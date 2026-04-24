Proteja la identidad, la delegación, el gobierno y el acceso de los agentes con aplicación de políticas en tiempo real y una responsabilidad a prueba de auditorías
Los agentes actúan con credenciales permanentes sin verificación en el punto de uso. Cuando cambia el comportamiento o se ve comprometida una credencial, el acceso persiste y el riesgo se acumula más rápido de lo que cualquier equipo puede detectarlo.
Los agentes solicitan acceso, invocan herramientas y asumen roles de forma dinámica, acumulando privilegios que nunca se otorgaron o aprobaron explícitamente. Con el tiempo, esto crea vías de acceso de las que ningún equipo tiene visibilidad completa.
Los agentes actúan en nombre de los usuarios, lo que hace que sus acciones sean indistinguibles de las de una persona en el registro de auditoría. Cuando se produce un incidente, no existe un registro fiable que permita distinguir entre las acciones de una persona y las realizadas de forma autónoma por un agente, lo que deja a los equipos de cumplimiento normativo y de análisis forense sin una vía clara para resolver el caso.
La mayoría de las organizaciones gestionan las credenciales, el acceso y el gobierno de identidades para identidades no humanas (NHI) mediante herramientas inconexas. Las brechas entre ellos son donde se acumula la exposición: secretos codificados en pipelines, roles de IAM sobreaprovisionados silenciosamente y agentes de IA que operan sin barreras uniformes.
Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar las claves compartidas y permitir un gobierno trazable desde el primer día.
Vincule las acciones de los agentes a la intención de los usuarios con una delegación gobernada, tokens con alcance limitado y aprobaciones para proporcionar una prueba clara de quién autorizó qué.
Credenciales de corta duración, disponibles justo a tiempo y adaptadas a cada tarea específica. La autenticación mediante IA se lleva a cabo en cada llamada a la API y a las herramientas, lo que elimina el punto débil en el que se produce el riesgo para los agentes.
Obtenga una responsabilidad integral con registros de auditoría firmados que vinculen cada acción del agente con una identidad humana para que la IA agéntica cumpla con la revocación instantánea y la prueba de control.
IBM Verify ofrece una plataforma de identidad con IA que ofrece servicios en la nube híbrida, atendiendo a los clientes que demandan capacidades de SaaS o autogestionadas.
La plataforma unifica el gobierno de identidades, la gestión de accesos, el acceso privilegiado, la detección y respuesta ante amenazas a la identidad (ITDR) y la gestión de la posición de seguridad de la identidad (ISPM). Permite controles de seguridad de identidades robustos en tiempo de ejecución, gestiona identidades humanas y no humanas, y ofrece auditabilidad continua en entornos híbridos y multinube, garantizando que cada acción sea atribuible a una identidad humana verificada en todo el entorno. Esto ayuda a las organizaciones a cumplir con estrictos controles de cumplimiento, mitiga los riesgos de seguridad y facilita la entrega ágil de seguridad para todas las cargas de trabajo.
HashiCorp Vault pone fin a la proliferación de secretos mediante la emisión y gestión centralizadas de credenciales dinámicas y de corta duración, como tokens, certificados, claves de API y mucho más. Vinculado a identidades y regulado por políticas en tiempo de ejecución, Vault aplica el principio del mínimo privilegio de acceso a todas las personas, máquinas y agentes de IA de su entorno.
Experimente servicios de IAM impulsados por IA diseñados para redefinir los flujos de trabajo de acceso para empresas ofreciendo agentes proactivos e inteligentes.