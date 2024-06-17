Estrategias de copia de seguridad inmutables con almacenamiento en la nube

Protección de datos inmutable: las características de inmutabilidad nativas ayudan a evitar que las copias de seguridad se modifiquen o eliminen durante el periodo de retención. La inmutabilidad proporciona la máxima protección de datos contra el ransomware al reducir su capacidad para sobrescribir datos de copia de seguridad con cifrado.

Reducción del tiempo de recuperación ante desastres: dado que sus datos de copia de seguridad se almacenan en un entorno seguro y separado, puede estar seguro de que las copias de seguridad no se verán afectadas por ciberataques en entornos de producción. Estas copias de seguridad no afectadas facilitan la restauración de datos y la recuperación rápida.

Menor coste de copia de seguridad: Object storage es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado disponible a costes muy bajos, lo que permite a las organizaciones mantener bajos los costes operativos de copia de seguridad y garantizar una protección continua.

Resiliencia y disponibilidad: IBM Cloud Object Storage es un servicio de acceso global respaldado por zonas de almacenamiento redundantes y tecnologías de red, por lo que sus copias de seguridad siempre estarán disponibles.

La sólida arquitectura de IBM Cloud Object Storage garantiza durabilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que lo hace adecuado para organizaciones de todos los tamaños. Además, su característica de inmutabilidad añade una capa adicional de protección al impedir las alteraciones accidentales o malintencionadas de los datos de la copia de seguridad, garantizando así la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos. Esta característica, combinada con las estrictas medidas de seguridad de IBM y las amplias capacidades de protección de datos, convierte a IBM Cloud Object Storage en una opción de confianza para las empresas que buscan proteger sus datos de copia de seguridad de forma fiable. Al utilizar IBM Cloud Object Storage, las organizaciones pueden mitigar riesgos, agilizar los procesos de copia de seguridad y mantener la tranquilidad al saber que sus datos críticos están almacenados de forma segura y protegidos frente a cualquier imprevisto.