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Informes de analistas

Obtenga perspectivas de analistas independientes que reconocen las capacidades de datos e IA de IBM, software y soluciones.
Líder en integración de datos empresariales, reconocido por Gartner

El Gartner Magic Quadrant for Data Integration reconoce a IBM por su capacidad para respaldar la integración compleja a escala empresarial en entornos on-prem, híbridos y en la nube. IBM sigue ayudando a las organizaciones a mantener el control, la flexibilidad y la confianza en sus datos, sin obligarlas a realizar migraciones disruptivas.

 Acceda al informe Impulsar la integración de datos de nivel empresarial: IBM en IDC MarketScape

La IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconoce a IBM por su solidez en el soporte de entornos de datos híbridos complejos y por ayudar a las organizaciones a optimizar la integración, al tiempo que preserva la apertura, la gobernanza y el valor empresarial.

 Acceda al informe Liderazgo en sistemas de gestión de bases de datos en la nube, reconocido por Gartner.

El Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems destaca a IBM por permitir servicios de bases de datos fiables y de alto rendimiento que ayudan a las empresas a acelerar la modernización y escalar con confianza.

 Acceda al informe Del caos de datos a la claridad de la IA: activación de la IA mediante datos empresariales de alta calidad

Este informe destaca la importancia de los datos empresariales de alta calidad, accesibles y bien gobernados como base de las iniciativas de IA exitosas, y describe los principales desafíos y estrategias para desbloquear valor de los datos estructurados y datos no estructurados.

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Webinars

Aprenda de los webinars de IBM que ofrecen liderazgo intelectual, sectores y la aplicación en el mundo real de datos e IA.

 
Los agentes de IA funcionan con datos: ¿Están preparados los suyos?

 

   El éxito de los agentes de IA comienza con los datos adecuados. Explore cómo la calidad de los datos, el gobierno y la integración impactan la fiabilidad y los resultados del agente de IA.

 Ver ahora Preparación de sus datos para agentes de IA escalables

La IA agéntica depende de datos fiables y preparados para la empresa. Aprenda a preparar, gobernar e integrar los datos para apoyar a los agentes de IA escalables en toda la organización.

 

 Ver ahora Escalar agentes de IA para un impacto real en el negocio

Para ayudar a las organizaciones a ir más allá de los pilotos de IA, esta sesión explora cómo los datos controlados impulsados por watsonx.data permiten agentes de IA escalables y listos para producción que ofrecen resultados de negocio medibles.

 Ver ahora Convertir la estrategia de datos en impacto de IA

Explore cómo las plataformas de datos modernas e inteligentes ayudan a las organizaciones a unificar, gestionar y activar los datos a escala, lo que permite obtener perspectivas más rápidas, tomar mejores decisiones y obtener beneficios empresariales cuantificables.

 Ver ahora

Guías

Obtenga el liderazgo intelectual de IBM en materia de datos e inteligencia artificial, desde perspectivas estratégicas hasta aplicaciones prácticas.
La calidad de su IA depende de la calidad de sus datos

Explore cómo la gestión de datos en la nube apoya la IA, el análisis y las cargas de trabajo con flexibilidad y control.

 Descargue la guía El único lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA y el análisis empresarial

Habilite datos preparados para la IA integrando, gobernando y optimizando datos no estructurados y estructurados en entornos híbridos y multinube.

 Descargue la guía La guía del líder de datos sobre cómo prepararlos para la IA

Explore cómo IBM ayuda a las organizaciones a integrar, gobernar y activar los datos para respaldar las estrategias de IA, análisis y nube híbrida con flexibilidad y control.

 Descargue la guía Aproveche todo el potencial de la IA para integrar los datos de manera fluida

Una visión concisa de cómo watsonx.data permite un acceso escalable y gobernado a datos empresariales. Explore las capacidades y beneficios clave a través de un escenario de demostración práctico.

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Entradas de blog y más

Reciba las últimas noticias sobre innovación de productos, reconocimiento de clientes y tendencias en datos, IA y nube híbrida.
Reconocimiento impulsado por el cliente: 23 productos de IBM galardonados por TrustRadius

Los productos de IBM han sido galardonados con 23 premios TrustRadius 2026 Buyer's Choice Awards, basados íntegramente en reseñas de usuarios verificados, que reflejan la sólida confianza y satisfacción de los clientes en IA, nube híbrida, datos y análisis, seguridad y más.

 Lea el anuncio Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

Aprenda a diseñar una estrategia de datos ganadora para la IA empresarial en este esclarecedor episodio de nuestra serie de vídeos AI Academy.

 Ver ahora Una amenaza que se agrava: el verdadero coste de la mala calidad de los datos

Los costes reales de los datos de mala calidad suelen notarse cuando se manifiestan en fases posteriores en forma de ineficiencias, riesgos de incumplimiento normativo, pérdida de ingresos y oportunidades perdidas.

 

 Ver ahora Cómo convertir datos no estructurados en datos estructurados

Aprenda a utilizar Docling de código abierto con Python de IBM para convertir datos no estructurados contenidos en un grupo de archivos escaneados en un formato estructurado.

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