Los 5 pasos clave de la migración de aplicaciones

A medida que las aplicaciones, las arquitecturas y los procesos empresariales se vuelven más complejos, comprender cómo están funcionando todas esas partes móviles es absolutamente crítico. Esta serie de entradas de blog trata sobre la modernización de aplicaciones, la migración a la nube y cómo la observabilidad puede ayudar a las organizaciones a mantener sus productos funcionando de forma óptima para sus clientes. En la Parte 1, definimos la modernización de aplicaciones y explicamos cómo se convirtió en la palanca para la experiencia del usuario. La Parte 2 analizaba las opciones de modernización de las aplicaciones y el proceso de CI/CD. En la Parte 3, identificamos los pasos clave en el proceso de migración de aplicaciones a la nube.

Nube pública, nube privada, nube híbrida o multinube: sea cual sea la que utilice, existen numerosos retos al migrar sus aplicaciones a la nube. A pesar de ello, la suerte está echada. Una investigación de Synergy Research Group descubrió que el gasto en infraestructura en la nube superó el gasto local por primera vez en 2020, y lo hizo por un amplio margen.

La investigación también muestra que el gasto empresarial en servicios de infraestructura en la nube continuó aumentando agresivamente en 2020, creciendo un 35 % hasta alcanzar casi 130 000 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto empresarial en hardware y software para centros de datos se redujo un 6 % hasta situarse por debajo de los 90 000 millones de dólares.

Eso significa que todavía hay mucha migración de aplicaciones. Ciertamente, muchas son aplicaciones nuevas, pero muchas otras podrían ser aplicaciones existentes que se están refactorizando o realojando. Todas presentan desafíos, pero las aplicaciones que están más entrelazadas con las tecnologías tradicionales representan el mayor desafío.