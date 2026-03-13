Un lakehouse de datos es una plataforma de datos que combina los mejores aspectos de los almacenes de datos y los data lakes en una solución de gestión de datos.

El lakehouse de datos y la arquitectura de gobierno de IBM para entornos de nube híbrida están anclados en su plataforma watsonx.data. Esta plataforma permite a las empresas ampliar el análisis y la IA, proporcionando un almacén de datos robusto basado en una arquitectura de lakehouse abierta. La arquitectura combina los atributos de rendimiento y usabilidad de un almacén de datos con la flexibilidad y escalabilidad de un data lake, ofreciendo una solución equilibrada para las tareas de gestión de datos y análisis.