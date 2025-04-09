En la economía digital, cada segundo cuenta. Las organizaciones generan y consumen volúmenes de datos sin precedentes, pero su capacidad para actuar sobre ellos en tiempo real sigue siendo muy limitada. A medida que los entornos empresariales se vuelven cada vez más complejos y dinámicos, los márgenes para la toma de decisiones se reducen. Según la encuesta Reengineering the Decision de Gartner, el 71 % de las organizaciones afirman que las exigencias en materia de toma de decisiones son cada vez más frecuentes, rápidas y complejas. Pero sin datos en tiempo real, esas decisiones se basan en los conocimientos de ayer en lugar de en las realidades de hoy.

Los sectores en los que el tiempo es un factor crucial, como las finanzas, el comercio minorista y la sanidad, sienten cada vez más el impacto de la lentitud en la integración de datos:

· Servicios financieros: las instituciones financieras dependen de datos precisos para la calificación crediticia, la detección del fraude y el cumplimiento normativo. La lentitud en los datos conduce a decisiones erróneas e incumplimientos. Un caso de fraude detectado en cinco minutos es mucho menos perjudicial que uno detectado en cinco horas.

· Comercio minorista: los datos en tiempo real son fundamentales para la gestión del inventario, la previsión de la demanda y la personalización. Sin ellos, los minoristas corren el riesgo de quedarse sin existencias, tener exceso de stock, perder ventas y acumular inventario sobrante. La gestión ineficiente del inventario cuesta a las empresas alrededor de 1,1 billones de dólares al año en todo el mundo, y solo los minoristas pierden 471 000 millones de dólares al año debido al exceso de stock.

· Asistencia sanitaria: las decisiones médicas basadas en datos lentos y obsoletos provocan errores de diagnóstico, retrasos en los tratamientos y un aumento de las tasas de mortalidad. Los errores médicos debidos a información obsoleta sobre los pacientes son la tercera causa de muerte en EE. UU. y cuestan 20 000 millones de dólares al año.

· Tecnología e IA: la lentitud de los datos socava el análisis predictivo y frena la innovación, lo que afecta a la optimización de los productos y a la fidelización de clientes. Las empresas que dependen de datos obsoletos para entrenar modelos de IA sufren una pérdida de ingresos global del 6 % (aproximadamente 406 millones de dólares) debido a predicciones inexactas.

El coste de no hacer nada es mucho mayor que el coste de pasarse a la integración de datos en tiempo real.