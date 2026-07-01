Presentamos IBM DataPower Interact Gateway: gestión de las interacciones de IA en el punto de encuentro con la empresa

Gobierne, proteja y observe las interacciones de la IA entre agentes, modelos y herramientas.
A medida que las empresas escalan la IA, el éxito depende de algo más que del acceso a los modelos; requiere un contexto empresarial de confianza, interacciones gobernadas y conectividad segura entre API, aplicaciones y datos.
Basándose en el portfolio de integración de IBM en el que los clientes ya confían para conectar y gobernar su empresa híbrida, IBM está extendiendo esa base de confianza a la era de la IA con IBM DataPower Interact Gateway. Como pasarela de gobierno de la IA de IBM, regula, protege y supervisa las interacciones entre agentes, modelos, herramientas y sistemas empresariales, lo que permite a las organizaciones poner en práctica la IA de forma segura sin crear nuevos silos ni alterar las arquitecturas existentes.
Las organizaciones llevan años construyendo bases de integración de confianza. Las API se gestionan. Los flujos de trabajo están orquestados. Las políticas se hacen cumplir. La disciplina de integración que tardó años en establecerse es real, probada en batalla y opera a escala. A medida que la IA pasa a la producción, el desafío no es solo gobernar la IA, sino dar a la IA una comprensión fiable y en tiempo real del negocio. Esa comprensión proviene de interacciones seguras y gobernadas entre API, aplicaciones, datos y flujos de trabajo, permitiendo que agentes y modelos actúen de forma segura dentro de los sistemas empresariales en lugar de operar de forma aislada.
Y, sin embargo, la IA llega de una manera que lo evita todo. Los agentes de IA interactúan con los sistemas empresariales, los modelos acceden a los datos fuera de los límites de seguridad y cumplimiento establecidos. Las herramientas invocan flujos de trabajo empresariales sin la aplicación de políticas. Cada una de estas interacciones ocurre fuera de las estructuras de gobierno en las que confían las organizaciones; creando políticas fragmentadas, visibilidad limitada y costes basados en el uso que se disparan sin previo aviso. El resultado es un punto ciego cada vez mayor en el punto exacto donde la IA se encuentra con la empresa: la capa de interacción.
No se trata de un problema de modelo o de datos, sino de interacción. Requiere una solución creada específicamente para esa capa, no una colección de silos de gobierno, cada uno de los cuales cubre una parte de la imagen. Según el Institute for Business Value de IBM, el 65 % de las empresas cree que la IA fracasará sin una mejor integración. La ventana para establecer el control se está reduciendo. Forrester prevé que el mercado de software de gobierno de la IA crecerá aproximadamente un 30 % de CAGR hasta 2030, alcanzando unos 15 800 millones de dólares en gastos.
A medida que se acelera la adopción de la IA, las organizaciones que carecen de un enfoque coherente para regular las interacciones de la IA corren el riesgo de acumular deudas de gobierno con cada implementación no gestionada.
A medida que las empresas escalan la IA en producción, se enfrentan a un nuevo desafío: cómo gobernar el creciente volumen de interacciones entre agentes de IA, modelos, API, datos empresariales y flujos de trabajo empresariales.
Esta necesidad emergente ha dado lugar a una nueva categoría que los analistas denominan gateways de IA: plataformas diseñadas para proporcionar el gobierno, la seguridad, la observabilidad y el control necesarios para la adopción de la IA empresarial a escala. Muchas organizaciones intentan inicialmente gobernar las interacciones de IA utilizando pasarelas API existentes, plataformas modelo o controles específicos de aplicaciones. Aunque esas herramientas abordan aspectos importantes del problema, a menudo carecen de una capa de gobierno unificada diseñada específicamente para el creciente volumen y variedad de interacciones entre agentes, modelos, herramientas, API y datos empresariales. La Guía de mercado de Gartner para puertas de enlace de IA¹ identifica las puertas de enlace de IA como infraestructura fundamental para las organizaciones que trasladan la IA de los proyectos piloto a la producción.
Esa evolución condujo a Interact Gateway. En lugar de introducir otro punto de control de IA independiente, IBM amplía las capacidades de integración de confianza en las que ya confían los clientes para gobernar cómo interactúa la IA con los sistemas empresariales. Basado en la infraestructura de API e integración existente, Interact Gateway protege, gobierna y observa las interacciones en cualquier modelo, cualquier marco de agentes, cualquier API y entornos híbridos; preservar las inversiones existentes al tiempo que aporta políticas, seguridad y observabilidad de nivel empresarial a la era de la IA.
El resultado es un enfoque más práctico de gobierno de la IA: ayudar a las organizaciones a escalar la IA de forma responsable mientras se reduce la expansión operativa y se mantiene el control sobre cómo la IA interactúa con la empresa.
Habilitar servicios empresariales preparados para IA
Las API REST existentes se pueden volver a publicar como herramientas MCP, lo que hace que las capacidades empresariales sean inmediatamente detectables e invocables por los agentes de IA sin reescribir la lógica de la aplicación ni reconstruir las integraciones.
Conecta la IA con un contexto empresarial de confianza
Las interacciones gobernadas ofrecen a la IA acceso seguro y en tiempo real a API, sistemas y datos empresariales. Aplique medidas de seguridad de forma coherente a través de un punto de control unificado que incluya autenticación, autorización y limitación de tráfico. Las organizaciones pueden centralizar y gobernar el acceso a los modelos de IA a través de la misma capa de gobierno, aplicando seguridad, aplicación de políticas y observabilidad consistentes independientemente del proveedor del modelo. Los equipos obtienen visibilidad de los patrones de interacción de la IA, modelan el uso y la actividad operativa, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el control y gestionar los costes relacionados con la IA a medida que la adopción aumenta.
Aplique un gobierno de confianza en los entornos híbridos
Las políticas de interacción con la IA se aplican de forma coherente en implementaciones en las instalaciones, en la nube privada y en la multinube, respetando los requisitos regionales de residencia de datos y las obligaciones de cumplimiento sin limitar el gobierno a una única plataforma o límite de nube.
Prepárese para la próxima generación de interacciones de la IA
A medida que los ecosistemas de IA se vuelven cada vez más interconectados, el gobierno debe ir más allá de las interacciones entre humanos y agentes. Interact Gateway se está diseñando teniendo en cuenta el futuro de la comunicación entre agentes (A2A), ayudando a las organizaciones a crear ecosistemas de IA fiables, seguros y observables a escala.
Amplíe su base de integración de confianza
Interact Gateway se extiende a la infraestructura de integración existente en lugar de sustituirla. La necesidad de los equipos de gobierno para la IA se cumple a través de la misma infraestructura que ya gestiona sus API e integraciones.
Hoy en día, los agentes y los modelos llegan fuera de las vías de gobierno establecidas. A medida que acceden directamente a las API, los datos empresariales y los flujos de trabajo empresariales, las organizaciones se enfrentan a retos cada vez mayores de visibilidad, aplicación de políticas, seguridad y gestión de costes.
Lo que comienza como un único piloto de IA puede convertirse rápidamente en miles, o incluso millones de interacciones entre API, fuentes de datos empresariales y flujos de trabajo empresariales. A medida que estas interacciones influyen cada vez más en la experiencia del cliente, las decisiones operativas y los procesos generadores de ingresos, mantener la visibilidad, la aplicación de políticas y el control operativo se vuelve significativamente más complicado.
La capa de integración que tardó años en establecerse ahora opera con un punto ciego justo en el punto donde la IA se encuentra con la empresa. Interact Gateway cierra esa brecha. Amplía la capa de integración existente para gobernar las interacciones de la IA: lleva los modelos, las herramientas y los agentes al mismo plano de gestión y observabilidad que las API y las integraciones, aplicando el mismo rigor que los equipos ya saben cómo ejecutar. Las inversiones existentes en integración se convierten en la base para gobernar las interacciones con IA sin reconstruir la infraestructura ni introducir una pila paralela.
Para las organizaciones que ejecutan productos de integración e IA de IBM, Interact Gateway funciona con lo que ya existe, no en lugar de ello: ampliar el gobierno existente para cubrir las interacciones de IA sin añadir nueva infraestructura ni duplicar lo que esas plataformas ya hacen bien.
Interact Gateway es la opción adecuada cuando:
A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, las organizaciones necesitan una forma fiable de conectar agentes, modelos, API y sistemas empresariales; sin sacrificar el gobierno, la seguridad o el control. Interact Gateway amplía la base de integración de confianza en la que los clientes ya confían para ayudar a operacionalizar la IA de forma segura a escala empresarial.