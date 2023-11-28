Buenas prácticas para aumentar la inteligencia humana con IA

Mujer con gafas sonriendo

La inteligencia artificial (IA) debe diseñarse para incluir y equilibrar la supervisión, la capacidad de acción y la responsabilidad humanas en las decisiones a lo largo del ciclo de vida de la IA. El primer principio de confianza y transparencia de IBM establece que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana. El aumento de la inteligencia humana significa que el uso de la IA mejora la inteligencia de las personas, en lugar de funcionar de forma independiente o sustituirla. Todo esto implica que los sistemas de IA no deben tratarse como seres humanos, sino más bien verse como mecanismos de apoyo que pueden mejorar la inteligencia y el potencial humanos. 

La IA que aumenta la inteligencia humana mantiene la responsabilidad humana en la toma de decisiones, incluso cuando se cuenta con el apoyo de un sistema de IA. Por lo tanto, los seres humanos necesitan mejorar sus habilidades (no perderlas) al interactuar con un sistema de IA. El apoyo al acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA y a la formación integral de los empleados y su posible reciclaje profesional refuerza aún más los principios de los pilares de la IA fiable de IBM, lo que permite que la participación en la economía impulsada por IA se base en la equidad, la transparencia, la explicabilidad, la solidez y la privacidad. 

Buenas prácticas 

Para poner en práctica el principio de aumentar la inteligencia humana, recomendamos las siguientes buenas prácticas:

  1. Utilizar la IA para aumentar la inteligencia humana, en lugar de operar de forma independiente o reemplazarla.
  2. En una interacción entre humanos y IA, notificar a las personas que están interactuando con un sistema de IA y no con un ser humano.
  3. Diseñar interacciones entre humanos e IA para incluir y equilibrar la supervisión humana en todo el ciclo de vida de la IA. Abordar los sesgos y promover la responsabilidad y la agencia humanas sobre los resultados de los sistemas de IA.
  4. Desarrollar políticas y prácticas que fomenten el acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA, permitiendo que una amplia gama de personas participen en la economía impulsada por IA.
  5. Ofrecer programas completos de formación y reciclaje profesional a los empleados para fomentar un personal diverso que pueda adaptarse al uso de la IA y compartir las ventajas de las innovaciones impulsadas por IA. Colaborar con RR. HH. para ampliar el ámbito de trabajo de cada empleado.

Para obtener más información sobre normas y perspectivas regulatorias sobre supervisión humana, investigación, coordinación de decisiones de IA, ejemplos de casos de uso e indicadores clave de rendimiento, consulte nuestro punto de vista sobre el aumento de la inteligencia humana a continuación.

