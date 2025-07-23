IBM webMethods Hybrid Integration se centra en un panel de control híbrido que consolida entornos de ejecución de integración dispares en una única plataforma, lo que ofrece:​

Monitorización integral para una visibilidad total de todos los flujos de trabajo de integración.​

Gestión federada de API para unificar el gobierno de las API en entornos híbridos.​

Gestión integrada del tiempo de ejecución para una implementación simplificada local, en la nube o en el edge.​

Integración de agentes de IA para incorporar la automatización inteligente en los flujos de trabajo.​

IBM ofrece una amplia gama de capacidades de integración que se conectan de manera fluida con el panel de control híbrido. (Véase la tabla siguiente)