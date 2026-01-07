IBM watsonx Speech Libraries for Embed

Asóciese con IBM para integrar capacidades de voz en sus soluciones

Visión general

Las IBM® watsonx Speech Libraries for Embed son bibliotecas contenerizadas de conversión de texto a voz y de voz a texto diseñadas para ofrecer a nuestros socios de IBM una mayor flexibilidad a la hora de incorporar lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido e implementarlas en cualquier entorno multicloud híbrido.

 Innovemos juntos. Crezca con IBM

Bibliotecas

Watsonx Speech to Text Library for Embed

Watsonx Speech to Text (STT) Library utiliza bibliotecas contenerizadas de conversión de texto a voz y de voz a texto para proporcionar precisión inmediata a nuestros socios de IBM. Con técnicas de entrenamiento avanzadas y herramientas de personalización, adapte los modelos a su dominio específico.
Watsonx Text to Speech Library for Embed

Watson Text to Speech (TTS) Library convierte texto escrito en voz de sonido natural en una variedad de idiomas para la síntesis de voz en tiempo real.

Cree con la IA del lenguaje natural de IBM

Flexible y ampliable

Las bibliotecas contenerizadas de IA en lenguaje natural de IBM son adecuadas para su propósito y proporcionan API estables con una implementación dinámica para la interoperabilidad entre los modelos.

Ejecute en cualquier parte

Implemente y ejecute sus aplicaciones en cualquier entorno multicloud híbrido en el entorno de contenedores de su elección: plataforma Docker local, Kubernetes o contenedores sin servidor.

Casos de uso

Servicio de atención al cliente Asistencia al agente Análisis de voz Aprendizaje en línea Accesibilidad
Precios de suscripción

Asociación con IBM

Asociación con IBM
Acelere el crecimiento de su negocio como proveedor de software independiente (ISV) innovando con IBM. Asóciese con nosotros para ofrecer soluciones comerciales mejoradas, integradas con IA, para abordar mejor las necesidades de los clientes.
CodeObjects crea una experiencia del cliente fluida
CodeObjects elimina las esperas en los centros de atención telefónica, reduce los costes y ayuda a los clientes inquietos a recuperarse rápidamente gracias a la tecnología IBM watsonx Speech.
Don Johnston hace que la lectura y la escritura sean accesibles para los estudiantes
Don Johnston mejora la comprensión de lectura y escritura en las escuelas ofreciendo una solución que permite a los estudiantes escuchar el texto de los materiales educativos en voz alta.
Dé el siguiente paso

Mejore sus aplicaciones con IBM watsonx Speech Libraries. Únase a IBM Partner Plus y empiece a construir con IBM para diferenciar sus soluciones y acelerar su crecimiento. Explore el poder de la IA integrable.

 Crezca con IBM Más información sobre la IA integrable
