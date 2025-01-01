El Programa de Gestión y Evaluación de la Seguridad de los Sistemas de Información (ISMAP) es un
programa del gobierno japonés para evaluar la seguridad de los proveedores de servicios de nube pública (CSP). El ISMAP aprueba a auditores externos independientes que evalúan y registran a los CSP y sus servicios para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad específicos establecidos por el gobierno japonés, lo que permite el uso por parte de las agencias sin la carga y el coste añadidos de las evaluaciones dirigidas por estas.
Informes y otra documentación
Consulte el registro de IBM Cloud IaaS y PaaS en el sitio web del ISMAP (el listado está en japonés).
IBM Cloud IaaS, PaaS y VPC están certificados por el ISMAP mediante un auditor independiente, externo y certificado. La certificación del ISMAP de IBM Cloud ayuda a las agencias gubernamentales japonesas a aprovechar las cargas de trabajo de IBM Cloud mientras cumplen con los requisitos de seguridad.
Las descripciones de servicio (SD) de IBM indican si una oferta determinada ha alcanzado y mantiene el estado de cumplimiento del ISMAP. Los servicios indicados a continuación son evaluados cada año por un auditor externo independiente.
Servicios de IBM Cloud que han mantenido la certificación del ISMAP:
