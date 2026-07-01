Presentamos IBM DataPower Interact Gateway: gestión de las interacciones de IA en el punto de encuentro con la empresa

Las organizaciones llevan años construyendo bases de integración de confianza. Las API se gestionan. Los flujos de trabajo están orquestados. Las políticas se hacen cumplir. La disciplina de integración que tardó años en establecerse es real, probada en batalla y opera a escala. A medida que la IA pasa a la producción, el desafío no es solo gobernar la IA, sino dar a la IA una comprensión fiable y en tiempo real del negocio. Esa comprensión proviene de interacciones seguras y gobernadas entre API, aplicaciones, datos y flujos de trabajo, permitiendo que agentes y modelos actúen de forma segura dentro de los sistemas empresariales en lugar de operar de forma aislada.

Y, sin embargo, la IA llega de una manera que lo evita todo. Los agentes de IA interactúan con los sistemas empresariales, los modelos acceden a los datos fuera de los límites de seguridad y cumplimiento establecidos. Las herramientas invocan flujos de trabajo empresariales sin la aplicación de políticas. Cada una de estas interacciones ocurre fuera de las estructuras de gobierno en las que confían las organizaciones; creando políticas fragmentadas, visibilidad limitada y costes basados en el uso que se disparan sin previo aviso. El resultado es un punto ciego cada vez mayor en el punto exacto donde la IA se encuentra con la empresa: la capa de interacción.

No se trata de un problema de modelo o de datos, sino de interacción. Requiere una solución creada específicamente para esa capa, no una colección de silos de gobierno, cada uno de los cuales cubre una parte de la imagen. Según el Institute for Business Value de IBM, el 65 % de las empresas cree que la IA fracasará sin una mejor integración. La ventana para establecer el control se está reduciendo. Forrester prevé que el mercado de software de gobierno de la IA crecerá aproximadamente un 30 % de CAGR hasta 2030, alcanzando unos 15 800 millones de dólares en gastos.

A medida que se acelera la adopción de la IA, las organizaciones que carecen de un enfoque coherente para regular las interacciones de la IA corren el riesgo de acumular deudas de gobierno con cada implementación no gestionada.