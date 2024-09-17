Por qué la seguridad de datos es crítica para la IA

Los datos son el nuevo petróleo. Impulsan nuestra economía y nuevas tecnologías, en particular, la IA generativa. Sin embargo, para que la IA se adopte ampliamente, debe ser fiable y segura.

Como muestra el último informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las interrupciones empresariales elevan los costes de las vulneraciones y las multas normativas a nuevas cotas, con un coste medio de vulneración de datos que alcanza los 4,88 millones de dólares.

Sin embargo, según una encuesta realizada por el estudio IBM Institute for Business Value (IBV) sobre ciberseguridad e IA generativa, más del 94 % de los líderes empresariales creen que proteger la IA es importante, pero solo el 24 % afirma que sus proyectos de IA incorporarán un componente de ciberseguridad en los próximos seis meses.

Esto deja a muchas empresas vulnerables, ya que la IA generativa también conlleva nuevos riesgos, como filtraciones de datos, intoxicación de datos y ataques de inyección de prompts. También puede ser difícil para las empresas controlar quién tiene acceso a sus datos, señala Scott McCarthy, socio director global de IBM para servicios de ciberseguridad.

"Es importante asegurarse de que existen controles para que los datos empresariales y de los clientes no queden expuestos", explica McCarthy.

Para salvaguardar sus datos y proteger su IA, las empresas deben establecer su gobierno de la IA y proteger su infraestructura: sus datos, sus modelos y el uso de sus modelos. Este es el marco de IBM para asegurar la IA generativa, un marco que se puede aplicar en otros entornos, incluido Einstein de Salesforce, un conjunto de herramientas de IA para CRM.

Estas son las 3 medidas que las empresas pueden tomar para iniciar este proceso.