La próxima generación de seguridad en la nube

Refuerce la seguridad en la nube con un enfoque unificado que dé prioridad a la identidad

La adopción de nube se está acelerando, pero las herramientas fragmentadas, las políticas inconsistentes y los modelos de perímetro heredados están creando puntos ciegos que los atacantes explotan y los auditores exponen. Esta guía explica cómo las superficies de ataque en expansión, las credenciales dispersas y los flujos de trabajo manuales de cumplimiento debilitan la seguridad en entornos de nube híbrida y muestra cómo un enfoque unificado y centrado en la identidad puede revertir esa tendencia. Descubra cómo la gestión proactiva de riesgos, el gobierno de políticas como código y las prácticas avanzadas de zero trust ayudan a los equipos a eliminar la deriva operativa, a hacer cumplir el cumplimiento a escala y a construir una posición de seguridad más fuerte y resiliente en todas las nubes.