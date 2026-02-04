La brecha de responsabilidad en la IA autónoma 

Cómo el gobierno convierte el riesgo en una ventaja
Los agentes de IA ya no son experimentales. Ya están ejecutando operaciones, modificando la infraestructura, consultando datos confidenciales y actuando en todos los sistemas empresariales, a menudo con escasa intervención humana. Lo que ha cambiado no es solo la automatización. Es la autonomía.
Y la autonomía lo cambia todo en lo que respecta a la identidad, el acceso y la rendición de cuentas.
Estos sistemas no se limitan a ejecutar instrucciones; deciden qué acciones llevar a cabo, delegan autoridad y operan de forma continua, en lugar de hacerlo únicamente cuando se activan. Inician de forma autónoma herramientas, API y sistemas, actuando a menudo en nombre de usuarios, equipos u otras máquinas. Al hacerlo, introducen ambigüedad en torno a la intención, la autoridad y la responsabilidad.
La mayoría de las empresas aún gestionan el acceso mediante modelos de identidad diseñados en las últimas dos décadas, modelos creados para operadores humanos, no para máquinas. Como resultado, las organizaciones corren el riesgo de implementar agentes autónomos sin la capacidad de responder con seguridad a preguntas básicas sobre responsabilidad.
Estas preguntas no solo procederán de los auditores, los reguladores y su consejo de administración. Las organizaciones corren el riesgo de que sus clientes cuestionen las transacciones que se producen. Estas preguntas se presentan de muchas formas:
Si no puede responder a esas preguntas, no dispone del gobierno que necesita para evitar auditorías fallidas y daños a su reputación.
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La gestión de identidades y accesos (IAM) tradicional se basa fundamentalmente en la idea de que el acceso puede planificarse con antelación: asignarse a identidades conocidas, revisarse periódicamente y aplicarse al iniciar sesión. Ese enfoque funciona cuando el comportamiento es predecible y limitado. La IAM tradicional asume tres cosas:
La IA agéntica cuestiona estas tres suposiciones. Los agentes autónomos son no deterministas, funcionan a la velocidad de una máquina y actúan de forma continua en diferentes API, herramientas y entornos. En este modelo, la identidad ya no es una cuenta humana estable ni una entidad de servicio de larga duración. Puede ser efímera y estar diseñada específicamente para una capacidad específica, un flujo de trabajo o incluso una sola transacción, y luego revocarse inmediatamente después de la ejecución.
En un flujo de agentes de extremo a extremo, hay muchos agentes que inician sesión una sola vez, y cada uno de ellos lleva a cabo una actividad concreta. No "inician sesión" una sola vez. Pueden tomar miles de decisiones por hora, a menudo en nombre de usuarios, sistemas u otros agentes. Tienen una identidad y se involucran entre sí en flujos transaccionales de extremo a extremo que superan los límites de la confianza.
Cuando las organizaciones aplican patrones de IAM humanos a los agentes, surgen cuatro fallos sistémicos:
Este problema no es una brecha de herramientas; es una brecha de gobierno que debe cerrarse.
El error fundamental que cometen las empresas es considerar la identidad de los agentes como un problema relacionado con las credenciales. Las credenciales son importantes, pero en los sistemas agénticos ya no son un único evento de inicio de sesión que establece confianza en todo lo que sigue.
En cambio, los agentes funcionan de forma continua, ponen en marcha múltiples herramientas, interactúan entre sistemas y llevan a cabo numerosas acciones independientes a lo largo del tiempo. Eso significa que la identidad y la autorización no se pueden "establecer una vez" al inicio de una sesión; deben validarse y aplicarse a lo largo del flujo de trabajo.
La IA agéntica requiere un cambio del control de acceso al control de autoridad. Esto significa que:
No se trata de frenar la IA, se trata de hacer que la autonomía sea segura. Aunque la autenticación sigue siendo una exigencia fundamental de cualquier sistema, la autorización debe convertirse en un actor de primera clase en un sistema de gestión de accesos. Esto tiene graves implicaciones para quienes implementan los programas de IAM.
Muchas organizaciones intentan reducir el riesgo de los agentes implementando controles de gobierno en fragmentos. Cada fragmento resuelve parte del problema, pero ninguno puede demostrar quién autorizó qué, bajo qué condiciones y con qué credenciales. Estos fragmentos incluyen:
Ninguno de ellos por sí solo puede gobernar a los agentes. El gobierno real surge solo cuando la identidad, la política y las credenciales operan dentro de un único plano de control, donde la identidad responde a quién y por qué, y las credenciales responden qué y durante cuánto tiempo. Se combinan en un caso de uso para ofrecer integridad y responsabilidad.
Aquí es donde la combinación IBM® Verify + HashiCorp Vault se vuelve especialmente poderosa. En conjunto, acortan la distancia entre el contexto de identidad y el control de credenciales, vinculando la intención, la política y la aprobación con los secretos y tokens reales que utilizan los agentes en tiempo de ejecución. En lugar de tratar la identidad y los secretos como dominios separados, Verify y Vault crean un plano de control unificado para gobernar la autoridad de los agentes con una aplicación real, no solo con la documentación.
IBM Verify regula quiénes son los usuarios y los agentes, qué acciones están autorizadas para los agentes y en qué condiciones se autoriza a los usuarios y a los agentes a realizarlas.
HashiCorp Vault almacenar y gestiona secretos de forma segura, genera credenciales dinámicas bajo demanda, aplica límites de tiempo de vida (TTL), renovación y revocación, y proporciona información de registro centralizada de políticas y auditorías. Por lo tanto, los agentes nunca necesitan credenciales permanentes codificadas directamente en el código o en los flujos de trabajo.
Juntos, crean algo que las empresas nunca han tenido para los agentes de IA: un control demostrable sin cuellos de botella humanos.
Las autoridades reguladoras ya se están moviendo. Los auditores no se conforman con el enfoque tradicional de la gestión de identidades y del ciclo de vida de las personas; ahora buscan evaluaciones de los procesos en tiempo de ejecución. Exigen:
Los atacantes actúan más rápido que los defensores y atacan a los agentes de IA precisamente porque es probable que operen con privilegios acumulados y poca supervisión.
La IA agéntica no está en camino. Ya está aquí. La cuestión ya no es si los agentes ejecutarán acciones críticas para el negocio, sino si las empresas pueden demostrar que esas acciones fueron autorizadas, definidas y responsables.
Las organizaciones que inviertan ahora en un gobierno planificado estarán preparadas: listas para las auditorías de forma predeterminada, resistentes ante cualquier escrutinio y capaces de implementar la autonomía sin temor. Así es como se consigue que la IA agéntica pase de ser un riesgo a convertirse en una ventaja duradera.
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