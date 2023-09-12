Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 5: Puede crear un sistema observable sin automatización basada en la observabilidad

En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
En esta publicación, abordaremos otra falacia que limita el potencial de la observabilidad: que se puede crear un sistema observable sin observabilidad impulsada por la automatización.
La idea de que se puede crear un sistema observable sin automatización basada en la observabilidad es un mito porque subestima el papel vital que desempeña la automatización basada en la observabilidad en las operaciones de TI modernas.
En los entornos complejos y dinámicos de hoy en día, los enfoques manuales tradicionales se quedan cortos a la hora de ofrecer la agilidad, precisión y escalabilidad que exigen las prácticas de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) y DevOps.
La automatización basada en la observabilidad aprovecha la información en tiempo real de los datos de monitorización y telemetría para informar los procesos de automatización inteligentes. Esta sinergia permite a los equipos detectar anomalías, predecir problemas y responder de manera proactiva, garantizando la disponibilidad y fiabilidad continuas del servicio. Al automatizar las respuestas a incidentes, el escalado de recursos y los ajustes de configuración, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, reducir los errores humanos y lograr la rápida iteración e implementación esenciales para las filosofías SRE y DevOps.
Los departamentos de TI de alto rendimiento tienden a lanzar software con más frecuencia, y tratar de mantenerse al día manualmente no es sostenible ni escalable. La variedad de tecnologías en uso también significa que no siempre tendrá a mano un experto en la materia (SME) para ayudarle en la instalación y configuración de nuevas aplicaciones. El hecho es que la configuración e instalación automatizadas eliminan los errores manuales, reducen el tiempo de implementación y mejoran la coherencia en diferentes entornos.
La automatización agiliza el proceso de análisis de la causa raíz con algoritmos de machine learning, técnicas de detección de anomalías y análisis predictivos, y ayuda a identificar patrones y anomalías que los operadores humanos podrían pasar por alto. El análisis automatizado reduce el tiempo necesario para identificar la causa raíz y mejora la precisión de la detección, lo que se traduce en tiempos de resolución más rápidos. Los siguientes son algunos de los beneficios que ofrece la automatización:
La solución de observabilidad de IBM, IBM® Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura.
Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
"Nuestro equipo puede dedicar más tiempo a funciones nuevas y planificación de la hoja de ruta en lugar de a corregir errores todo el día". – Eddie Castillo, director de marketing, ExaVault Inc.
El equipo también observó que, desde que ExaVault comenzó a utilizar Instana, el tiempo medio de resolución (MTTR) de los errores que afectan al cliente se redujo en un 56,6 %. Además, las ralentizaciones y el tiempo de inactividad de la plataforma disminuyeron sustancialmente. El tiempo de actividad antes era del 99,51 % y ahora es del 99,99 %. "Estamos logrando el objetivo que nos propusimos", explica Fite. "La razón por la que pudimos hacerlo es porque teníamos una mejor visibilidad de nuestros problemas".
Nos encanta lo fácil que es implementar y mantener el agente. No hay gastos generales operativos” –Grégory Schiano, director técnico, Altissia
Esté atento a nuestra próxima entrada de blog, donde desentrañamos otro mito frecuente: "La observabilidad es solo una parte de su pila".
