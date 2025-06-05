Una de las mayores barreras para la productividad de los empleados es el reto de trabajar con diversas herramientas de backend desconectadas. Los empleados dependen de una serie de aplicaciones para realizar su trabajo, pero cada una tiene su propio proceso de inicio de sesión, interfaz y flujo de trabajo. Esta falta de coherencia crea fricciones que ralentizan la productividad e interrumpen la concentración.
Esta situación subraya la necesidad de una solución que cree procesos de trabajo fluidos y armoniosos y aumente las métricas empresariales. La IA generativa y los asistentes de inteligencia artificial, como los chatbots y los ayudantes virtuales, se han convertido en herramientas comunes para gestionar tareas administrativas, responder preguntas y agilizar las interacciones con los clientes. Pero las empresas están pasando de los simples asistentes a sistemas más avanzados como los agentes de IA.
Hoy en día, las empresas están entrando en un macrocosmos de agentes, que abarca dominios, plataformas y proveedores, en el que ya no es realista depender de un único agente o aplicación. Los agentes se distribuyen cada vez más en aplicaciones específicas de dominio, plataformas de código abierto y ecosistemas de hiperescaladores. Esta creciente complejidad exige una orquestación que no solo conecte a estos agentes, sino que también les permita trabajar juntos.
Aquí es donde la orquestación multiagente se vuelve esencial: alinear a los agentes autónomos para que trabajen en conjunto, no en silos.
La orquestación multiagente permite que agentes, asistentes y diferentes fuentes de datos colaboren. Este enfoque puede ayudar a garantizar que las tareas se gestionen de forma eficaz a través de una única interfaz, eliminando la necesidad de múltiples puntos de acceso y frecuentes comprobaciones de autorización. Al romper los silos que separan a los equipos y las funciones, mejora el intercambio de conocimientos y acelera la toma de decisiones.
Imagine tener todas sus herramientas y aplicaciones integradas de manera fluida en una única interfaz en la que todas se comunican entre sí, lo que simplifica la automatización de tareas y permite a los equipos ejecutar procesos complejos de manera eficiente. La orquestación multiagente va un paso más allá al permitir que los agentes interactúen y colaboren con los asistentes de IA, las automatizaciones, los flujos de trabajo y las fuentes de datos existentes.
Esta capacidad única permite a los usuarios realizar solicitudes para diversos casos de uso a través de una única interfaz, que luego actúa y recupera la información de las fuentes más relevantes.
Al consolidar todos estos sistemas y recursos implementados previamente, las empresas pueden optimizar las operaciones, reducir los retrasos y minimizar los errores, lo que lleva a una toma de decisiones más rápida y precisa.
La orquestación multiagente también admite una implementación rápida, no requiere codificación y permite una obtención más rápida del ROI. En última instancia, esta integración permite a las empresas operar de manera más efectiva y alcanzar sus objetivos con mayor precisión.
Al trabajar con agentes de IA, es importante comprender los dos tipos principales disponibles hoy en día: los agentes personalizados y los agentes prediseñados. Cada uno tiene un propósito diferente, y en las secciones siguientes, podemos explorar qué los diferencia y cómo elegir el más adecuado para sus necesidades:
Los agentes personalizados son sistemas de IA especializados diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos exclusivos de una empresa. Estos agentes están diseñados para gestionar tareas, flujos de trabajo y casos de uso específicos que se alinean con las operaciones de la organización.
Al integrarse de manera fluida con los sistemas y herramientas existentes, los agentes personalizados proporcionan un acceso ágil a la información y los datos. Mejoran la eficiencia general y proporcionan soluciones a problemas complejos. Los agentes personalizados funcionan de forma autónoma, lo que reduce la necesidad de actualizaciones constantes y de intervención manual, y pueden aprender y adaptarse con el tiempo para mejorar su rendimiento.
Los agentes prediseñados son sistemas creados para fines, casos de uso y necesidades empresariales específicos. Estos agentes vienen con plantillas listas donde los usuarios pueden añadir sus conocimientos y herramientas para implementarlos rápidamente. Por ejemplo, los agentes de ventas ayudan a los equipos de este departamento creando materiales para relaciones de éxito con los clientes.
En una configuración de orquestación multiagente, los agentes personalizados colaboran con los agentes prediseñados para alcanzar objetivos comunes. Esta escalabilidad ayuda a garantizar que, a medida que la organización crece, la infraestructura de la IA sigue siendo robusta y capaz de soportar las necesidades cambiantes, lo que en última instancia impulsa una mayor productividad y una mejor toma de decisiones.
A medida que la complejidad y diversidad de los sistemas agénticos sigue creciendo, también crece la necesidad de una forma estructurada y escalable de descubrir, implementar y orquestar agentes, independientemente de su pila tecnológica subyacente. Watsonx Orchestrate Agent Catalog ofrece un centro centralizado donde las organizaciones pueden descubrir todos los agentes prediseñados disponibles tanto de IBM como de partners, facilitando la selección y orquestación de flujos de trabajo adaptados a sus necesidades específicas.
Además del Agent Catalog, Agent Connect es un programa ampliado que permite a terceros crear y aportar sus propios agentes directamente al Agent Catalog, ampliando continuamente sus capacidades
Estas son las cuatro características principales que proporciona la orquestación multiagente en IBM® watsonx Orchestrate:
- Apertura: al adoptar un enfoque no centrado en pilas, watsonx Orchestrate permite a las empresas incorporar y orquestar de manera fluida agentes de IA en entornos tecnológicos. Por ejemplo, si una empresa ya ha implementado agentes personalizados y prediseñados de otro ecosistema, estos sistemas pueden adaptarse e integrarse fácilmente.
Esta adaptabilidad significa que las empresas pueden utilizar los sistemas y herramientas existentes sin necesidad de realizar sustituciones al por mayor, lo que minimiza las interrupciones y maximiza el retorno de la inversión. Al adoptar la IA generativa, las empresas pueden optimizar los flujos de trabajo complejos e impulsar el crecimiento.
- Adaptabilidad híbrida: en entornos de nube multifacéticos, incluidas configuraciones abiertas, privadas e híbridas, la capacidad de crear soluciones adaptables se vuelve primordial. Watsonx Orchestrate ayuda a garantizar que la IA agéntica pueda comprender y asimilar datos de cualquier fuente a la perfección. Esta comprensión holística es crucial para generar conocimientos precisos y fiables.
- Flexibilidad: watsonx Orchestrate proporciona a las empresas la libertad de organizar su estrategia seleccionando integraciones de aplicaciones tanto de IBM como de terceros. Este enfoque personalizado permite a las organizaciones alinear estrechamente su ecosistema tecnológico con sus necesidades y objetivos específicos, fomentando una solución a medida que impulsa su trayectoria empresarial única.
- Implementación de low-code: watsonx Orchestrate ofrece un modelo de implementación de low-code, lo que permite una implementación rápida con una experiencia técnica mínima necesaria. Los agentes y las plantillas prediseñados agilizan el proceso de configuración y ofrecen resultados tangibles rápidamente.
En última instancia, el verdadero valor de la IA agéntica reside en los mercados abiertos y se realiza plenamente mediante la orquestación. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de flujos de trabajo complejos y sistemas interconectados, la capacidad de coordinar múltiples agentes de IA se convierte en una ventaja estratégica. La orquestación multiagente permite a los equipos automatizar no solo tareas, sino procesos completos, reuniendo agentes personalizados y prediseñados que colaboran, se adaptan y escalan en sincronía con las necesidades cambiantes del negocio.
Descubra el poder transformador de watsonx Orchestrate. Disfrute de una integración fluida de la IA, rompa los silos y aumente la eficiencia de forma inmediata.
