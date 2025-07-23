precios

IBM webMethods Hybrid Integration

Los precios del nivel Standard empiezan en 2500 USD al mes

Incluye créditos flexibles que se pueden aplicar a cualquiera de sus capacidades de integración, como llamadas API, flujos de integración de aplicaciones, integraciones B2B, transferencias de archivos gestionadas y eventos.

Los precios basados en el consumo ajustan el coste al uso real
  • Flexibilidad en las licencias
  • Precios basados en el consumo
  • Derecho a todas las capacidades de integración
  • Precios ajustados al uso real

El panel de control híbrido: una base de integración unificada​

IBM webMethods Hybrid Integration se centra en un panel de control híbrido que consolida entornos de ejecución de integración dispares en una única plataforma, lo que ofrece:​

  • Monitorización integral para una visibilidad total de todos los flujos de trabajo de integración.​

  • Gestión federada de API para unificar el gobierno de las API en entornos híbridos.​

  • Gestión integrada del tiempo de ejecución para una implementación simplificada local, en la nube o en el edge.​

  • Integración de agentes de IA para incorporar la automatización inteligente en los flujos de trabajo.​

IBM ofrece una amplia gama de capacidades de integración que se conectan de manera fluida con el panel de control híbrido. (Véase la tabla siguiente)
    Capacidades de la plataforma Métricas de uso SaaS Software

    Panel de control híbrido

    • Monitorización E2E​
    • Gestión de API federada​
    • Tiempo de ejecución de la integración​
    • Análisis de uso

    Los tiempos de ejecución registrados en SaaS se incluyen sin coste adicional​

    Recuento de tiempo de ejecución remoto registrado

    N/A

    API Management

    Llamadas a la API

    Integración de aplicaciones​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Transacciones de integración

    Administración de endpoints de eventos

    Llamadas a la API

    Procesamiento de sucesos

    Núcleos de proceso virtuales

    Event Streams 

    Núcleos de proceso virtuales

    Integración B2B de webMethods

    Documentos B2B

    IBM® Sterling VAN

    Volumen de datos mensual

    Transferencia de archivos gestionada de webMethods

    Archivos movidos

    *Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
    Dé el siguiente paso

    Facilite una integración dinámica y escalable con IBM webMethods Hybrid Integration, que cuenta con IA y se basa en API para satisfacer las demandas cambiantes de su empresa.

