El Programa de Gestión y Evaluación de la Seguridad de los Sistemas de Información (ISMAP) es un

programa del gobierno japonés para evaluar la seguridad de los proveedores de servicios de nube pública (CSP). El ISMAP aprueba a auditores externos independientes que evalúan y registran a los CSP y sus servicios para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad específicos establecidos por el gobierno japonés, lo que permite el uso por parte de las agencias sin la carga y el coste añadidos de las evaluaciones dirigidas por estas.

Informes y otra documentación

Consulte el registro de IBM Cloud IaaS y PaaS en el sitio web del ISMAP (el listado está en japonés).