La evolución de los CISO: cómo ha cambiado su función

En los últimos años, el papel de los CISO ha experimentado otro cambio significativo ante el aumento de los ciberataques y los crecientes riesgos de interrupción del negocio, multas y daños a la reputación. Según el informe The CISO Report de Splunk, el 86 % de los encuestados afirma que el papel ha cambiado tanto desde que se convirtieron en CISO que casi es un trabajo diferente. El papel ha pasado de ser principalmente técnico a ser más bien de liderazgo empresarial.

En lugar de implementar la ciberseguridad, los CISO se centran ahora en ayudar a los líderes de la organización a comprender la importancia de la ciberseguridad y a dirigir el pensamiento estratégico para la ciberestrategia de la organización. Los CISO tienden un puente entre el lenguaje técnico que resulta fácil para el departamento de TI y el lenguaje empresarial de los altos directivos.

Este cambio también ha provocado una reestructuración de la organización, ya que el 47 % de los CISO ahora dependen directamente del CEO, según el informe de Splunk. Al hacer que el CISO responda ante el CEO en lugar de ante el CIO, la organización demuestra la importancia de la ciberseguridad como prioridad clave. Además, los CISO ahora tienen una mayor influencia al ocupar un puesto en la mesa ejecutiva y, a menudo, incluso en el consejo de administración.