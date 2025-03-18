El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es un conjunto de principios básicos y requisitos mínimos para la seguridad de la información y la protección de datos establecidos por el Gobierno español.
El ENS se creó mediante el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. Dicho Real Decreto tenía por objeto modernizar la política de seguridad de la información en España, tanto para los organismos del sector público como para las entidades del sector privado que prestan servicios a dichos organismos.
La adhesión al ENS High permite un alto nivel de medidas de ciberseguridad: protección frente a posibles amenazas y vulnerabilidades. Al alinearse con estas pautas de seguridad integrales, IBM Cloud demuestra un compromiso con la protección de datos confidenciales, la mitigación de riesgos y la contribución a la agenda de seguridad nacional más amplia. Esta adhesión es una inversión estratégica para establecer un ecosistema de nube sólido y fiable que cumpla con los rigurosos estándares establecidos por el gobierno español para salvaguardar los activos de información críticos.
Los servicios de IBM Cloud han recibido la certificación ENS High. Las descripciones de los servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada cumple con los requisitos de ENS. Los servicios indicados a continuación son evaluados cada dos años por un evaluador independiente.
El ENS cuenta con controles alineados con los dominios del NIST. Estos dominios abarcan diversas áreas de la posición de seguridad de una organización, como la gestión de riesgos, la respuesta a incidentes y la protección de datos.
IBM Cloud ofrece el siguiente conjunto de servicios que le ayudarán a cumplir los requisitos técnicos específicos del ENS y a acelerar el proceso de cumplimiento.
1. Control de accesos
Soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM)
Cree visibilidad, gestión y seguridad para endpoints y usuarios
Soluciones de gestión unificada de endpoints (UEM)
Adopte un enfoque de IA y nube abierta para proteger y gestionar cualquier dispositivo con una solución UEM
IBM Key Protect for IBM Cloud
El servicio IBM Key Protect for IBM Cloud le ayuda a aprovisionar y almacenar claves cifradas para aplicaciones en los servicios IBM Cloud, para que pueda ver y gestionar el cifrado de datos y todo el ciclo de vida de la clave desde una ubicación central.
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID le permite añadir fácilmente autenticación a aplicaciones web y móviles. Ya no tendrá que preocuparse por configurar la infraestructura de identidad, garantizar la disponibilidad geográfica y confirmar las normativas de cumplimiento. En su lugar, puede mejorar sus aplicaciones con capacidades de seguridad avanzadas, como la autenticación multifactor y el inicio de sesión único.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager, puede crear secretos de forma dinámica y arrendarlos a las aplicaciones mientras controla el acceso desde una única ubicación. Basado en HashiCorp Vault de código abierto, Secrets Manager le ayuda a garantizar el aislamiento de datos de un entorno dedicado con las ventajas de una nube pública.
IBM Security Verify
La solución IBM Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo con IA para la gestión de identidades y accesos (IAM) de consumidores y empleados.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) es un servicio gestionado que se utiliza para proporcionar a los administradores una forma segura de gestionar de forma remota servidores y clústeres dentro de IBM Cloud. Para ello, proporciona un servidor de puerta de enlace Bastion, que es un punto de entrada único a un conjunto de servidores y clústeres de clientes. Además de este acceso restringido a la pasarela, PAG graba las sesiones de los operadores y estas grabaciones pueden utilizarse para investigar el uso indebido del sistema.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
El servicio IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) autentica de forma segura a los usuarios y controla de manera coherente el acceso a todos los recursos de IBM Cloud Platform.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas cómodamente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Se comprueban las imágenes para detectar problemas de seguridad, con el fin de que pueda tomar decisiones informadas sobre sus implementaciones.
2. Evaluación, autorización y monitorización
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) es un servicio gestionado que se utiliza para proporcionar a los administradores una forma segura de gestionar de forma remota servidores y clústeres dentro de IBM Cloud. Para ello, proporciona un servidor de puerta de enlace Bastion, que es un punto de entrada único a un conjunto de servidores y clústeres de clientes. Además de este acceso restringido a la pasarela, PAG graba las sesiones de los operadores y estas grabaciones pueden utilizarse para investigar el uso indebido del sistema.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
El servicio IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) autentica de forma segura a los usuarios y controla de manera coherente el acceso a todos los recursos de IBM Cloud Platform.
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápidas y automatizadas.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC permite la recopilación, el almacenamiento y la presentación de información sobre el tráfico de Internet Protocol (IP) que entra y sale de las interfaces de red dentro de su nube privada virtual (VPC).
IBM Security Verify
La solución IBM Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo con IA para la gestión de identidades y accesos (IAM) de consumidores y empleados.
3. Auditoría y rendición de cuentas
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC permite la recopilación, el almacenamiento y la presentación de información sobre el tráfico de Internet Protocol (IP) que entra y sale de las interfaces de red dentro de su nube privada virtual (VPC).
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de manera más eficaz en todas las tecnologías principales.
Con una interfaz de usuario común, conocimientos compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad de endpoints (EDR, XDR, MDR), gestión de registros, SIEM, SOAR
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos en la cartera IBM Security que descubre vulnerabilidades y protege los datos confidenciales en las instalaciones y en la nube.
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápidas y automatizadas.
4. Gestión de la configuración
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
En entornos de arquitectura centrados en contenedores y microservicios, puede utilizar IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para buscar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas y gestionar las configuraciones, los permisos y el cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas cómodamente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Se comprueban las imágenes para detectar problemas de seguridad, con el fin de que pueda tomar decisiones informadas sobre sus implementaciones.
Entrega continua
Adopte DevOps preparado para la empresa. Cree cadenas de herramientas seguras compatibles con las tareas de entrega de aplicaciones. Automatice compilaciones, pruebas, implementaciones y mucho más.
IBM Cloud Schematics
Schematics es un servicio de IBM Cloud que ofrece herramientas de infraestructura como código (IaC) como servicio. Puede utilizar las capacidades de Schematics para implementar y gestionar de manera coherente sus entornos de infraestructura en la nube.
IBM Wazi como servicio
Acelere el desarrollo nativo en la nube y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)
5. Planificación de contingencias
Servicios de almacenamiento de IBM Cloud
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen un hogar escalable, rico en seguridad y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Ofrezca e implemente servicios como objetos de acceso, bloques y almacenamiento de archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambien los requisitos. Pague solo por el almacenamiento en la nube que necesite.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup es un sistema completo de copia de seguridad y recuperación basado en agentes que se gestiona a través de una interfaz web. Permite realizar copias de seguridad de datos entre servidores de IBM Cloud en uno o varios centros de datos globales de IBM Cloud.
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps
La arquitectura implementable de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps crea un conjunto de cadenas de herramientas y canalizaciones DevOps. DevSecOps utiliza la entrega continua (CD) (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights y Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry y Vulnerability Advisor.
6. Identificación y autenticación
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID le permite añadir fácilmente autenticación a aplicaciones web y móviles. Ya no tendrá que preocuparse por configurar la infraestructura de identidad, garantizar la disponibilidad geográfica y confirmar las normativas de cumplimiento. En su lugar, puede mejorar sus aplicaciones con capacidades de seguridad avanzadas, como la autenticación multifactor y el inicio de sesión único.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager, puede crear secretos de forma dinámica y arrendarlos a las aplicaciones mientras controla el acceso desde una única ubicación. Basado en HashiCorp Vault de código abierto, Secrets Manager le ayuda a garantizar el aislamiento de datos de un entorno dedicado con las ventajas de una nube pública.
IBM Security Verify
La solución IBM Verify, modernizada y modular, proporciona un contexto profundo con IA para la gestión de identidades y accesos (IAM) de consumidores y empleados.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) es un servicio gestionado que se utiliza para proporcionar a los administradores una forma segura de gestionar de forma remota servidores y clústeres dentro de IBM Cloud. Para ello, proporciona un servidor de puerta de enlace Bastion, que es un punto de entrada único a un conjunto de servidores y clústeres de clientes. Además de este acceso restringido a la pasarela, PAG graba las sesiones de los operadores y estas grabaciones pueden utilizarse para investigar el uso indebido del sistema.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
El servicio IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) autentica de forma segura a los usuarios y controla de manera coherente el acceso a todos los recursos de IBM Cloud Platform.
7. Respuesta a incidentes
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de manera más eficaz en todas las tecnologías principales.
Con una interfaz de usuario común, conocimientos compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad de endpoints (EDR, XDR, MDR), gestión de registros, SIEM, SOAR
8. Protección de medios
IBM Key Protect for IBM Cloud
El servicio IBM Key Protect for IBM Cloud le ayuda a aprovisionar y almacenar claves cifradas para aplicaciones en los servicios IBM Cloud, para que pueda ver y gestionar el cifrado de datos y todo el ciclo de vida de la clave desde una ubicación central.
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 de Gemalto protege la infraestructura criptográfica mediante la gestión, procesamiento y almacenamiento de claves criptográficas de forma más segura dentro de un dispositivo de hardware resistente a manipulaciones. Le ayuda a resolver desafíos complejos de seguridad, cumplimiento, soberanía de datos y control mediante la migración y ejecución de cargas de trabajo en la nube.
Servicios de almacenamiento de IBM Cloud
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen un hogar escalable, rico en seguridad y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Ofrezca e implemente servicios como objetos de acceso, bloques y almacenamiento de archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambien los requisitos. Pague solo por el almacenamiento en la nube que necesite.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup es un sistema completo de copia de seguridad y recuperación basado en agentes que se gestiona a través de una interfaz web. Permite realizar copias de seguridad de datos entre servidores de IBM Cloud en uno o varios centros de datos globales de IBM Cloud.
Servicios de IBM Cloud Database
Los servicios IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) liberan a los desarrolladores y al personal de TI de tareas complejas y laboriosas, como la implementación de infraestructura y software de bases de datos, operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad. Las pymes de IBM Cloud Database ofrecen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI dedicar tiempo a otras prioridades.
9. Evaluación de riesgos
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
En entornos de arquitectura centrados en contenedores y microservicios, puede utilizar IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para buscar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas y gestionar las configuraciones, los permisos y el cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos en la cartera IBM Security que descubre vulnerabilidades y protege los datos confidenciales en las instalaciones y en la nube.
10. Protección del sistema y de las comunicaciones
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services aporta seguridad y rendimiento líderes en el mercado a su contenido web externo y aplicaciones de internet antes de que lleguen a la nube.
IBM Cloud VPN for VPC
IBM Cloud VPN for VPC proporciona una solución sencilla pero potente para pasarelas VPN de sitio a sitio altamente escalables y robustas
IBM Cloud Direct Link
La solución IBM Cloud Direct Link está diseñada para conectar sus recursos locales a los de la nube de manera fluida. La velocidad y fiabilidad de IBM Cloud Direct Link le permite ampliar la red del centro de datos de su organización y proporciona una conectividad consistente y de mayor rendimiento sin necesidad de tocar la internet pública.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services ofrece servicios DNS autoritativos públicos y privados con un tiempo de respuesta rápido, una redundancia sin precedentes y seguridad avanzada
Dispositivos de puerta de enlace de IBM Cloud
Los dispositivos de puerta de enlace son aparatos que le ofrecen un mayor control sobre el tráfico de red, le permiten acelerar el rendimiento de su red y aumentan su seguridad. Administre sus redes físicas y virtuales para enrutar múltiples VLAN, para firewalls, VPN, modelado de tráfico y más.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway le ayuda a conectar y gestionar sus redes IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
Dispositivo de seguridad FortiGate
El firewall de hardware FortiGate Security Appliance (FSA) de 10 Gbps puede configurarse para proteger el tráfico en varias VLAN de redes públicas y privadas.
Firewall de hardware
El firewall de hardware proporciona a los clientes una capa esencial de seguridad que se suministra bajo demanda y sin interrupciones del servicio. Evita que llegue a sus servidores tráfico no deseado, al reducir la superficie de ataque y permitir que los recursos del servidor se dediquen al uso previsto.
IBM Key Protect for IBM Cloud
El servicio IBM Key Protect for IBM Cloud le ayuda a aprovisionar y almacenar claves cifradas para aplicaciones en los servicios IBM Cloud, para que pueda ver y gestionar el cifrado de datos y todo el ciclo de vida de la clave desde una ubicación central.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager, puede crear secretos de forma dinámica y arrendarlos a las aplicaciones mientras controla el acceso desde una única ubicación. Basado en HashiCorp Vault de código abierto, Secrets Manager le ayuda a garantizar el aislamiento de datos de un entorno dedicado con las ventajas de una nube pública.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de manera más eficaz en todas las tecnologías principales.
Con una interfaz de usuario común, conocimientos compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad de endpoints (EDR, XDR, MDR), gestión de registros, SIEM, SOAR
IBM Cloud Pak for Security
Integre las herramientas de seguridad existentes para obtener un conocimiento más profundo de las amenazas y los riesgos, orquestar acciones y automatizar las respuestas.
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 de Gemalto protege la infraestructura criptográfica mediante la gestión, procesamiento y almacenamiento de claves criptográficas de forma más segura dentro de un dispositivo de hardware resistente a manipulaciones. Le ayuda a resolver desafíos complejos de seguridad, cumplimiento, soberanía de datos y control mediante la migración y ejecución de cargas de trabajo en la nube.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos en la cartera IBM Security que descubre vulnerabilidades y protege los datos confidenciales en las instalaciones y en la nube.
Servicios de almacenamiento de IBM Cloud
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen un hogar escalable, rico en seguridad y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Ofrezca e implemente servicios como objetos de acceso, bloques y almacenamiento de archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambien los requisitos. Pague solo por el almacenamiento en la nube que necesite.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup es un sistema completo de copia de seguridad y recuperación basado en agentes que se gestiona a través de una interfaz web. Permite realizar copias de seguridad de datos entre servidores de IBM Cloud en uno o varios centros de datos globales de IBM Cloud.
Servicios de IBM Cloud Database
Los servicios IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) liberan a los desarrolladores y al personal de TI de tareas complejas y laboriosas, como la implementación de infraestructura y software de bases de datos, operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad. Las pymes de IBM Cloud Database ofrecen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI dedicar tiempo a otras prioridades.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas cómodamente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Se comprueban las imágenes para detectar problemas de seguridad, con el fin de que pueda tomar decisiones informadas sobre sus implementaciones.
Soluciones IBM Cloud Compute
Servicios y soluciones de cloud computing
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions le permite migrar de manera fluida y modernizar las cargas de trabajo de VMware a la nube
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server es una familia de servidores virtuales IBM Power configurables y multiinquilino, con acceso a servicios IBM Cloud.
IBM Cloud Kubernetes Service
Implemente clústeres seguros y de alta disponibilidad en una experiencia nativa de Kubernetes.
11. Integridad del sistema y de la información
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services aporta seguridad y rendimiento líderes en el mercado a su contenido web externo y aplicaciones de internet antes de que lleguen a la nube.
Dispositivos de puerta de enlace de IBM Cloud
Los dispositivos de puerta de enlace son aparatos que le ofrecen un mayor control sobre el tráfico de red, le permiten acelerar el rendimiento de su red y aumentan su seguridad. Administre sus redes físicas y virtuales para enrutar múltiples VLAN, para firewalls, VPN, modelado de tráfico y más.
Dispositivo de seguridad FortiGate
El firewall de hardware FortiGate Security Appliance (FSA) de 10 Gbps puede configurarse para proteger el tráfico en varias VLAN de redes públicas y privadas.
Firewall de hardware
El firewall de hardware proporciona a los clientes una capa esencial de seguridad que se suministra bajo demanda y sin interrupciones del servicio. Evita que llegue a sus servidores tráfico no deseado, al reducir la superficie de ataque y permitir que los recursos del servidor se dediquen al uso previsto.
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
En entornos de arquitectura centrados en contenedores y microservicios, puede utilizar IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection para buscar y priorizar vulnerabilidades de software, detectar y responder a amenazas y gestionar las configuraciones, los permisos y el cumplimiento desde el origen hasta la ejecución.
IBM QRadar Suite
IBM Security QRadar Suite es una solución modernizada de detección y respuesta a amenazas diseñada para unificar la experiencia del analista de seguridad y acelerar su velocidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la incidencia. La cartera incluye IA y automatización de nivel empresarial para aumentar drásticamente la productividad de los analistas, ayudando a los equipos de seguridad con recursos limitados a trabajar de manera más eficaz en todas las tecnologías principales.
Con una interfaz de usuario común, conocimientos compartidos y flujos de trabajo conectados, ofrece productos integrados para: seguridad de endpoints (EDR, XDR, MDR), gestión de registros, SIEM, SOAR
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium es una familia de software de seguridad de datos en la cartera IBM Security que descubre vulnerabilidades y protege los datos confidenciales en las instalaciones y en la nube.
Servicios de almacenamiento de IBM Cloud
Nuestros servicios de almacenamiento en la nube ofrecen un hogar escalable, rico en seguridad y rentable para sus datos, al tiempo que admiten cargas de trabajo tradicionales y nativas de la nube. Ofrezca e implemente servicios como objetos de acceso, bloques y almacenamiento de archivos. Ajuste la capacidad y optimice el rendimiento a medida que cambien los requisitos. Pague solo por el almacenamiento en la nube que necesite.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup es un sistema completo de copia de seguridad y recuperación basado en agentes que se gestiona a través de una interfaz web. Permite realizar copias de seguridad de datos entre servidores de IBM Cloud en uno o varios centros de datos globales de IBM Cloud.
Servicios de IBM Cloud Database
Los servicios IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) liberan a los desarrolladores y al personal de TI de tareas complejas y laboriosas, como la implementación de infraestructura y software de bases de datos, operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad. Las pymes de IBM Cloud Database ofrecen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI dedicar tiempo a otras prioridades.
Soluciones de observabilidad de IBM Cloud
La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápidas y automatizadas.
12. Adquisición de sistemas y servicios
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services aporta seguridad y rendimiento líderes en el mercado a su contenido web externo y aplicaciones de internet antes de que lleguen a la nube.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado totalmente gestionado. Inserte imágenes privadas para ejecutarlas cómodamente en IBM Cloud Kubernetes Service y otros entornos de tiempo de ejecución. Se comprueban las imágenes para detectar problemas de seguridad, con el fin de que pueda tomar decisiones informadas sobre sus implementaciones.
Soluciones IBM Cloud Compute
Servicios y soluciones de cloud computing
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions le permite migrar de manera fluida y modernizar las cargas de trabajo de VMware a la nube
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server es una familia de servidores virtuales IBM Power configurables y multiinquilino, con acceso a servicios IBM Cloud.
IBM Wazi como servicio
Acelere el desarrollo nativo en la nube y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)
Entrega continua
Adopte DevOps preparado para la empresa. Cree cadenas de herramientas seguras compatibles con las tareas de entrega de aplicaciones. Automatice compilaciones, pruebas, implementaciones y mucho más.
Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps
La arquitectura implementable de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps crea un conjunto de cadenas de herramientas y canalizaciones DevOps. DevSecOps utiliza la entrega continua (CD) (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM Cloud DevOps Insights y Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM Key Protect, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Container Registry y Vulnerability Advisor.
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Code Engine es una plataforma sin servidor totalmente gestionada. Reúna sus imágenes de contenedor, trabajos por lotes, código fuente o funciones en un único lugar y deje que IBM Cloud Code Engine gestione y proteja la infraestructura subyacente.
IBM Cloud Schematics
Schematics es un servicio de IBM Cloud que ofrece herramientas de infraestructura como código (IaC) como servicio. Puede utilizar las capacidades de Schematics para implementar y gestionar de manera coherente sus entornos de infraestructura en la nube.
IBM Cloud Kubernetes Service
Implemente clústeres seguros y de alta disponibilidad en una experiencia nativa de Kubernetes.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.