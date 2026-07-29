Asegure, gobierne y observe las interacciones de IA sin reconstruir su arquitectura
Controle las interacciones con la IA
La IA está llegando a la fase de producción a un ritmo más rápido del que pueden seguir los controles de las empresas. IBM® DataPower Interact Gateway vuelve a controlar las interacciones de la IA y regula la forma en que los agentes, los modelos y las herramientas interactúan con las API y los sistemas empresariales en tiempo de ejecución.
Medie y gobierne la capa de interacción de la IA
Amplíe su plano de control de Integración y API actual para gobernar, proteger y observar de manera fluida las interacciones de la IA entre las herramientas, los agentes y varios proveedores de modelos; sin añadir pilas de IA paralelas, reutilizando aquello en lo que ya confía.
Convierta las API, los eventos y las integraciones existentes en herramientas preparadas para la IA, de modo que los agentes puedan detectar e invocar de forma segura las capacidades de la empresa mediante interacciones A2A en constante evolución y los compositores y potenciadores de MCP. Reutilice API de terceros, incluidas Kong y Apigee, sin reconstruir servicios ni crear nuevos endpoints.
Construido sobre el marco DataPower Nano Gateway, el Interact Gateway ayuda a mediar y gobernar el tráfico de LLM y MCP en tiempo real sin depender de pasarelas centralizadas. El DataPower Nano Gateway ofrece una arquitectura ultraligera, nativa de Kubernetes, que ofrece un alto rendimiento y baja latencia.
Combine AI Gateway con Interact Gateway para obtener visibilidad en tiempo real de las interacciones entre la IA y la API mediante análisis integrados. Comprenda los patrones de uso, haga un seguimiento del comportamiento y optimice el rendimiento con políticas de limitación de velocidad basadas en tokens, almacenamiento en caché de respuestas y tráfico; de este modo, podrá evitar sobrecostes inesperados a medida que la IA crezca.
Lleve las herramientas preparadas para la IA a un mercado legible por humanos y a un catálogo en el que se puedan realizar búsquedas, para que los equipos puedan descubrir, gestionar y gobernar activos en Interact Gateway y otros entornos desde un solo lugar.
Extienda el gobierno de las API a las interacciones con IA
Conecte agentes, modelos y herramientas a las API y sistemas empresariales a través de un único plano gobernado. Incorpore la IA a los flujos de trabajo empresariales reales con mayor rapidez, con un control constante en tiempo de ejecución, una mayor visibilidad del uso y el comportamiento, y menos trabajo de integración a medida.
Convierta las API, los eventos y los flujos de trabajo en herramientas preparadas para la IA que los agentes puedan localizar y activar de forma segura. Amplíe los planos de control de integración y API existentes para gobernar, proteger y observar las interacciones de IA en un solo lugar. Reutilice lo que ya confía en lugar de crear nuevos endpoints.
Precios flexibles basados en el consumo
Precios basados en el uso para alinear el coste con el uso. Los descuentos por volumen están disponibles a medida que crece el consumo.
Elija una oferta de software dedicada para regular las interacciones de IA empresarial en todo su entorno. Los precios basados en el consumo se alinean con el volumen de interacciones de la IA. Ideal para desarrollo flexible y control a escala empresarial.
Disponible como complemento para la configuración existente de IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. Creado para escenarios de integración híbrida habilitados para la IA.
Disponible como complemento para las ofertas SaaS de API Connect. Ideal para clientes que extienden el gobierno de la API a interacciones con IA.