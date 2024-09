IBM Cloud ofrece un crédito promocional por tiempo limitado de 1000 dólares para los nuevos clientes de IBM Cloud for VCF as a Service. Experimente los beneficios de una plataforma VMware totalmente gestionada, combinada con una solución VMware altamente disponible y escalable, ofrecida como servicio. IBM Cloud for VCF as a Service se ofrece mediante opciones de facturación bajo demanda (por horas) y reservada (mensual).



El crédito tiene una duración de 45 días sobre su consumo medido de IBM Cloud for VCF as a Service, a partir de la fecha de aplicación del código a la cuenta. Esta oferta está disponible para nuevos clientes de IBM Cloud y puede utilizarse tanto para modelos de consumo de un solo inquilino de VCF as a Service como de varios inquilinos.

Para empezar a utilizar IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service de varios inquilinos utilizando el código promocional VCFAAS1000, siga los siguientes pasos:

Paso 1. Cree una cuenta de pago por uso o de suscripción en IBM Cloud. Más información

Paso 2. En la consola de IBM Cloud, vaya a la página Promociones y créditos. Introduzca VCFAAS1000 en el panel lateral y, a continuación, haga clic en "Verificar". Una vez verificado, haga clic en "Aplicar" para aplicar el código promocional.

Paso 3. Aprovisione su instancia aquí

Condiciones de la oferta

Hay un límite de un código promocional por cuenta de cliente, y su uso está restringido a IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. El crédito de 1000 dólares solo puede utilizarse con esta oferta y no puede combinarse con otras promociones. La oferta está sujeta a disponibilidad.