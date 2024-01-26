DORA establece un conjunto de requisitos para la gestión de riesgos de TIC, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia operativa, el intercambio de información sobre ciberamenazas y vulnerabilidades y la gestión de riesgos de terceros. Como parte de esos requisitos y en el contexto de la protección de datos y la criptografía, establece en el artículo 9 ("Protección y prevención") que las entidades financieras "utilizarán soluciones y procesos TIC" que "(a) garanticen la seguridad de los medios de la transferencia de datos" o "(c) impidan [...] el deterioro de la autenticidad e integridad, las violaciones de la confidencialidad y la pérdida de datos".

Otros elementos a considerar en el contexto del artículo 9 se mencionan en el artículo 15 y se exponen en los estándares técnicos normativos relacionados (en borrador), que la ESA publicó el 17 de enero de 2024. En particular, JC 2023 86 proporciona requisitos detallados sobre orientación criptográfica. Además, en sus preámbulos se afirma lo siguiente:

"Dados los rápidos desarrollos tecnológicos en el campo de las técnicas criptográficas, las entidades financieras [...] deben mantenerse al tanto de los desarrollos relevantes en criptoanálisis y considerar las prácticas y estándares líderes y, por lo tanto, deben seguir un enfoque flexible basado en la mitigación y la monitorización para hacer frente al panorama dinámico de amenazas criptográficas, incluidas las de los avances cuánticos".

A continuación, profundizaremos en las "amenazas criptográficas" mencionadas y las implicaciones que podrían tener para las instituciones financieras en el contexto de la computación cuántica.