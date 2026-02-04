La brecha de responsabilidad en la IA autónoma 

Muchas organizaciones intentan reducir el riesgo de los agentes implementando controles de gobierno en fragmentos. Cada fragmento resuelve parte del problema, pero ninguno puede demostrar quién autorizó qué, bajo qué condiciones y con qué credenciales. Estos fragmentos incluyen:

Plataformas de identidad que entienden a los usuarios pero no a las máquinas

Plataformas de secretos que emiten credenciales pero carecen de contexto

Mecanismos de políticas desconectados de la aplicación en tiempo de ejecución

Ninguno de ellos por sí solo puede gobernar a los agentes. El gobierno real surge solo cuando la identidad, la política y las credenciales operan dentro de un único plano de control, donde la identidad responde a quién y por qué, y las credenciales responden qué y durante cuánto tiempo. Se combinan en un caso de uso para ofrecer integridad y responsabilidad.

Aquí es donde la combinación IBM® Verify + HashiCorp Vault se vuelve especialmente poderosa. En conjunto, acortan la distancia entre el contexto de identidad y el control de credenciales, vinculando la intención, la política y la aprobación con los secretos y tokens reales que utilizan los agentes en tiempo de ejecución. En lugar de tratar la identidad y los secretos como dominios separados, Verify y Vault crean un plano de control unificado para gobernar la autoridad de los agentes con una aplicación real, no solo con la documentación.

IBM Verify regula quiénes son los usuarios y los agentes, qué acciones están autorizadas para los agentes y en qué condiciones se autoriza a los usuarios y a los agentes a realizarlas.

HashiCorp Vault almacenar y gestiona secretos de forma segura, genera credenciales dinámicas bajo demanda, aplica límites de tiempo de vida (TTL), renovación y revocación, y proporciona información de registro centralizada de políticas y auditorías. Por lo tanto, los agentes nunca necesitan credenciales permanentes codificadas directamente en el código o en los flujos de trabajo.

Juntos, crean algo que las empresas nunca han tenido para los agentes de IA: un control demostrable sin cuellos de botella humanos.