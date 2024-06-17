Estrategias de copia de seguridad inmutables con almacenamiento en la nube

Las ciberamenazas, que antes eran un riesgo mayormente predecible limitado a incidentes aislados, ahora son omnipresentes. Los atacantes, ayudados por los avances de la IA y la conectividad global, buscan continuamente vulnerabilidades en las defensas de seguridad para poder acceder a infraestructuras críticas y a los datos de los clientes. Con el tiempo, un ataque comprometerá una cuenta administrativa o un componente de red, o aprovechará una vulnerabilidad del software, obteniendo finalmente acceso a la infraestructura de producción. Estos ataques inevitables son la razón por la que tener copias de seguridad inmutables fuera del sitio tanto de datos de aplicación como de clientes es crítico para lograr una recuperación rápida, minimizar el tiempo de inactividad y limitar la pérdida de datos.
En una era caracterizada por la interconexión digital, las empresas deben enfrentarse a una serie de ciberamenazas en constante evolución, que presentan retos formidables a la hora de defenderse de los ataques. Algunos de los desafíos más comunes a los que se enfrentan las empresas a la hora de proteger los datos son:
Las copias de seguridad son un elemento fundamental en cualquier estrategia sólida de protección de datos, ya que ofrecen un salvavidas contra diversas amenazas, desde ciberataques hasta fallos de hardware y desastres naturales. Creando duplicados de los datos esenciales y almacenándolos en ubicaciones separadas, las empresas pueden mitigar el riesgo de pérdida permanente y garantizar la continuidad de las operaciones ante brechas o catástrofes imprevistas. Las copias de seguridad proporcionan una red de seguridad contra los ataques de ransomware, lo que permite a las organizaciones restaurar los sistemas y los datos a un estado anterior al incidente sin sucumbir a las demandas de extorsión.
Además, las copias de seguridad ofrecen un medio para recuperarse de errores humanos, como la eliminación accidental o la corrupción, evitando así interrupciones potencialmente costosas y preservando la propiedad intelectual valiosa y la información de los clientes. En esencia, las copias de seguridad funcionan como una póliza de seguros fundamental, que ofrece tranquilidad y resiliencia en un panorama digital cada vez más volátil.
Hay algunos escenarios típicos en los que tener una estrategia de copia de seguridad resulta particularmente útil.
Las prácticas eficaces de recuperación ante desastres (DR) exigen mantener las copias de seguridad críticas para el negocio utilizables fuera del sitio e inmutables. Tradicionalmente, esto se lograba enviando copias de seguridad a bibliotecas de cintas en ubicaciones externas. Sin embargo, la gestión de las bibliotecas de cintas se volvió operativamente compleja debido a la necesidad de garantizar que las copias de seguridad permanecieran disponibles para su restauración en caso de desastre. La restauración desde bibliotecas de cintas también puede ser lenta y engorrosa, ya que no cumple con los plazos de recuperación críticos para las cargas de trabajo críticas de aplicaciones.
El almacenamiento en la nube ofrece una atractiva alternativa externa a las copias de seguridad en cinta tradicionales. IBM Cloud Object Storage es un servicio de almacenamiento en la nube totalmente gestionado con redundancia, seguridad, disponibilidad y escalabilidad que es altamente resistente a los desastres, lo que garantiza la disponibilidad de los datos cuando sea necesario. Accesible a través de API en Internet, el almacenamiento en la nube simplifica los procedimientos operativos de recuperación, lo que se traduce en tiempos de recuperación más rápidos y menores riesgos de pérdida de datos en escenarios de ciberataque.
IBM Cloud Object Storage es una solución versátil y escalable que resulta crucial para almacenar y proteger las copias de seguridad de los datos. Lo utilizan clientes de una amplia gama de sectores y cargas de trabajo para almacenar cientos de petabytes de datos de copias de seguridad. Cuatro de los cinco principales bancos estadounidenses utilizan IBM Cloud Object Storage para proteger sus datos.
Los clientes pueden desarrollar sus propias soluciones de copia de seguridad de datos dirigidas a IBM Cloud Object Storage u optar por herramientas de protección de datos líderes en el sector, como Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik y otras que admiten de forma nativa las copias de seguridad en IBM Cloud Object Storage.
Protección de datos inmutable: las características de inmutabilidad nativas ayudan a evitar que las copias de seguridad se modifiquen o eliminen durante el periodo de retención. La inmutabilidad proporciona la máxima protección de datos contra el ransomware al reducir su capacidad para sobrescribir datos de copia de seguridad con cifrado.
Reducción del tiempo de recuperación ante desastres: dado que sus datos de copia de seguridad se almacenan en un entorno seguro y separado, puede estar seguro de que las copias de seguridad no se verán afectadas por ciberataques en entornos de producción. Estas copias de seguridad no afectadas facilitan la restauración de datos y la recuperación rápida.
Menor coste de copia de seguridad: Object storage es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado disponible a costes muy bajos, lo que permite a las organizaciones mantener bajos los costes operativos de copia de seguridad y garantizar una protección continua.
Resiliencia y disponibilidad: IBM Cloud Object Storage es un servicio de acceso global respaldado por zonas de almacenamiento redundantes y tecnologías de red, por lo que sus copias de seguridad siempre estarán disponibles.
La sólida arquitectura de IBM Cloud Object Storage garantiza durabilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que lo hace adecuado para organizaciones de todos los tamaños. Además, su característica de inmutabilidad añade una capa adicional de protección al impedir las alteraciones accidentales o malintencionadas de los datos de la copia de seguridad, garantizando así la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos. Esta característica, combinada con las estrictas medidas de seguridad de IBM y las amplias capacidades de protección de datos, convierte a IBM Cloud Object Storage en una opción de confianza para las empresas que buscan proteger sus datos de copia de seguridad de forma fiable. Al utilizar IBM Cloud Object Storage, las organizaciones pueden mitigar riesgos, agilizar los procesos de copia de seguridad y mantener la tranquilidad al saber que sus datos críticos están almacenados de forma segura y protegidos frente a cualquier imprevisto.
