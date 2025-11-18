Inteligencia artificial Automatización de TI

23 ofertas diferentes de IBM ganan el premio TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Este premio es un testimonio de la confianza que nuestros clientes depositan en las soluciones de IBM, lo que refleja nuestro compromiso de ofrecer no solo una tecnología potente, sino también una experiencia del cliente fluida y fiable.

Publicado el 18 de noviembre de 2025
Compañeros de trabajo en una oficina con una persona haciendo presentaciones y apuntando a una pantalla con un gráfico
By Chaitali Pramanik

Veintitrés ofertas diferentes de IBM han sido galardonadas con el Buyer's Choice Award 2026 de TrustRadius, un reconocimiento que refleja la voz de nuestros clientes y el valor que IBM ofrece cada día.

El feedback, los conocimientos y el compromiso de los clientes determinan nuestra forma de innovar, crear e implementar, garantizando que todas las soluciones de IBM ofrezcan no solo potencia y rendimiento, sino también colaboración y confianza.

Lo que se necesita para ser una elección del comprador

Para optar a este galardón, cada producto de IBM ganador debía cumplir dos requisitos fundamentales: en primer lugar, contar con al menos diez reseñas verificadas entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2025, y en segundo lugar, que al menos el 75 % de los reseñadores seleccionaran a IBM como la mejor opción en cuanto a capacidades, relación calidad-precio o atención al cliente.

Este último requisito, el de la mejor relación con el cliente, es el que más nos importa. Se basa en lo que los clientes realmente piensan y sienten en cada interacción, desde la implementación y los compromisos de venta hasta si volverían a elegir IBM. Ese es el tipo de feedback que nos motiva a continuar innovando y atendiendo a los clientes dondequiera que estén.

Reconocer a los ganadores

El premio Buyer's Choice de este año abarca una amplia variedad de soluciones de IBM en IA, automatización, gestión de datos y análisis, nube híbrida y seguridad, lo que refleja nuestro firme compromiso con la transformación y el éxito empresarial.

Ganadores del Premio TrustRadius Buyer's Choice 2026

IBM® API Connect: gestión de API

IBM Apptio: gestión empresarial de la tecnología

IBM Aspera on Cloud: transferencia gestionada de archivos (MFT)

IBM Cloudability: gestión de costes de la nube

IBM Cloud Object Storage: infraestructura como servicio

IBM Cognos Analytics: inteligencia empresarial (BI)

IBM Db2: bases de datos relacionales

IBM Guardium: seguridad de la base de datos

IBM Instana: observabilidad

IBM Maximo Application Suite: gestión de activos empresariales

IBM Planning Analytics: gestión del rendimiento corporativo (CPM)

IBM SevOne: monitorización del rendimiento de la red

IBM SPSS Statistics: análisis estadístico

IBM Storage FlashSystem: almacenamiento flash array empresarial

IBM StreamSets: pipeline de datos

IBM Targetprocess: desarrollo ágil

IBM Turbonomic: gestión de la nube

IBM Verify: gestión de identidades

IBM®watsonx.ai: desarrollo de IA

IBM watsonx.data: lakehouse de datos

IBM watsonx Code Assistant: generación de código con IA

IBM watsonx Orchestrate: creador de agentes de IA

IBM webMethods: plataforma de integración como servicio (iPaaS)

Gracias a nuestros clientes

Estamos increíblemente agradecidos por sus reconocimientos, y aún más orgullosos de los equipos y clientes que los respaldan. Su confianza y colaboración nos impulsan a innovar y a seguir redefiniendo los límites de lo posible.

Estamos aquí para crear juntos experiencias más inteligentes y conectadas.

Descubra los ganadores del premio TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM