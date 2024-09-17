Por qué la seguridad de datos es crítica para la IA

Los datos son el nuevo petróleo. Impulsan nuestra economía y nuevas tecnologías, en particular, la IA generativa. Sin embargo, para que la IA se adopte ampliamente, debe ser fiable y segura.
Como muestra el último informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las interrupciones empresariales elevan los costes de las vulneraciones y las multas normativas a nuevas cotas, con un coste medio de vulneración de datos que alcanza los 4,88 millones de dólares.
Sin embargo, según una encuesta realizada por el estudio IBM Institute for Business Value (IBV) sobre ciberseguridad e IA generativa, más del 94 % de los líderes empresariales creen que proteger la IA es importante, pero solo el 24 % afirma que sus proyectos de IA incorporarán un componente de ciberseguridad en los próximos seis meses.
Esto deja a muchas empresas vulnerables, ya que la IA generativa también conlleva nuevos riesgos, como filtraciones de datos, intoxicación de datos y ataques de inyección de prompts. También puede ser difícil para las empresas controlar quién tiene acceso a sus datos, señala Scott McCarthy, socio director global de IBM para servicios de ciberseguridad.
"Es importante asegurarse de que existen controles para que los datos empresariales y de los clientes no queden expuestos", explica McCarthy.
Para salvaguardar sus datos y proteger su IA, las empresas deben establecer su gobierno de la IA y proteger su infraestructura: sus datos, sus modelos y el uso de sus modelos. Este es el marco de IBM para asegurar la IA generativa, un marco que se puede aplicar en otros entornos, incluido Einstein de Salesforce, un conjunto de herramientas de IA para CRM.
Estas son las 3 medidas que las empresas pueden tomar para iniciar este proceso.
Boletín de Think
Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprenda rápidamente de tutoriales de expertos y artículos explicativos, directamente en su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Muchos equipos innovan rápidamente con la IA generativa, pero esto puede crear lo que se conoce como TI invisible. "Tenemos que asegurarnos de que las empresas también tengan visibilidad. Hay nuevas herramientas como la gestión de la posición de seguridad de los datos y la gestión de la posición de seguridad de la IA que ayudarán con esto", afirma McCarthy.
Tanto si trabaja con datos de clientes como de empresas, los distintos tipos de datos tendrán implicaciones diferentes y pueden estar sujetos a políticas y procedimientos distintos.
Aplique los controles adecuados a esos datos basándose en el límite de clasificación, como los datos de clientes, el censo de datos empresariales o datos públicos disponibles, para ayudar a garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a los datos adecuados en el momento adecuado.
En conclusión, "los equipos de seguridad deben ser facilitadores del negocio, no solo los guardianes de las políticas y procedimientos de seguridad", cree McCarthy.
El informe de KuppingerCole sobre plataformas de seguridad de datos ofrece orientación y recomendaciones para encontrar los productos de protección y gobierno de datos sensibles que mejor se adapten a las necesidades de los clientes.
Obtenga información para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra los beneficios y el ROI de IBM Security Guardium Data Protection en este estudio TEI de Forrester.
Acceda a este informe de Gartner para aprender a gestionar el inventario completo de IA, proteger las cargas de trabajo de IA con barreras de seguridad, reducir el riesgo y gestionar el proceso de gobierno para lograr la confianza en la IA para todos los casos de uso de IA en su organización.
Siga unos pasos bien definidos para completar las tareas y aprenda a utilizar las tecnologías en sus proyectos de manera eficaz.
Proteja los datos en varios entornos, cumpla la normativa sobre privacidad y simplifique la complejidad operativa.
Descubra IBM Guardium, una familia de software de seguridad de datos que protege los datos confidenciales en el entorno local y en la nube.
IBM proporciona servicios integrales de seguridad de datos para proteger los datos empresariales, las aplicaciones y la IA.
Proteja los datos de su organización en nubes híbridas y simplifique los requisitos de conformidad con soluciones de seguridad de datos.