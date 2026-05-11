De la optimización a la autonomía: Red Hat e IBM Turbonomic en acción

En lugar de cambiar el modelo, Red Hat e IBM se alinearon con él.

Red Hat creó un operador complementario de código abierto para OpenShift que permite que las acciones IBM Turbonomic funcionen dentro de flujos de trabajo de GitOps. En la mayoría de los entornos, los cambios de optimización se sobrescriben con los pipelines de CI/CD, deshaciendo efectivamente esas optimizaciones. El operador elimina esa fricción y permite que la optimización persista sin crear desviaciones ni eludir el gobierno.

Por ejemplo, cuando Turbonomic aplica una optimización de recursos, el operador puede garantizar que la configuración actualizada de los recursos del contenedor persista, evitando que las conciliaciones posteriores de CI/CD o "fuente fiable" los reviertan.

Por lo tanto, la optimización funciona a favor de la plataforma, no en su contra.