resulta complicado garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que los datos también tienen que atravesar tantas fronteras administrativas, cada una con su propio conjunto de políticas.
Aparte de limitarse a asegurar los datos, es vital garantizar una entrega segura de los mismos en el momento, la forma y el lugar adecuados.
El ecosistema actual del IoT funciona con un modelo centralizado en el que varios dispositivos IoT son identificados, conectados y verificados por servicios cloud que ofrecen capacidades de almacenamiento masivo de datos. No importa si los dispositivos están lejos o uno al lado del otro, siempre se necesita internet, que sirve de conducto para el paso de datos.
En el ecosistema centralizado del IoT, las empresas tienen que hacer frente a elevados costes de infraestructura y mantenimiento derivados de la implementación de soluciones IoT integradas. Imagínese el repunte de los costes cuando el número de dispositivos IoT conectados a internet alcance los millones. El aumento del número de dispositivos conectados también incrementa el número de comunicaciones, lo que provoca problemas de escalabilidad, económicos y de ingeniería.
Dado que la blockchain es un libro de contabilidad distribuido descentralizado, no se requiere una autoridad central o un administrador específico para los registros de datos y las transacciones. Basada en algoritmos criptográficos, la tecnología blockchain está diseñada para garantizar que se impida la alteración de los datos para una alta seguridad. Cada bloque de la red blockchain tiene un hash del bloque anterior, lo que significa que ninguno de los bloques puede ser alterado o sustituido.
Cuando se integra con el IoT, la blockchain puede ofrecer a los proveedores logísticos entregas rápidas y costes operativos optimizados en una gran variedad de aplicaciones. Un caso de uso basado en blockchain para la logística de la cadena de frío es IBM® Food Trust, que utiliza la tecnología blockchain para crear transparencia y responsabilidad en la cadena de suministro de alimentos.
Cuando añadimos autonomía y transparencia al proceso de llevar las cosas del punto A al B, conseguimos que las operaciones logísticas sean seguras y estén optimizadas.
Se espera que el mercado mundial de la tecnología blockchain crezca de los 315 millones de dólares hace solo un par de años hasta los 20 000 millones en 2024. Y aunque el IoT de consumo está cosechando la mayor parte de los focos, el mundo de los wearables inteligentes y los electrodomésticos conectados solo representará el 22 por ciento de todo el potencial del IoT.
La combinación de blockchain y el IoT puede llevar la gestión de la cadena de suministro al siguiente nivel. Imagínese cómo puede funcionar el proceso de transporte implementando ambas tecnologías.
De vez en cuando, invitamos a líderes intelectuales del sector, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones y conocimientos sobre las tendencias actuales en blockchain en el blog Blockchain Pulse. Aunque las opiniones de estas entradas de blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular y de código abierto para desarrollar aplicaciones de nivel empresarial con estrategias del sector.
Gobiernos, empresas e instituciones utilizan la blockchain para habilitar una infraestructura segura y de confianza para la identidad digital y las credenciales.
Blockchain es una red "trustless" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización
Home Depot implementa la tecnología de IBM Blockchain para resolver disputas entre proveedores y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
IPwe utiliza IBM Blockchain e IA para crear un mercado de patentes global transparente, con la ayuda de IBM para aumentar la visibilidad y la flexibilidad.
Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y fiables con IBM® Blockchain para transformar las operaciones, agilizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes del sector.