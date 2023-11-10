Cada día, decenas de miles de pacientes buscan atención para tratar afecciones nuevas o existentes. Entre bastidores, una compleja red de información sobre registros sanitarios, prestaciones, cobertura, elegibilidad, autorización y otros aspectos desempeña un papel crucial en el tipo de tratamiento médico que recibirán los pacientes y cuánto tendrán que gastar en medicamentos recetados. Esto significa que cada segundo se producen, almacenan e intercambian grandes cantidades de datos, lo que también está sujeto a ineficiencias y lagunas en su acceso entre pacientes, proveedores y pagadores dadas las incoherencias en la forma en que se aplican las normas de interoperabilidad de datos sanitarios. En Estados Unidos, estas ineficiencias contribuyen a un creciente desperdicio del sistema sanitario (enlace externo a ibm.com) y a dificultades para ofrecer una atención de calidad rentable.
Durante más de 20 años (enlace externo a ibm.com), el debate sobre cómo abordar este reto ha calado en los sectores sin una resolución clara. En 2020, los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) publicaron una regla (enlace externo a ibm.com) para los sistemas sanitarios por la que los pacientes, proveedores y pagadores deben poder intercambiar información fácilmente. La norma establecía un proceso de interoperabilidad que permitía un intercambio de datos sin interrupciones entre los pagadores y los proveedores por igual, lo que permitía futuras funcionalidades y casos de uso técnicamente incrementales. Desde 2021, las compañías de seguros de salud, también conocidas como pagadores, que fijan tarifas de servicio, cobran pagos, tramitan reclamaciones y pagan reclamaciones a proveedores de asistencia sanitaria, tienen la obligación de cumplir con los requisitos de interoperabilidad establecidos en 2020. Estos requisitos permiten el intercambio de datos importantes entre pagadores y proveedores de servicios sanitarios.
Establecer un marco claro de interoperabilidad es fundamental para permitir la simplificación administrativa (enlace externo a ibm.com), una de las cinco disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). Esta disposición pretende reducir el papeleo y agilizar los procesos empresariales en todo el sistema de salud, aprovechando la tecnología para ahorrar tiempo y dinero. Con un 63 % de los médicos que informan signos de agotamiento (enlace externo a ibm.com) y un 47 % de los médicos que planean dejar sus trabajos en los próximos dos o tres años (enlace externo a ibm.com), esta disposición no podría ser más oportuna y pertinente como lo es ahora.
Cuando se combina con la inteligencia artificial (IA), una plataforma de datos sanitarios interoperable tiene el potencial de provocar uno de los cambios más transformadores en la historia de la sanidad estadounidense, pasando de un sistema en el que los acontecimientos se entienden y miden en días, semanas o meses a un ecosistema interconectado en tiempo real.
En pocas palabras, un ecosistema sanitario en el que todas las partes interesadas puedan intercambiar información fácilmente permite a los pagadores y proveedores colaborar mejor para ofrecer una atención de alta calidad y rentable. El retorno de la inversión (ROI) como resultado de la eficiencia obtenida, la reducción de gastos médicos innecesarios y la mejora de la experiencia de los miembros puede ascender a cientos de millones para un pagador de tamaño medio con tres millones de miembros.
Sin embargo, darse cuenta de los beneficios del caso de negocio puede ser una tarea desalentadora para las partes interesadas del ecosistema sanitario, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de requisitos y normas que deben evaluarse y cumplirse, incluida la implementación de la norma Fast Healthcare Interoperability Recursos (FHIR) para el intercambio de información sanitaria. CMS reconoce la importancia de la FHIR en el avance de la interoperabilidad y las normas nacionales para reducir la carga administrativa (enlace externo a ibm.com).
A medida que los proveedores de asistencia sanitaria y las entidades pagadoras evalúan de forma independiente las capacidades, la madurez y los patrones arquitectónicos necesarios para la adopción de la FHIR, junto con el coste de la implementación y el impacto de la adopción en los procesos empresariales y analíticos actuales, IBM está observando diferentes índices de adopción y patrones de implementación de la arquitectura empresarial muy diferentes en todo el sector.
En nuestra opinión, alcanzar los objetivos propuestos por CMS y otras entidades requiere un marco flexible y modular de capacidades que respalde la capacidad de integrar primero datos de fuentes sanitarias dispares y, a continuación, adaptar, estandarizar y vincular esta información en un formato canónico común. Una vez conservados en un formato canónico común, los datos se ponen a disposición de los consumidores intermedios en un formato estandarizado a través de las API. Esto se puede ver en el gráfico siguiente, en el que cada capa o “anillo” admite una nueva gama de casos de uso, la expansión de los datos y nuevas tecnologías.
El anillo 1 es la base de la plataforma de interoperabilidad y proporciona las capacidades necesarias para consumir, estandarizar e integrar datos de fuentes dispares para crear el registro longitudinal del paciente (LPR) inicial. Este “anillo” de la solución incluye componentes clave para la adquisición de datos, la estandarización de la terminología, la correspondencia de pacientes (gestión de datos maestros) y la persistencia de los datos en formato FHIR.
El anillo 2 amplía las capacidades de la plataforma de datos FHIR para realizar el cálculo del intercambio de datos para medidas de calidad (DEQM). Estas capacidades son necesarias para establecer la atribución del paciente, identificar pacientes individuales con lagunas en la atención y actualizar el plan de atención con las acciones necesarias para abordar los riesgos y las carencias en la atención. Esto también es compatible con las capacidades para insertar conocimientos procesables y actualizaciones del plan de atención directamente en el flujo de atención del proveedor dentro de la historia clínica electrónica (HCE).
El anillo 3 utiliza las capacidades del anillo 1 y del anillo 2, incluidas las capacidades de integración de datos de la plataforma para la estandarización terminológica y la correspondencia de personas. Esto rompería los silos existentes en el sistema sanitario estadounidense: silos de salud física y salud conductual. La FHIR proporciona un estándar único que promueve la combinación de ambos silos y la comprensión del estado, los objetivos, las necesidades de atención y las condiciones socioeconómicas. El resultado emergente es la capacidad de crear un plan de atención que aborde las necesidades de “la persona en su totalidad”.
El anillo 4 respalda las cinco disposiciones clave para mejorar el intercambio de información sanitaria con el fin de lograr un acceso adecuado y necesario a los historiales médicos completos de los pacientes, los proveedores de asistencia sanitaria y los pagadores, incluida la automatización de los procesos que actualmente se realizan de forma manual y que se beneficiarían enormemente de las nuevas tecnologías, como la IA. Estas disposiciones se establecen en la norma propuesta por los CMS (enlace externo a ibm.com): Fomento de la interoperabilidad y mejora de los procesos de autorización previa (CMS-0057-P).
El siguiente paso, pero uno de los más importantes en el camino hacia la interoperabilidad, es aprovechar los datos para ofrecer una atención al paciente más rentable y de mayor calidad, sin crear una complejidad administrativa innecesaria.
Por eso la interoperabilidad es fundamental para transformar la autorización previa, un proceso implementado por los pagadores de atención médica en los programas de gestión de la utilización que abordan los procedimientos médicos y los medicamentos de alto costo, en los que los proveedores de asistencia sanitaria deben demostrar que la atención que se brinda a los pacientes es médicamente necesaria y cumple con las últimas directrices de calidad clínica basadas en la evidencia. Para lograrlo sin afectar la atención al paciente, los pagadores y los proveedores deben intercambiar información en tiempo real.
Sin embargo, la adopción inconsistente de normas de interoperabilidad en el sector sanitario, junto con el agotamiento de los médicos y la incidencia de resultados adversos debido a los retrasos en la obtención de las autorizaciones para prestar la atención necesaria, está causando fricciones entre los pacientes, las aseguradoras, los proveedores y los reguladores.
Esto también ha dado lugar a la proliferación de soluciones puntuales en el mercado, lo que ha ampliado los límites de la innovación. Muchas de estas soluciones aprovechan la IA, concretamente el machine learning (ML) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), para permitir flujos de trabajo inteligentes que pueden automatizar el proceso de validación de la necesidad médica y el cumplimiento de las directrices de calidad clínica basadas en los datos clínicos de los pacientes, ya sea a partir de documentos presentados por los proveedores de asistencia sanitaria o mediante la interoperabilidad con los sistemas de historias clínicas electrónicas (HCE). La introducción de la IA generativa ofrece llevar este patrón de soluciones un paso más allá, sobre todo con su capacidad de gestionar mejor los datos no estructurados.
En última instancia, aunque la tecnología y las normas de interoperabilidad están ahí para permitir el intercambio de información en tiempo real con el fin de automatizar la autorización previa, el valor sigue estando limitado por retos fundamentales en cuanto a la forma en que se recopilan y almacenan los datos clínicos, así como en la forma en que se crean y almacenan los criterios de necesidad médica y las directrices de calidad clínica.
Transformar la interoperabilidad y la autorización previa de principio a fin es más fácil decirlo que hacerlo. Los pagadores y los proveedores necesitan contar con la combinación adecuada de personas, procesos y tecnología para llevarlo a cabo. En un entorno en el que los recursos son limitados y hay mucho en juego, es indispensable asociarse con un integrador de sistemas y procesos que cuente con la amplitud y profundidad de capacidades que tiene IBM.
Por eso IBM ha desarrollado una estrategia y un enfoque integrales para guiar a sus clientes del sector sanitario en la generación de valor a través de una transformación digital real de principio a fin, reuniendo lo mejor que ofrece el mercado con su tecnología diferenciada y sus capacidades de consultoría.
Un aspecto que hace que IBM sea única es nuestra capacidad para aprovechar las inversiones existentes de nuestros clientes en tecnologías IBM y nuestras capacidades de desarrollo de software de primer nivel para cubrir las lagunas que, de otro modo, no estarían disponibles como soluciones estándar. Esto permite a nuestros clientes acceder a incentivos que aúnan el poder de IBM, la tecnología y la consultoría, al servicio de las necesidades de nuestros clientes, desde el asesoramiento hasta la ejecución y la puesta en marcha.
Conozca algunos conocimientos y acciones específicas que los CEO pueden utilizar para acelerar y ampliar de forma responsable la adopción de la IA generativa en toda la empresa.
Vea cómo hacer que los datos de los pacientes se puedan compartir y estén seguros requiere replantearse los sistemas sanitarios.
Descubra por qué UHCW NHS Trust se une a IBM Consulting y a Celonis SE, Business Partner de IBM, para utilizar la tecnología watsonx.ai de IBM para ayudar a impulsar una atención al paciente más eficiente.
Transforme la asistencia sanitaria con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.
IBM ofrece servicios de consultoría sanitaria para ayudar a sus clientes a abordar los retos y mejorar los resultados de los pacientes.
Los chatbots para el sector sanitario inteligentes creados con IBM watsonx Assistant proporcionan respuestas coherentes a las preguntas de los pacientes y mejoran su experiencia.
Transforme la asistencia sanitaria con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.