Todos hemos visto numerosos artículos que describen por qué el cloud computing es relevante hoy en día y detallan los beneficios de la nube. El énfasis de la mayoría de ellos está en por qué la nube es relevante y cómo funciona, pero también es importante considerar por dónde empezar realmente y cómo abordar su viaje hacia el cloud computing. Este artículo se presenta desde la perspectiva de la implementación de una solución basada en la nube: los aspectos a considerar durante las fases de planificación, diseño e implementación.
Existen diferentes tipos de ofertas en la nube, y hay múltiples proveedores en el mercado que ofrecen diversas soluciones competitivas. Debería considerar todas las opciones para elegir la más adecuada, lo que podría implicar incluso contratar varias ofertas de nube.
El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces tendrá que determinar una oferta en la nube adecuada.
Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el coste de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a tener en cuenta: la nube ofrece muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe intentar evitar un "enfoque big-bang", en su lugar esforzarse por lograr la implementación por etapas.
Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación para la nube de su aplicación (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de implementación de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena practicar el uso de una de estas herramientas al comienzo del viaje a la nube.
Hágase las siguientes preguntas para ayudarle a decidir cuál es la opción adecuada:
Una vez identificado el entorno de nube objetivo adecuado, el siguiente paso es diseñar la solución en la nube. Los siguientes son los aspectos críticos que deben tenerse en cuenta durante el diseño:
Implementar una solución en la nube no solo significa alojar una aplicación heredada en una nueva infraestructura compartida. Esto puede ser un buen primer paso para ayudar a reducir los costes de infraestructura, pero la nube ofrece diversos servicios para lograr flexibilidad y eficiencia, de forma rentable. Todo el potencial de la nube reside en el uso de los servicios adecuados.
