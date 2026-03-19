El modelo de madurez de IBM para la adopción de IA generativa

Un diagrama de flujo con varias formas y símbolos, incluido un globo de diálogo azul, un signo de interrogación y una marca de verificación
Visión general

En 2020 (con nuevas actualizaciones en 2021), IBM introdujo el marco de madurez de la IA para aplicaciones empresariales con siete dimensiones.

Con la llegada de la IA generativa, hemos alineado la arquitectura de la IA generativa de IBM con un “Modelo de madurez de IBM para la adopción de la IA generativa”:

Fase

Características

Recomendaciones

1
  • Consumir modelos genéricos
  • Enfoque impredecible y reactivo
  • Esfuerzos localizados
  • Comprensión limitada
  • Desarrollar una conciencia básica
  • Iniciar proyectos piloto

2
  • Modelos aptos para su propósito en entornos de IA generativa primaria
  • Procesos incoherentes
  • Documentación inicial
  • Reconocimiento de las necesidades de calidad de los datos
  • Establecer una estrategia centralizada
  • Entrenar de forma básica
  • Evaluar los estándares de datos

3
  • Aprovechar los datos de toda la empresa en entornos de IA generativa
  • Estándares de toda la organización
  • Gobierno establecido
  • Centrarse en la ética
  • Mejore la colaboración
  • Abordar los desafíos de la IA generativa
  • Mecanismos de feedback continuo

4
  • Ejecutar e inferir modelos de IA generativa para escalar la computación/los costes
  • Seguimiento de métricas activas
  • Evaluación cuantitativa
  • Toma de decisiones basada en datos
  • Análisis avanzados
  • Enlace a los objetivos empresariales
  • Gestión robusta de riesgos

5
  • Construir y utilizar modelos en distintos entornos de forma segura a costes óptimos
  • Refinamiento continuo
  • Bucles de feedback establecidos
  • Enfoque proactivo
  • Fomentar la innovación
  • Interactúe con expertos
  • Revisar el marco de gobierno
Capacidades de IA generativa asignadas al modelo de capacidades

A continuación se muestra cómo el modelo de capacidades de la arquitectura IA generativa de IBM se corresponde con este modelo de madurez:

Fase

Capacidades de IA generativa

Madurez del gobierno

1
  • Recursos de IA generativa: fundamentos de hardware y plataforma.
  • Gestión de datos: almacenamiento y gestión inicial de datos.

Sin gobierno del ciclo de vida de la IA

2
  • Model Hub: capacidades básicas de importación de modelos y datos.
  • Capacidades: operaciones básicas para IA generativa.
  • Pasos iniciales en el desarrollo de aplicaciones de IA generativa: comenzar a ajustar los modelos fundacionales.

Algunas políticas de IA disponibles para guiar el ciclo de vida de la IA

3
  • Alojamiento de modelos: implementación de modelos como servicios API y gestión de políticas de acceso a modelos.
  • Personalización de modelos: introducción al ajuste y la formación de modelos para necesidades específicas.
  • Ajuste de IA generativa: personalización básica mediante Prompt Engineering y Model Fine-tuning.

Conjunto común de métricas para regir el ciclo de vida de la IA

4
  • Gobierno de modelos: tratamiento de riesgos como la introducción de sesgos y el cumplimiento normativo.
  • Monitorización de modelos: capacidades de monitorización en tiempo real que incluyen detección de sesgos y detección de HAP.
  • Capacidades de las aplicaciones de IA generativa: incorporación de características avanzadas como la orquestación y la detección de intenciones.

Validación y monitorización automatizadas

5
  • Personalización avanzada de modelos: empleo de plataformas en la nube para necesidades dinámicas.
  • Monitorización y seguridad de instrucciones: garantía de que los modelos estén protegidos contra amenazas avanzadas.
  • Ajuste avanzado de IA generativa: personalización exhaustiva de los modelos según la jerga y los procesos específicos de la empresa.
  • Desarrollo avanzado de aplicaciones de IA generativa: desarrollo completo de aplicaciones de IA generativa y creación de modelos potenciales desde cero.

Gobierno totalmente automatizado del ciclo de vida de la IA
Recursos Un modelo de madurez de TI IBM - Marco de madurez de la IA para aplicaciones empresariales Evaluación de la adopción y transformación de la nube Evaluación de integración moderna de IBM
Próximos pasos

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Colaboradores

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Actualizado: 5 de diciembre de 2023