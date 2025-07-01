Cómo un enfoque postcuántico de la criptografía puede ayudar a proteger los datos del mainframe

A medida que el sector se acerque a la consecución de un ordenador cuántico criptográficamente relevante, la seguridad de los datos (operativos, personales y financieros) será más crítica que nunca. Proteger esos datos de este nuevo vector de riesgo se convertirá en una prioridad para muchas empresas.

Los algoritmos criptográficos de clave pública definidos en las normas actuales, que se desarrollaron y publicaron en la década de 1970, se basan en problemas matemáticos que desafían a los ordenadores clásicos. Estos estándares del sector todavía se utilizan en algunos de los esquemas actuales de protección de datos. Algún día, un ordenador cuántico criptográficamente relevante podría romper esos estándares criptográficos, comprometiendo así los datos confidenciales.

Aunque aún no existe una máquina de este tipo, los ciberatacantes pueden robar datos cifrados hoy en día, almacenarlos y luego esperar a que evolucionen las tecnologías de descifrado de la computación cuántica. Conocida como "cosechar ahora, descifrar más tarde" (“harvest now, decrypt later"), esta estrategia subraya la necesidad de criptografía poscuántica, también conocida como quantum-safe o resistente a la computación cuántica. Aunque actualmente no existen ataques cuánticos prácticos, algunos datos almacenados hoy podrían seguir siendo confidenciales durante décadas. A medida que avanza la computación cuántica, aumentan los riesgos para los métodos de cifrado tradicionales.