Cada día, decenas de miles de pacientes buscan atención para tratar afecciones nuevas o existentes. Entre bastidores, una compleja red de información sobre registros sanitarios, prestaciones, cobertura, elegibilidad, autorización y otros aspectos desempeña un papel crucial en el tipo de tratamiento médico que recibirán los pacientes y cuánto tendrán que gastar en medicamentos recetados. Esto significa que cada segundo se producen, almacenan e intercambian grandes cantidades de datos, lo que también está sujeto a ineficiencias y lagunas en su acceso entre pacientes, proveedores y pagadores dadas las incoherencias en la forma en que se aplican las normas de interoperabilidad de datos sanitarios. En Estados Unidos, estas ineficiencias contribuyen a un creciente desperdicio del sistema sanitario (enlace externo a ibm.com) y a dificultades para ofrecer una atención de calidad rentable.

Durante más de 20 años (enlace externo a ibm.com), el debate sobre cómo abordar este reto ha calado en los sectores sin una resolución clara. En 2020, los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) publicaron una regla (enlace externo a ibm.com) para los sistemas sanitarios por la que los pacientes, proveedores y pagadores deben poder intercambiar información fácilmente. La norma establecía un proceso de interoperabilidad que permitía un intercambio de datos sin interrupciones entre los pagadores y los proveedores por igual, lo que permitía futuras funcionalidades y casos de uso técnicamente incrementales. Desde 2021, las compañías de seguros de salud, también conocidas como pagadores, que fijan tarifas de servicio, cobran pagos, tramitan reclamaciones y pagan reclamaciones a proveedores de asistencia sanitaria, tienen la obligación de cumplir con los requisitos de interoperabilidad establecidos en 2020. Estos requisitos permiten el intercambio de datos importantes entre pagadores y proveedores de servicios sanitarios.

Establecer un marco claro de interoperabilidad es fundamental para permitir la simplificación administrativa (enlace externo a ibm.com), una de las cinco disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). Esta disposición pretende reducir el papeleo y agilizar los procesos empresariales en todo el sistema de salud, aprovechando la tecnología para ahorrar tiempo y dinero. Con un 63 % de los médicos que informan signos de agotamiento (enlace externo a ibm.com) y un 47 % de los médicos que planean dejar sus trabajos en los próximos dos o tres años (enlace externo a ibm.com), esta disposición no podría ser más oportuna y pertinente como lo es ahora.

Cuando se combina con la inteligencia artificial (IA), una plataforma de datos sanitarios interoperable tiene el potencial de provocar uno de los cambios más transformadores en la historia de la sanidad estadounidense, pasando de un sistema en el que los acontecimientos se entienden y miden en días, semanas o meses a un ecosistema interconectado en tiempo real.