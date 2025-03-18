La adhesión al ENS High permite un alto nivel de medidas de ciberseguridad: protección frente a posibles amenazas y vulnerabilidades. Al alinearse con estas pautas de seguridad integrales, IBM Cloud demuestra un compromiso con la protección de datos confidenciales, la mitigación de riesgos y la contribución a la agenda de seguridad nacional más amplia. Esta adhesión es una inversión estratégica para establecer un ecosistema de nube sólido y fiable que cumpla con los rigurosos estándares establecidos por el gobierno español para salvaguardar los activos de información críticos.

Los servicios de IBM Cloud han recibido la certificación ENS High. Las descripciones de los servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada cumple con los requisitos de ENS. Los servicios indicados a continuación son evaluados cada dos años por un evaluador independiente.