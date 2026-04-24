Gestión de identidades con IA agéntica


Proteja la identidad, la delegación, el gobierno y el acceso de los agentes con aplicación de políticas en tiempo real y una responsabilidad a prueba de auditorías

Ilustración de un móvil que muestra una pantalla de autenticación de huellas dactilares y reconocimiento facial

Cuatro brechas críticas en la seguridad de identidad agéntica

Los agentes de IA razonan, actúan y acumulan el acceso de forma independiente. El sistema de gestión de identidades y accesos (IAM) heredado no se diseñó para eso.

 

La seguridad de identidad para la IA agéntica requiere verificación continua, credenciales dinámicas y tiempo de ejecución en todos los agentes de Su entorno.
Acceso persistente sin control 

Los agentes actúan con credenciales permanentes sin verificación en el punto de uso. Cuando cambia el comportamiento o se ve comprometida una credencial, el acceso persiste y el riesgo se acumula más rápido de lo que cualquier equipo puede detectarlo. 
Escalada de privilegios sin revisión 

Los agentes solicitan acceso, invocan herramientas y asumen roles de forma dinámica, acumulando privilegios que nunca se otorgaron o aprobaron explícitamente. Con el tiempo, esto crea vías de acceso de las que ningún equipo tiene visibilidad completa.
Sin atribución, no hay responsabilidad 

Los agentes actúan en nombre de los usuarios, lo que hace que sus acciones sean indistinguibles de las de una persona en el registro de auditoría. Cuando se produce un incidente, no existe un registro fiable que permita distinguir entre las acciones de una persona y las realizadas de forma autónoma por un agente, lo que deja a los equipos de cumplimiento normativo y de análisis forense sin una vía clara para resolver el caso. 
Controles fragmentados de identidades y secretos 

La mayoría de las organizaciones gestionan las credenciales, el acceso y el gobierno de identidades para identidades no humanas (NHI) mediante herramientas inconexas. Las brechas entre ellos son donde se acumula la exposición: secretos codificados en pipelines, roles de IAM sobreaprovisionados silenciosamente y agentes de IA que operan sin barreras uniformes.

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¿Qué es la seguridad de tiempo de ejecución agéntico?

Tyler Lynch y Bob Kalka explican el papel crítico que desempeñan la identidad y sus credenciales en la ejecución del tiempo de ejecución agéntico. En este nuevo mundo, la gestión de secretos se fusiona con la gestión de identidades, las credenciales dinámicas con los flujos OAuth y los flujos on-behalf-of se vinculan con la autenticación, con el fin de ofrecer patrones que garanticen una seguridad dinámica y autónoma en tiempo de ejecución. Aprenda a proteger las identidades no humanas y las cargas de trabajo en la nube.

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Identidad e incorporación de agentes

Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar las claves compartidas y permitir un gobierno trazable desde el primer día.
Autenticación, delegación y autorización

Vincule las acciones de los agentes a la intención de los usuarios con una delegación gobernada, tokens con alcance limitado y aprobaciones para proporcionar una prueba clara de quién autorizó qué.
Con menos privilegios y conscientes de los riesgos

Credenciales de corta duración, disponibles justo a tiempo y adaptadas a cada tarea específica. La autenticación mediante IA se lleva a cabo en cada llamada a la API y a las herramientas, lo que elimina el punto débil en el que se produce el riesgo para los agentes.
Gobierno y pruebas preparados para auditorías

Obtenga una responsabilidad integral con registros de auditoría firmados que vinculen cada acción del agente con una identidad humana para que la IA agéntica cumpla con la revocación instantánea y la prueba de control.

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IBM Verify

IBM Verify ofrece una plataforma de identidad con IA que ofrece servicios en la nube híbrida, atendiendo a los clientes que demandan capacidades de SaaS o autogestionadas.

La plataforma unifica el gobierno de identidades, la gestión de accesos, el acceso privilegiado, la detección y respuesta ante amenazas a la identidad (ITDR) y la gestión de la posición de seguridad de la identidad (ISPM). Permite controles de seguridad de identidades robustos en tiempo de ejecución, gestiona identidades humanas y no humanas, y ofrece auditabilidad continua en entornos híbridos y multinube, garantizando que cada acción sea atribuible a una identidad humana verificada en todo el entorno. Esto ayuda a las organizaciones a cumplir con estrictos controles de cumplimiento, mitiga los riesgos de seguridad y facilita la entrega ágil de seguridad para todas las cargas de trabajo.

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Hashicorp Vault

HashiCorp Vault pone fin a la proliferación de secretos mediante la emisión y gestión centralizadas de credenciales dinámicas y de corta duración, como tokens, certificados, claves de API y mucho más. Vinculado a identidades y regulado por políticas en tiempo de ejecución, Vault aplica el principio del mínimo privilegio de acceso a todas las personas, máquinas y agentes de IA de su entorno.

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