Los 5 pasos clave de la migración de aplicaciones

A medida que las aplicaciones, las arquitecturas y los procesos empresariales se vuelven más complejos, comprender cómo están funcionando todas esas partes móviles es absolutamente crítico. Esta serie de entradas de blog trata sobre la modernización de aplicaciones, la migración a la nube y cómo la observabilidad puede ayudar a las organizaciones a mantener sus productos funcionando de forma óptima para sus clientes. En la Parte 1, definimos la modernización de aplicaciones y explicamos cómo se convirtió en la palanca para la experiencia del usuario. La Parte 2 analizaba las opciones de modernización de las aplicaciones y el proceso de CI/CD. En la Parte 3, identificamos los pasos clave en el proceso de migración de aplicaciones a la nube.
Nube pública, nube privada, nube híbrida o multinube: sea cual sea la que utilice, existen numerosos retos al migrar sus aplicaciones a la nube. A pesar de ello, la suerte está echada. Una investigación de Synergy Research Group descubrió que el gasto en infraestructura en la nube superó el gasto local por primera vez en 2020, y lo hizo por un amplio margen.
La investigación también muestra que el gasto empresarial en servicios de infraestructura en la nube continuó aumentando agresivamente en 2020, creciendo un 35 % hasta alcanzar casi 130 000 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto empresarial en hardware y software para centros de datos se redujo un 6 % hasta situarse por debajo de los 90 000 millones de dólares.
Eso significa que todavía hay mucha migración de aplicaciones. Ciertamente, muchas son aplicaciones nuevas, pero muchas otras podrían ser aplicaciones existentes que se están refactorizando o realojando. Todas presentan desafíos, pero las aplicaciones que están más entrelazadas con las tecnologías tradicionales representan el mayor desafío.
Los cinco pasos de migración definidos a continuación comprenden una lista de buenas prácticas para lograr migraciones exitosas a la nube. La planificación es una parte crítica de las migraciones exitosas en la nube, y un fallo en la planificación podría llevar a un fracaso no planificado.
La lista de pasos de migración es lo más rigurosa posible sin entrar en cuestiones específicas para diferentes entornos. Su migración podría requerir pasos adicionales para tener éxito. Principalmente, la lista sirve de marco de migración sobre el que se puede construir su migración. En otras palabras, ciertamente puede haber más pasos, pero no debería haber menos.
La migración de aplicaciones es un proceso complejo que requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Implica una serie de actividades, incluida la evaluación de la infraestructura existente, la selección de la estrategia de migración adecuada, la prueba y validación de las aplicaciones migradas y la monitorización de su rendimiento después de la migración. Con el enfoque adecuado, las organizaciones pueden migrar con éxito sus aplicaciones a plataformas modernas, lo que les permite aprovechar las últimas tecnologías y mejorar la agilidad empresarial.
Una herramienta que puede ayudar en el proceso de migración de aplicaciones es IBM Instana. Instana proporciona una solución de gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM) que permite a las organizaciones monitorizar el rendimiento de sus aplicaciones en tiempo real. Con Instana, las empresas pueden obtener visibilidad sobre el estado y el rendimiento de sus aplicaciones, identificar cualquier problema que pueda surgir durante la migración y asegurarse de que las aplicaciones migradas sigan funcionando de forma óptima después de que la migración haya finalizado. Al utilizar Instana como parte de su estrategia de migración de aplicaciones, las organizaciones pueden minimizar el riesgo, reducir el tiempo de inactividad y garantizar una transición sin problemas a las plataformas modernas.
