IBM DataPower Interact Gateway
Obtenga una demostración en directo a cargo de un experto y descubra cómo IBM® DataPower Interact Gateway ayuda a las empresas a aportar gobierno, seguridad y visibilidad a las interacciones de IA.
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Gobierne las interacciones de la IA en entornos híbridos
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Acceso seguro entre agentes de IA, API y sistemas empresariales
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Monitorice la actividad de la IA y el comportamiento en tiempo de ejecución
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Escale la adopción de la IA con controles y medidas de seguridad adaptados a las empresas