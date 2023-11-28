La inteligencia artificial (IA) debe diseñarse para incluir y equilibrar la supervisión, la capacidad de acción y la responsabilidad humanas en las decisiones a lo largo del ciclo de vida de la IA. El primer principio de confianza y transparencia de IBM establece que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana. El aumento de la inteligencia humana significa que el uso de la IA mejora la inteligencia de las personas, en lugar de funcionar de forma independiente o sustituirla. Todo esto implica que los sistemas de IA no deben tratarse como seres humanos, sino más bien verse como mecanismos de apoyo que pueden mejorar la inteligencia y el potencial humanos.

La IA que aumenta la inteligencia humana mantiene la responsabilidad humana en la toma de decisiones, incluso cuando se cuenta con el apoyo de un sistema de IA. Por lo tanto, los seres humanos necesitan mejorar sus habilidades (no perderlas) al interactuar con un sistema de IA. El apoyo al acceso inclusivo y equitativo a la tecnología de IA y a la formación integral de los empleados y su posible reciclaje profesional refuerza aún más los principios de los pilares de la IA fiable de IBM, lo que permite que la participación en la economía impulsada por IA se base en la equidad, la transparencia, la explicabilidad, la solidez y la privacidad.