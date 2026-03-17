En esta sección se documenta cómo el portfolio de productos de IA de IBM se alinea con los grupos de capacidades dentro del modelo empresarial por grupo de capacidades.

Model Hub

IBM watsonx.ai proporciona el conjunto completo de capacidades del grupo de capacidades Model Hub. watsonx.ai está disponible como servicio basado en la nube y como paquete de implementación on-premise, lo que permite un enfoque de implementación híbrido que combina capacidades on-premise y basadas en la nube, y proporciona a los arquitectos la flexibilidad que necesitan para satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales de sus soluciones de IA generativa sin tener que hacer concesiones arquitectónicas sustanciales.

Alojamiento de modelos

IBM watsonx.ai proporciona las capacidades de gestión del ciclo de vida del modelo, inferencia de modelos y gestión de políticas de acceso al modelo del grupo de capacidades de alojamiento de modelos. Para la inferencia de modelos, watsonx.ai proporciona a las empresas la capacidad de implementar modelos de IA generativa como servicios REST utilizando una API común. Esto facilita a los desarrolladores de soluciones de IA generativa la incorporación y el acceso a modelos dentro de sus aplicaciones, al tiempo que permite a los científicos de datos y a los ingenieros de IA actualizar los modelos a lo largo del tiempo sin afectar a las aplicaciones que los consumen.

watsonx.ai ofrece espacios de implementación para abordar las capacidades de gestión de políticas de acceso a modelos. Los espacios de implementación son colecciones de acceso controlado de modelos, datos y entornos implementables que las empresas pueden utilizar para gestionar sus modelos de IA generativa y controlar el acceso a esos activos.

Para la gestión del ciclo de vida de modelos, watsonx.ai ofrece a las empresas la capacidad de implementar, actualizar y retirar/eliminar modelos a lo largo del tiempo.

Personalización del modelo

IBM watsonx.ai proporciona las capacidades de ajuste de modelos y generación de embeddings dentro del grupo de personalización de modelos. El ajuste de modelos está respaldado por una solución complementaria, Red Hat Openshift AI.

Gobierno de modelos y datos

IBM watsonx.governance proporciona la mayoría de las capacidades del grupo de gobierno de modelos y datos. Concretamente, watsonx.governance proporciona gestión de modelos y tarjetas de datos, gestión de catálogos de modelos, gobierno de riesgos de modelos y gestión legal y de cumplimiento. La gestión del catálogo de datos la proporciona IBM watsonx.data.

Monitorización de modelos

La monitorización de modelos es el aspecto operativo del gobierno de modelos y datos, por lo que IBM watsonx.governance proporciona muchas de las capacidades del grupo de monitorización de modelos para complementar las capacidades de gobierno de modelos y datos que ofrece. En concreto, watsonx.governance proporciona las capacidades de detección HAP, detección de deriva de modelo, retroalimentación y mejora de modelos, explicabilidad y evaluación de modelos dentro de este grupo.

Ingeniería de IA generativa

IBM watsonx.ai proporciona las capacidades de prompt engineering y prompt tuning dentro del grupo de ingeniería de IA generativa. El ajuste de modelos está respaldado por una solución complementaria, Red Hat Openshift IA.

IBM watsonx Orchestrate utiliza el procesamiento del lenguaje natural para extraer de un catálogo de habilidades básicas y avanzadas la ejecución de sus solicitudes, en el contexto y orden adecuados.