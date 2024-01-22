Es la noticia que ninguna organización quiere escuchar: ha sido víctima de un ataque de ransomware y ahora se pregunta qué hacer a continuación.

Lo primero que debe tener en cuenta es que no está solo. Más del 17 % de todos los ciberataques involucran ransomware, un tipo de malware que mantiene los datos o el dispositivo de la víctima bloqueados a menos que la víctima pague un rescate al hacker. De las 1350 organizaciones encuestadas en un estudio reciente, el 78 % sufrió un ataque de ransomware exitoso.

Los ataques de ransomware utilizan varios métodos, o vectores, para infectar redes o dispositivos, como engañar a las personas para que hagan clic en enlaces maliciosos mediante correos electrónicos de phishing y explotar vulnerabilidades en software y sistemas operativos, como el acceso remoto. Los ciberdelincuentes suelen solicitar pagos de rescate en Bitcoin y otras criptomonedas difíciles de rastrear, y proporcionan a las víctimas claves de descifrado una vez realizado el pago para desbloquear sus dispositivos.

La buena noticia es que, en caso de ataque de ransomware, hay pasos básicos que cualquier organización puede seguir para ayudar a contener el ataque, proteger la información confidencial y garantizar la continuidad del negocio minimizando el tiempo de inactividad.