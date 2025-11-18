Para optar a este galardón, cada producto de IBM ganador debía cumplir dos requisitos fundamentales: en primer lugar, contar con al menos diez reseñas verificadas entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2025, y en segundo lugar, que al menos el 75 % de los reseñadores seleccionaran a IBM como la mejor opción en cuanto a capacidades, relación calidad-precio o atención al cliente.

Este último requisito, el de la mejor relación con el cliente, es el que más nos importa. Se basa en lo que los clientes realmente piensan y sienten en cada interacción, desde la implementación y los compromisos de venta hasta si volverían a elegir IBM. Ese es el tipo de feedback que nos motiva a continuar innovando y atendiendo a los clientes dondequiera que estén.