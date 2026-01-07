Asóciese con IBM para integrar capacidades de voz en sus soluciones
Las IBM® watsonx Speech Libraries for Embed son bibliotecas contenerizadas de conversión de texto a voz y de voz a texto diseñadas para ofrecer a nuestros socios de IBM una mayor flexibilidad a la hora de incorporar lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido e implementarlas en cualquier entorno multicloud híbrido.
Watsonx Speech to Text (STT) Library utiliza bibliotecas contenerizadas de conversión de texto a voz y de voz a texto para proporcionar precisión inmediata a nuestros socios de IBM. Con técnicas de entrenamiento avanzadas y herramientas de personalización, adapte los modelos a su dominio específico.
Watson Text to Speech (TTS) Library convierte texto escrito en voz de sonido natural en una variedad de idiomas para la síntesis de voz en tiempo real.
Las bibliotecas contenerizadas de IA en lenguaje natural de IBM son adecuadas para su propósito y proporcionan API estables con una implementación dinámica para la interoperabilidad entre los modelos.
Implemente y ejecute sus aplicaciones en cualquier entorno multicloud híbrido en el entorno de contenedores de su elección: plataforma Docker local, Kubernetes o contenedores sin servidor.
Automatice acciones y respuestas de autoservicio usando transcripción de audio en directo y conversión de texto.
Capture las conversaciones entre personas que llaman y agentes con transcripción en tiempo real de watsonx Speech.
Transcriba grabaciones de audio de conversaciones entre interlocutores utilizando watsonx Speech para la transcripción posterior a la llamada.
Transcriba texto a audio con sonido natural para facilitar el aprendizaje en línea y las nuevas prácticas de aprendizaje de idiomas.
Ofrezca opciones de audio para ayudar a los usuarios con discapacidad visual, dislexia o dificultades de alfabetización.
Mejore sus aplicaciones con IBM watsonx Speech Libraries. Únase a IBM Partner Plus y empiece a construir con IBM para diferenciar sus soluciones y acelerar su crecimiento. Explore el poder de la IA integrable.