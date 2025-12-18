Acelere las API con una pasarela ultraligera nativa de Kubernetes con un rendimiento un 50 % superior1, 2 y seguridad zero trust.
DataPower Nano Gateway es una pasarela de nueva generación diseñada para cargas de trabajo modernas y nativas de Kubernetes. Integrado más cerca de las aplicaciones empresariales, ofrece a los desarrolladores un control directo sobre el tráfico de API, la seguridad y las políticas en cualquier entorno de implementación, para que puedan moverse rápidamente sin depender de equipos de puerta de enlace centralizados.
Implemente pasarelas seguras con una puesta en marcha inferior a un segundo a través de pipelines GitOps, lo que ayuda a los desarrolladores a pasar de la compilación a la producción más rápidamente sin cuellos de botella centralizados.
Ejecute pasarelas cerca de las aplicaciones con una latencia reducida, lo que permite una escalabilidad precisa y un tiempo de respuesta más rápido en entornos híbridos, multinube y on-premises.
Integre la protección zero trust y la aplicación coherente de políticas en cada microservicio con OpenTelemetry integrado y configuración declarativa.
Elimine la dependencia de pasarelas pesadas y centralizadas con un tiempo de ejecución ultraligero, nativo de la nube e integrado que reduce la huella informática y simplifica el escalado con la infraestructura como código.
Empiece poco a poco con diez millicores de CPU para entornos ligeros. Amplíe hasta 300 millicores para ofrecer un rendimiento sólido sin una infraestructura pesada.
Arranque en menos de un segundo con menos de 20 MB de RAM. Ideal para implementaciones contenerizadas, nativas de la nube y edge.
Procesa hasta un 50 % más de transacciones por segundo que las principales pasarelas, acelerando el rendimiento de la API a escala.
Puesta en marcha en menos de un segundo con una pasarela compacta y nativa de Kubernetes que se integra cerca de las aplicaciones empresariales; minimizando el tiempo de ejecución, la latencia de la red y la huella de la infraestructura.
Defina políticas de API a través de configuraciones declarativas basadas en YAML, lo que permite a los desarrolladores proteger, validar y gobernar el tráfico de forma más rápida y coherente en entornos híbridos y en la nube.
Lleve la protección zero trust directamente a cada aplicación empresarial con su propia pasarela aislada; garantizando una respuesta más rápida, un control del tráfico más seguro y eliminando los problemas de vecinos ruidosos.
Las declaraciones de IBM sobre sus planes, direcciones e intenciones están sujetas a cambios o retiradas sin previo aviso a discreción exclusiva de IBM. La información sobre posibles productos futuros tiene como objetivo describir nuestra orientación general en materia de productos y no debe tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra. La información mencionada con respecto a los potenciales productos futuros no supone ningún compromiso, promesa ni obligación legal de entregar un material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no puede incluirse en ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para nuestros productos queda a nuestra entera discreción.
¹Puntos de referencia internos de IBM, diciembre de 2025. Requisitos mínimos: diez millicores de CPU (el 1 % de un núcleo de CPU) y 20 MB de RAM. Para una implementación estándar de producción, se recomiendan 300 millicores de CPU y 600 MB de RAM.
²50 % más de transacciones por segundo (TPS) que las principales pasarelas de la competencia.