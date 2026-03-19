En 2020 (con nuevas actualizaciones en 2021), IBM introdujo el marco de madurez de la IA para aplicaciones empresariales con siete dimensiones.
Con la llegada de la IA generativa, hemos alineado la arquitectura de la IA generativa de IBM con un “Modelo de madurez de IBM para la adopción de la IA generativa”:
Fase
Características
Recomendaciones
1
2
3
4
5
A continuación se muestra cómo el modelo de capacidades de la arquitectura IA generativa de IBM se corresponde con este modelo de madurez:
Fase
Capacidades de IA generativa
Madurez del gobierno
1
Sin gobierno del ciclo de vida de la IA
2
Algunas políticas de IA disponibles para guiar el ciclo de vida de la IA
3
Conjunto común de métricas para regir el ciclo de vida de la IA
4
Validación y monitorización automatizadas
5
Gobierno totalmente automatizado del ciclo de vida de la IA