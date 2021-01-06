El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces tendrá que determinar una oferta en la nube adecuada.

Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el coste de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a tener en cuenta: la nube ofrece muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe intentar evitar un "enfoque big-bang", en su lugar esforzarse por lograr la implementación por etapas.

Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación para la nube de su aplicación (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de implementación de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena practicar el uso de una de estas herramientas al comienzo del viaje a la nube.

Hágase las siguientes preguntas para ayudarle a decidir cuál es la opción adecuada: