Herramientas para una IA fiable

Los intentos de fraude de Deepfake aumentaron un 3000 % entre 2022 y 2023, y cada vez son más elaborados. En febrero, un trabajador financiero de una empresa multinacional en Hong Kong fue engañado para que pagase 25 millones de dólares a criminales que crearon una videollamada con múltiples personajes deepfake, incluido el CFO de la firma.

En mayo, OpenAI anunció que había lanzado su propia herramienta de detección de deepfakes para investigadores de desinformación. La herramienta pudo detectar el 98,8 % de las imágenes creadas por DALL-E 3. OpenAI también se unió a Google, Adobe y otros en el Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), una coalición del sector que desarrolla un estándar para certificar la historia y fuente del contenido multimedia.

Hasta que ese estándar no se establezca, las empresas están construyendo herramientas que esperan puedan cubrir la carencia. En agosto, McAfee anunció su McAfee Deepfake Detector. La herramienta utiliza modelos de redes neuronales profundas para detectar audio falso de IA en vídeos que se reproducen en su navegador. En 2022, Intel presentó FakeCatcher, que analiza el flujo sanguíneo en píxeles de vídeo, separando a humanos de deepfakes con una tasa de precisión del 96 %. Y no están solos. Entre las startups más destacadas en este campo se encuentran Reality Defender de Nueva York, la startup israelí Clarity y Sentinel, con sede en Estonia, todas las cuales disponen de herramientas de escaneado que utilizan la IA para detectar patrones en diversos tipos de deepfakes.

Con la tecnología de detección de deepfakes evolucionando a un ritmo tan rápido, es importante tener en cuenta los posibles sesgos algorítmicos. El informático y experto en deepfake Siwei Lyu y su equipo en la Universidad de Buffalo han desarrollado lo que creen que son los primeros algoritmos de detección de deepfake diseñados para minimizar el sesgo. Los investigadores de la UB hicieron un collage de fotos de los cientos de rostros que fueron identificados como falsos en sus algoritmos de detección; los resultados mostraron un tono de piel más oscuro en general.

"Los deepfakes pueden utilizarse para atacar a grupos minoritarios infrarrepresentados, por lo que es importante asegurarse de que las tecnologías de detección no les desfavorezcan", afirma Lyu. ¿Y cuál es el futuro de la detección de deepfakes? "Sin duda, las tecnologías de IA generativa que subyacen a los deepfakes continuarán creciendo, por lo que vamos a ver cada vez más deepfakes en número, calidad y formas. Espero que las futuras tecnologías [de detección] estén equipadas con más barreras de seguridad para reducir las posibilidades de usos indebidos".