Anuncio de IBM Bob Premium Package for Java: aceleración de la modernización de las aplicaciones Java empresariales

IBM Bob es un socio de desarrollo con IA para equipos de software empresarial que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de múltiples etapas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Combina la IA con la orquestación de agentes para ayudar a los equipos a ir más allá de la asistencia de código aislada y avanzar hacia flujos de trabajo de modernización estructurados y controlados.

Basado en IBM Bob, Premium Package for Java Modernization introduce flujos de trabajo diseñados específicamente para la modernización de Java empresarial. Ayuda a los equipos a analizar la aplicación, coordinar las actualizaciones, validar los cambios y aplicar el gobierno en todos los esfuerzos de modernización, incluidas las actualizaciones de la versión de Java, la modernización de la IU y la modernización de IBM WebSphere Liberty.

El resultado es una forma más reproducible de modernizar las aplicaciones Java: una que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin perder el control sobre los repositorios, las dependencias, los procesos de integración y los entornos de tiempo de ejecución.