La inteligencia artificial (IA) debe diseñarse para incluir y equilibrar la supervisión, la capacidad de acción y la responsabilidad humanas en las decisiones a lo largo del ciclo de vida de la IA. El primer principio de confianza y transparencia de IBM establece que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana. El aumento de la inteligencia humana significa que el uso de la IA mejora la inteligencia de las personas, en lugar de funcionar de forma independiente o sustituirla. Todo esto implica que los sistemas de IA no deben tratarse como seres humanos, sino más bien verse como mecanismos de apoyo que pueden mejorar la inteligencia y el potencial humanos.
La IA que aumenta la inteligencia humana mantiene la responsabilidad humana en la toma de decisiones, incluso cuando se cuenta con el apoyo de un sistema de IA. Por lo tanto, los seres humanos necesitan mejorar sus habilidades (no perderlas) al interactuar con un sistema de IA. El apoyo al acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA y a la formación integral de los empleados y su posible reciclaje profesional refuerza aún más los principios de los pilares de la IA fiable de IBM, lo que permite que la participación en la economía impulsada por IA se base en la equidad, la transparencia, la explicabilidad, la solidez y la privacidad.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Para poner en práctica el principio de aumentar la inteligencia humana, recomendamos las siguientes buenas prácticas:
Para obtener más información sobre normas y perspectivas regulatorias sobre supervisión humana, investigación, coordinación de decisiones de IA, ejemplos de casos de uso e indicadores clave de rendimiento, consulte nuestro punto de vista sobre el aumento de la inteligencia humana a continuación.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.