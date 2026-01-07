Las IBM® watsonx Speech Libraries for Embed son bibliotecas contenerizadas de conversión de texto a voz y de voz a texto diseñadas para ofrecer a nuestros socios de IBM una mayor flexibilidad a la hora de incorporar lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido e implementarlas en cualquier entorno multicloud híbrido.