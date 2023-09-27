Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 6: la observabilidad es solo una parte de su pila

En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
Hoy profundizamos en otro concepto erróneo sobre la observabilidad: la creencia de que solo es aplicable a una parte específica de su pila o aplicación.
Este concepto erróneo surge de un malentendido fundamental del concepto central de observabilidad. Al considerar que la observabilidad se limita a una capa, pasa por alto su naturaleza holística, que abarca todas las capas de la pila y sus interconexiones. Al disipar este mito, nuestro objetivo es iluminar la esencia de la observabilidad como práctica integral que ofrece profundos conocimientos sobre la funcionalidad y el rendimiento de sistemas enteros.
En la gestión moderna de software y sistemas, la observabilidad va más allá de centrarse en una sola parte de la pila. Abarca todo el sistema, desde la capa de aplicación hasta la capa de infraestructura y todo lo demás.
Es probable que el mito se deba a una visión limitada de que solo monitorizar un componente específico, como la capa de aplicación, es suficiente para comprender el comportamiento del sistema. Sin embargo, este enfoque puede pasar por alto complejas interacciones y dependencias entre diferentes partes de la pila.
La verdadera observabilidad requiere observar y analizar los datos de todas las capas del sistema, incluidas las métricas de las aplicaciones, los rastreos y la telemetría de la infraestructura. Este enfoque integral permite a los equipos descubrir conocimientos sobre cómo funciona todo el sistema, identificar cuellos de botella de rendimiento, detectar anomalías y, en última instancia, ofrecer una experiencia más fiable y eficiente a los usuarios.
La observabilidad es aplicable en varias plataformas, incluyendo móvil y web, nube y sistemas mainframe, porque abarca una amplia gama de tecnologías y entornos.
Exploremos los detalles técnicos de cómo funciona la observabilidad en diferentes pilas tecnológicas y por qué debería adoptarse universalmente:
En general, adoptar la observabilidad universalmente permite a las organizaciones obtener conocimientos que se pueden ejecutar, mejorar el rendimiento y ofrecer mejores experiencias en diversas pilas tecnológicas y entornos.
