Aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de implementar soluciones en la nube

Empresarios trabajando en una oficina luminosa

Un vistazo a algunos elementos importantes a tener en cuenta durante las fases de planificación, diseño e implementación.

Todos hemos visto numerosos artículos que describen por qué el cloud computing es relevante hoy en día y detallan los beneficios de la nube. El énfasis de la mayoría de ellos está en por qué la nube es relevante y cómo funciona, pero también es importante considerar por dónde empezar realmente y cómo abordar su viaje hacia el cloud computing. Este artículo se presenta desde la perspectiva de la implementación de una solución basada en la nube: los aspectos a considerar durante las fases de planificación, diseño e implementación.

Existen diferentes tipos de ofertas en la nube, y hay múltiples proveedores en el mercado que ofrecen diversas soluciones competitivas. Debería considerar todas las opciones para elegir la más adecuada, lo que podría implicar incluso contratar varias ofertas de nube.

Decidir sobre una oferta de nube adecuada

El primer paso hacia la implementación en la nube, obviamente, es decidir si la implementación en la nube es adecuada para su solución. Si la respuesta es sí, entonces tendrá que determinar una oferta en la nube adecuada.

Para muchas de las aplicaciones, la principal fuerza impulsora para la implementación de la nube sería reducir el coste de la infraestructura, pero ese no debería ser el único factor a tener en cuenta: la nube ofrece muchos beneficios que deben aprovecharse. También debe intentar evitar un "enfoque big-bang", en su lugar esforzarse por lograr la implementación por etapas.

Existen varias herramientas disponibles en el mercado para evaluar la preparación para la nube de su aplicación (por ejemplo, esta es una herramienta de IBM). En función de las cargas de trabajo de la aplicación, los requisitos no funcionales (NFR), las tecnologías que se utilizan actualmente y la pila de hardware/software existente, estas herramientas pueden ayudar a evaluar su aplicación para el entorno de implementación de destino, la preparación para la nube y los beneficios de la nube que se pueden lograr. Vale la pena practicar el uso de una de estas herramientas al comienzo del viaje a la nube.

Hágase las siguientes preguntas para ayudarle a decidir cuál es la opción adecuada:

  • ¿Se trata de migrar una aplicación existente o de una aplicación nacida en la nube? Para aplicaciones nativas en la nube (nacidas en la nube), PaaS es una opción adecuada porque el MVP (producto mínimo viable) puede lograrse rápidamente en PaaS. La funcionalidad se puede implementar de forma incremental. Si se realiza la migración tal cual de una aplicación existente, existen limitaciones en la compatibilidad del middleware (como una versión específica del sistema operativo/software), por lo que IaaS podría ser la solución adecuada.
  • ¿La oferta de nube admite todo el middleware necesario? Existe una limitación en las opciones de middleware que ofrecen los proveedores de servicios en la nube y el soporte proporcionado. Para migrar aplicaciones heredadas, verifique si el soporte de middleware requerido/compatible está disponible. Si no es compatible, es posible que deba realizar cambios importantes en la aplicación. Este no es un enfoque recomendado, ya que consumirá la mayor parte del tiempo y el esfuerzo de la actividad de migración.
  • ¿Hay alguna consideración de seguridad de datos/cumplimiento? Si la aplicación gestiona datos seguros (como información personal o información sensible), entonces compruebe la conformidad con los datos de las opciones en la nube. Los requisitos reglamentarios pueden exigir que los datos confidenciales no se almacenen en una instancia de nube pública o pueden haber restricciones geográficas. En tal caso, podría considerar una solución de nube híbrida, con servicios de datos on-premises y de aplicaciones implementadas en la nube pública. Otro aspecto es considerar una oferta en la nube basada en una oferta de un solo inquilino/multiinquilino.
  • ¿La aplicación está orientada a Internet o a la intranet? Esto determinaría si la aplicación puede alojarse en una nube privada o pública, dependiendo de las configuraciones de red/firewall. Las aplicaciones orientadas a Internet pueden seguir alojándose detrás del firewall (en una nube privada), donde el tráfico de Internet debe gestionarse mediante una instancia de nube pública y, a continuación, redirigirse desde allí.
  • ¿La aplicación requiere integración con aplicaciones empresariales existentes detrás del firewall? Para tales requisitos, una nube pública puede no ser adecuada dependiendo de las políticas de firewall corporativas.
  • ¿Utiliza la aplicación algún componente específico de terceros o de código abierto? Si su aplicación utiliza alguna herramienta específica o software con licencia, existe la posibilidad de que no sea compatible con PaaS, pero las ofertas de PaaS tienen un amplio conjunto de herramientas entre las que puede elegir, como alternativa. Eso requerirá una refactorización de la aplicación.
  • ¿Funciona la aplicación con el sistema de archivos nativo del servidor alojado? Si la respuesta es "sí", entonces no es una solución fiable cuando se aloja en la nube. La integración del sistema de archivos podría migrarse a cualquiera de las soluciones de nube adecuadas.
Diseñar la solución en la nube

Una vez identificado el entorno de nube objetivo adecuado, el siguiente paso es diseñar la solución en la nube. Los siguientes son los aspectos críticos que deben tenerse en cuenta durante el diseño:

  • Seguridad: este es uno de los principales factores que disuaden a las organizaciones de adoptar soluciones en la nube. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos para garantizar la seguridad adecuada:
    • Controles de seguridad en la nube: controles disuasorios, controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos
    • Seguridad y privacidad: gestión de identidades, seguridad física, seguridad del personal, privacidad
    • Seguridad de datos: confidencialidad, controlabilidad del acceso, integridad
    • Cifrado: datos en tránsito, datos en reposo
    • Cumplimiento: continuidad del negocio y recuperación de datos, registro y seguimiento de auditoría
    • Cuestiones legales y contractuales
  • Alta disponibilidad (HA) y recuperación ante desastres (DR): la naturaleza de la nube significa que tiene un control limitado sobre las interrupciones programadas y no programadas. Si existe un NFR para esto, entonces el diseño del componente debería ser lo suficientemente robusto para proporcionar funcionalidad de HA y DR. La infraestructura en sí no proporciona ninguna característica relacionada, pero esto se puede lograr utilizando los servicios proporcionados por el proveedor de PaaS en armonía con el diseño de la aplicación. Algunas opciones son alojar la aplicación en varios centros de datos de la nube, monitorizar la aplicación y escalarla como y cuando sea necesario, utilizar contenedores para el aprovisionamiento dinámico de servicios, etc.
  • Copia de seguridad y restauración de datos: los proveedores de servicios en la nube ofrecen varias opciones de servicios de copia de seguridad (como los servicios de copia de seguridad Evault). Los equipos de aplicación deben tener en cuenta estos servicios para poder restaurar el sistema en caso de pérdida de datos.
  • Pipeline de DevOps: la automatización y el uso de herramientas para ejecutar actividades repetidas es la clave para lograr implementaciones más rápidas y proporcionar más valor empresarial al cliente. Las ofertas de nube, especialmente las soluciones de PaaS, ofrecen una amplia variedad de características deDevOps para lograr una integración continua, una entrega continua, una implementación continua y operaciones continuas.
  • Uso de contenedores: los procesos y la memoria se pueden autoaprovisionar en la nube, y esta naturaleza dinámica de la nube permite la implementación eficiente de tecnologías de contenedores como microservicios y Docker. Se puede conseguir una ampliación/reducción automática y dinámica al instante para soportar instancias adicionales de servicios, en función de la carga de la aplicación.
  • Equilibrio de carga: el equilibrio de carga es crítico por un par de razones. En primer lugar, puede actuar como proxy para proteger los servidores de aplicaciones de fondo. En segundo lugar, para equilibrar la carga en varios servidores. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen diferentes algoritmos de equilibrio de carga, como round-robin, min-min, min-max, etc. Es importante comprender las opciones y elegir la adecuada.
  • Latencia: la latencia de la red es un aspecto importante a tener en cuenta, especialmente en un entorno de nube híbrida, donde hay múltiples saltos de red (posiblemente a través de diferentes proveedores de nubes) para una única solicitud de un cliente. Los proveedores de servicios en la nube pueden ayudar a dirigir de forma inteligente a los usuarios finales a la región del centro de datos en la nube más cercano dentro de su red.
  • Entorno en clúster: en un entorno en clúster, se sugiere aprovisionar diferentes servidores en clústeres separados. Cualquier mantenimiento programado generalmente se realiza en un pod a la vez. Así que, dentro del clúster, esta distribución asegurará que al menos un servidor esté activo en cualquier momento para gestionar las solicitudes de los clientes.
  • Escalado (vertical/horizontal): es la capacidad de un recurso de TI para gestionar demandas crecientes o decrecientes de manera capaz y es una de las características más beneficiosas y populares de la nube. El escalado horizontal suele considerarse una ventaja a largo plazo, mientras que el escalado vertical suele considerarse una ventaja a corto plazo. El escalado vertical puede tener un beneficio económico, pero podría terminar siendo el eslabón más débil o un único punto de fallo.
  • Middleware y software: la elección del middleware y el software adecuados para la solución depende de múltiples factores, como el uso en aplicaciones existentes, las competencias disponibles, las limitaciones de las licencias, las opciones que ofrece el proveedor de servicios en la nube, etc. Los proveedores de la nube ofrecen un conjunto predefinido de opciones. Por lo tanto, se debe realizar una comprobación de compatibilidad antes de migrar cualquier aplicación existente. Puede que sea necesaria una reescritura parcial o completa de la aplicación para aprovechar al máximo las distintas características de la nube.
  • Monitorización: la monitorización del rendimiento crítico de las aplicaciones y la monitorización de la infraestructura (servidor) son críticas para garantizar que la aplicación sea segura y esté disponible. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen herramientas para analizar las cargas de trabajo de máquinas virtuales. Proporcionan paneles de control y recopilación de métricas altamente personalizables, que pueden ofrecer soluciones consolidadas para una monitorización coherente. Se pueden configurar acciones automatizadas (como aumentar los recursos de hardware, gestionar el número de instancias de servicio en ejecución) para mantener la salud del sistema.
  • Soluciones de nube híbrida: incluyen integraciones de aplicaciones que abarcan diferentes entornos en la nube, a través de distintos proveedores u on-premises. Los firewalls deberán configurarse para permitir tales integraciones. Estas integraciones pueden ser de naturaleza asíncrona o síncrona, en función de los requisitos funcionales y/o técnicos. El almacenamiento en caché de los datos que no cambian con frecuencia puede ayudar a reducir los tiempos de procesamiento de las aplicaciones.
  • Cifrado: l cifrado de los datos en reposo es importante en un entorno de nube, por razones de seguridad y cumplimiento, especialmente en entornos multiusuario. El cifrado de los datos de copia de seguridad también es igualmente importante.
 

Conclusión

Implementar una solución en la nube no solo significa alojar una aplicación heredada en una nueva infraestructura compartida. Esto puede ser un buen primer paso para ayudar a reducir los costes de infraestructura, pero la nube ofrece diversos servicios para lograr flexibilidad y eficiencia, de forma rentable. Todo el potencial de la nube reside en el uso de los servicios adecuados.

Obtenga más información sobre la nube pública de IBM y la soluciones de nube híbrida de IBM.

