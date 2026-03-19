Optimización inteligente de la carga de trabajo con IA en las plataformas en la nube híbrida

Optimice las cargas de trabajo de IA en la nube, on-premises y contenedores con Turbonomic. Automatice las decisiones de recursos para garantizar el rendimiento del modelo de IA y la GPU.

 

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Automatice la optimización de la carga de trabajo de IA a escala

Las cargas de trabajo de la IA consumen muchos recursos y son muy sensibles a los cuellos de botella del rendimiento. Turbonomic analiza la demanda de GPU, CPU y memoria en tiempo real y automatiza las decisiones de escalado, colocación y asignación. Para las métricas de rendimiento de las aplicaciones de Kubernetes y OpenShift, como la simultaneidad, el tiempo de respuesta, el tiempo de servicio y los retrasos en las colas, para impulsar la escalabilidad de los servicios de inferencia de IA generativa. En la nube, on-prem y contenedores, Turbonomic asegura un rendimiento consistente mientras maximiza la utilización.
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Beneficios

Optimice el rendimiento de la GPU en la nube

Haga coincidir continuamente las cargas de trabajo con el mejor tipo de instancia de GPU en AWS y Azure para que las aplicaciones sigan siendo rápidas y receptivas.
Gane agilidad para proyectos de IA

Aumente o reduzca los recursos de la GPU en tiempo real, lo que permitirá a los equipos lanzar y hacer crecer iniciativas de IA sin retrasos en la infraestructura.
Garantice el rendimiento de la IA generativa

Escale los servicios de inferencia en concurrencia, tiempo de respuesta y rendimiento para ofrecer resultados consistentemente rápidos y precisos.
Mejore la utilización de la GPU

Aproveche el escalado y las métricas de rendimiento conscientes del MIG para impulsar un mayor uso de GPU, liberando la capacidad de gestionar más cargas de trabajo de IA sin coste adicional.
Mantenga la fiabilidad de las aplicaciones empresariales

Asegúrese de que las cargas de trabajo con GPU funcionen sin interrupciones colocándolas en hosts compatibles con capacidad disponible.
Prolongue la vida útil del hardware

Aumente la densidad de carga de trabajo de forma segura, ayudándole a apoyar más proyectos de IA en el mismo hardware antes de invertir en nuevas GPU.
Optimice el rendimiento de la GPU en la nube

Haga coincidir continuamente las cargas de trabajo con el mejor tipo de instancia de GPU en AWS y Azure para que las aplicaciones sigan siendo rápidas y receptivas.
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Garantice el rendimiento de la IA generativa

Escale los servicios de inferencia en concurrencia, tiempo de respuesta y rendimiento para ofrecer resultados consistentemente rápidos y precisos.
Mejore la utilización de la GPU

Aproveche el escalado y las métricas de rendimiento conscientes del MIG para impulsar un mayor uso de GPU, liberando la capacidad de gestionar más cargas de trabajo de IA sin coste adicional.
Mantenga la fiabilidad de las aplicaciones empresariales

Asegúrese de que las cargas de trabajo con GPU funcionen sin interrupciones colocándolas en hosts compatibles con capacidad disponible.
Prolongue la vida útil del hardware

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Mejore la eficiencia y el rendimiento de su GPU

Optimización de GPU para la nube pública

Turbonomic evalúa continuamente las métricas de GPU, como el recuento de GPU, la memoria y el ancho de banda en las instancias de AWS y Azure. Recomienda y ejecuta automáticamente el tipo de instancia más adecuado, lo que garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten al máximo rendimiento y evita el sobreaprovisionamiento innecesario. Con controles de políticas para los niveles de GPU y las capacidades de computación, mantiene los costes predecibles y el rendimiento constante para las cargas de trabajo de IA.

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Una persona mirando un ordenador portátil en una sala de servidores
Optimización de la carga de trabajo de la IA generativa

Las cargas de trabajo de IA generativa exigen enormes recursos de GPU. Turbonomic optimiza la asignación de cargas de trabajo de GPU en Kubernetes y Red Hat OpenShift para garantizar que las cargas de trabajo de inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IA generativa cumplan los objetivos de nivel de servicio (SLO) y los estándares de rendimiento definidos, al tiempo que maximiza el uso, la eficiencia y el coste de las GPU.
Captura de pantalla que muestra los principales clústeres de plataformas de contenedores
Optimización de GPU para centros de datos

Turbonomic aplica análisis basados en la GPU para colocar y optimizar de forma dinámica las máquinas virtuales que requieren la aceleración de la GPU. Al reconocer las configuraciones de vGPU y passthrough, garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten únicamente en hosts compatibles que dispongan de capacidad disponible. Esto evita interrupciones, protege el rendimiento de las aplicaciones y permite a las organizaciones aumentar la densidad de la carga de trabajo sin sacrificar la fiabilidad.

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Optimización de GPU para la nube pública

Turbonomic evalúa continuamente las métricas de GPU, como el recuento de GPU, la memoria y el ancho de banda en las instancias de AWS y Azure. Recomienda y ejecuta automáticamente el tipo de instancia más adecuado, lo que garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten al máximo rendimiento y evita el sobreaprovisionamiento innecesario. Con controles de políticas para los niveles de GPU y las capacidades de computación, mantiene los costes predecibles y el rendimiento constante para las cargas de trabajo de IA.

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Optimización de la carga de trabajo de la IA generativa

Las cargas de trabajo de IA generativa exigen enormes recursos de GPU. Turbonomic optimiza la asignación de cargas de trabajo de GPU en Kubernetes y Red Hat OpenShift para garantizar que las cargas de trabajo de inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IA generativa cumplan los objetivos de nivel de servicio (SLO) y los estándares de rendimiento definidos, al tiempo que maximiza el uso, la eficiencia y el coste de las GPU.
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Turbonomic aplica análisis basados en la GPU para colocar y optimizar de forma dinámica las máquinas virtuales que requieren la aceleración de la GPU. Al reconocer las configuraciones de vGPU y passthrough, garantiza que las cargas de trabajo se ejecuten únicamente en hosts compatibles que dispongan de capacidad disponible. Esto evita interrupciones, protege el rendimiento de las aplicaciones y permite a las organizaciones aumentar la densidad de la carga de trabajo sin sacrificar la fiabilidad.

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más disponibilidad de GPU inactiva. Descubra cómo IBM BAM duplicó el rendimiento de la GPU y redujo las necesidades de hardware con automatización inteligente.

 Lea la historia de IBM BAM

Recursos

Garantice el rendimiento y la eficiencia de Turbonomic con IBM Expert Lab Services

Servicios personalizados para ayudarle a planificar, implementar y optimizar Turbonomic para las necesidades de su empresa.
Un vistazo a Turbonomic

Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Reseñas de productos G2

Turbonomic ha obtenido las insignias de G2 por su ROI, liderazgo en la red y adopción por parte de los usuarios. Consulte las puntuaciones reales de los usuarios en los informes de invierno de G2.
Reseñas en TrustRadius

Lea lo que dicen los clientes satisfechos de IBM Turbonomic en TrustRadius.
Estrategia de VMware

Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costes de actualización del 75 % en el primer año.
Gestione los recursos de TI

La gestión automatizada de los recursos de las aplicaciones puede impulsar una optimización más inteligente de los costes de la nube.
247 % de ROI en tres años

Este informe indica un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de tickets de rendimiento y un ROI del 247 % en tres años.

Turbonomic protagonizó el "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Cumpla con los SLO de las aplicaciones

Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
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Explore las soluciones de gestión de centros de datos en una demostración en directo para obtener resultados medibles.
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IBM Turbonomic ofrece una prueba sin coste de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito. Comience ahora su prueba sin coste.
Recorrido por el producto

Experimente una demostración interactiva para ver en tiempo real el rendimiento de la aplicación y la optimización de recursos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Es la capacidad de emparejar automáticamente los recursos de la GPU con la demanda de carga de trabajo on-premises, la nube y los contenedores. Esto garantiza que sus aplicaciones de IA siempre funcionen manteniendo los costes bajo control.

Turbonomic analiza continuamente la demanda de GPU, CPU y memoria en los centros de datos, la nube y Kubernetes. Automatiza la colocación, el escalado y el ajuste del tamaño para que las cargas de trabajo de la IA cumplan los objetivos de rendimiento sin sobreaprovisionar los recursos.

Turbonomic coloca las cargas de trabajo de la GPU solo en hosts compatibles con capacidad disponible. Esto evita problemas de rendimiento y le ayuda a obtener más valor del hardware existente.

En AWS y Azure, Turbonomic redimensiona continuamente las instancias de GPU para que solo pague por lo que utiliza. También elimina el desperdicio al reducir o trasladar las cargas de trabajo de las instancias de GPU inactivas.

Sí. Turbonomic optimiza la inferencia de IA generativa en Kubernetes y OpenShift escalando los servicios en función de la GPU y las métricas de la aplicación. Garantiza que se cumplan los objetivos de latencia y rendimiento mientras mejora la utilización de la GPU.

Turbonomic monitoriza los recursos de GPU en los niveles de servicio de máquinas virtuales, nodos y contenedores. Automatiza la colocación segura de VM on-prem y escala las cargas de trabajo de inferencia Kubernetes, mejorando la eficiencia en entornos híbridos y multinube.

Lea el caso de éxito

Sí. Turbonomic dimensiona correctamente las instancias de GPU en la nube pública, coloca y consolida de forma segura las cargas de trabajo de GPU en los centros de datos y escala las cargas de trabajo de inferencia de Kubernetes en función de los SLO. Al alinear la oferta con la demanda, reduce el gasto innecesario mientras mantiene el rendimiento para las cargas de trabajo de IA.

El equipo de Big AI Models de IBM aumentó la disponibilidad de GPU inactiva en 5,3 veces y duplicó el rendimiento, todo ello manteniendo los objetivos de latencia. Eso significa una innovación más rápida a un coste menor.

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