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El Gartner Magic Quadrant for Data Integration reconoce a IBM por su capacidad para respaldar la integración compleja a escala empresarial en entornos on-prem, híbridos y en la nube. IBM sigue ayudando a las organizaciones a mantener el control, la flexibilidad y la confianza en sus datos, sin obligarlas a realizar migraciones disruptivas.
La IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconoce a IBM por su solidez en el soporte de entornos de datos híbridos complejos y por ayudar a las organizaciones a optimizar la integración, al tiempo que preserva la apertura, la gobernanza y el valor empresarial.
El Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems destaca a IBM por permitir servicios de bases de datos fiables y de alto rendimiento que ayudan a las empresas a acelerar la modernización y escalar con confianza.
Este informe destaca la importancia de los datos empresariales de alta calidad, accesibles y bien gobernados como base de las iniciativas de IA exitosas, y describe los principales desafíos y estrategias para desbloquear valor de los datos estructurados y datos no estructurados.
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El éxito de los agentes de IA comienza con los datos adecuados. Explore cómo la calidad de los datos, el gobierno y la integración impactan la fiabilidad y los resultados del agente de IA.
La IA agéntica depende de datos fiables y preparados para la empresa. Aprenda a preparar, gobernar e integrar los datos para apoyar a los agentes de IA escalables en toda la organización.
Para ayudar a las organizaciones a ir más allá de los pilotos de IA, esta sesión explora cómo los datos controlados impulsados por watsonx.data permiten agentes de IA escalables y listos para producción que ofrecen resultados de negocio medibles.
Explore cómo las plataformas de datos modernas e inteligentes ayudan a las organizaciones a unificar, gestionar y activar los datos a escala, lo que permite obtener perspectivas más rápidas, tomar mejores decisiones y obtener beneficios empresariales cuantificables.
Obtenga el liderazgo intelectual de IBM en materia de datos e inteligencia artificial, desde perspectivas estratégicas hasta aplicaciones prácticas.
Explore cómo la gestión de datos en la nube apoya la IA, el análisis y las cargas de trabajo con flexibilidad y control.
Habilite datos preparados para la IA integrando, gobernando y optimizando datos no estructurados y estructurados en entornos híbridos y multinube.
Explore cómo IBM ayuda a las organizaciones a integrar, gobernar y activar los datos para respaldar las estrategias de IA, análisis y nube híbrida con flexibilidad y control.
Una visión concisa de cómo watsonx.data permite un acceso escalable y gobernado a datos empresariales. Explore las capacidades y beneficios clave a través de un escenario de demostración práctico.
Reciba las últimas noticias sobre innovación de productos, reconocimiento de clientes y tendencias en datos, IA y nube híbrida.
Los productos de IBM han sido galardonados con 23 premios TrustRadius 2026 Buyer's Choice Awards, basados íntegramente en reseñas de usuarios verificados, que reflejan la sólida confianza y satisfacción de los clientes en IA, nube híbrida, datos y análisis, seguridad y más.
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Los costes reales de los datos de mala calidad suelen notarse cuando se manifiestan en fases posteriores en forma de ineficiencias, riesgos de incumplimiento normativo, pérdida de ingresos y oportunidades perdidas.
Aprenda a utilizar Docling de código abierto con Python de IBM para convertir datos no estructurados contenidos en un grupo de archivos escaneados en un formato estructurado.