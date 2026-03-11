Una guía para implementar la seguridad zero trust

Un plan práctico para el zero trust en entornos multinube

El acceso basado en IP, la gestión manual de credenciales y el PAM heredado ralentizan la transformación y exponen a su negocio a riesgos operativos. Un enfoque unificado que priorice la identidad refuerza su posición de seguridad, reduce la dispersión de credenciales y mejora el acceso de las máquinas y los usuarios en todos los entornos. Aprenda a ayudar a los equipos a avanzar más rápido, simplificar las operaciones y aplicar el acceso con privilegios mínimos a escala para que pueda ofrecer iniciativas en la nube con confianza.