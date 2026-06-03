Optimice el rendimiento, el coste y la utilización de recursos en entornos híbridos y multinube
IBM Concert Optimize, impulsado por IBM Turbonomic, ayuda a los equipos a alinear continuamente el uso de recursos con la demanda de las aplicaciones. Ofrece una visibilidad clara en aplicaciones, nube y contenedores, facilitando la identificación de cuellos de botella en rendimiento, ineficiencias y recursos inactivos. Con las decisiones de optimización y la automatización basada en políticas, los equipos pueden ayudar a reducir el esfuerzo manual y los gastos operativos innecesarios.
Alinee los recursos de la infraestructura con la demanda de las aplicaciones para garantizar un rendimiento constante. A medida que cambia la demanda, Concert Optimize puede ajustar la asignación de recursos de forma continua, apoyando la mejora de la capacidad, la capacidad de respuesta y la eficiencia.
Analice continuamente la demanda de las aplicaciones para alinear los recursos informáticos, de almacenamiento y de red en todos los centros de datos. Dimensione correctamente las cargas de trabajo para mejorar la eficiencia y la utilización. Automatice acciones como la ubicación y el escalado para garantizar el rendimiento y, al mismo tiempo, reducir el aprovisionamiento insuficiente y excesivo.
Redimensione automáticamente los contenedores, escale los clústeres y asigne recursos en función de la demanda en tiempo real y los objetivos de nivel de servicio (SLO). Como resultado, los equipos pueden mejorar la eficiencia en todos los entornos Kubernetes y mantener el rendimiento de las aplicaciones mediante la optimización automatizada.
Monitorice continuamente la demanda en entornos de nube y optimice la capacidad de cálculo de IaaS, recursos de GPU, almacenamiento, PaaS y DBaaS. Reduzca el sobreaprovisionamiento, mejore la utilización y opte por automatizar acciones como la escalabilidad y la hibernación de cargas de trabajo inactivas para controlar los costes.
Analice el uso de GPU, CPU y memoria en todos los entornos para ubicar, escalar y dimensionar automáticamente las cargas de trabajo, reduciendo la capacidad inactiva y evitando el sobreaprovisionamiento.
Utilice datos históricos y en tiempo real para predecir las necesidades de recursos y planificar la capacidad en los centros de datos y los entornos de Kubernetes. Mediante la simulación de migraciones para comparar opciones optimizadas de tipo lift-and-shift, los equipos pueden comprender el impacto en costes y capacidad antes de actuar.
Identifique y ponga en pausa los recursos inactivos o infrautilizados para reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia y controlar los costes de infraestructura y nube. Los equipos también pueden suspender o eliminar recursos no utilizados para liberar capacidad y mejorar la utilización global.