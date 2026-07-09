Anuncio de IBM Bob Premium Package for Java: aceleración de la modernización de las aplicaciones Java empresariales

IBM Bob Premium Package for Java está diseñado para ayudar a los equipos a comprender las aplicaciones Java antes de realizar cambios.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad de IBM Bob Premium Package for Java Modernization, que presenta capacidades específicas que ayudan a los equipos empresariales a modernizar las aplicaciones Java con mayor velocidad, coherencia y confianza.
Las aplicaciones Java empresariales son fundamentales para las operaciones críticas de las empresas, pero muchas organizaciones gestionan entornos Java de gran tamaño y larga duración con entornos de tiempo de ejecución y marcos de trabajo heredados, dependencias complejas, documentación limitada y un riesgo de seguridad cada vez mayor. Modernizar estos sistemas requiere algo más que una generación de código más rápida. Los equipos necesitan entender las aplicaciones, la ejecución coordinada, la validación, el gobierno y la capacidad de reducir el riesgo y, al mismo tiempo, preservar los sistemas de los que depende la empresa.
IBM Bob es un socio de desarrollo con IA para equipos de software empresarial que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de múltiples etapas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Combina la IA con la orquestación de agentes para ayudar a los equipos a ir más allá de la asistencia de código aislada y avanzar hacia flujos de trabajo de modernización estructurados y controlados.
Basado en IBM Bob, Premium Package for Java Modernization introduce flujos de trabajo diseñados específicamente para la modernización de Java empresarial. Ayuda a los equipos a analizar la aplicación, coordinar las actualizaciones, validar los cambios y aplicar el gobierno en todos los esfuerzos de modernización, incluidas las actualizaciones de la versión de Java, la modernización de la IU y la modernización de IBM WebSphere Liberty.
El resultado es una forma más reproducible de modernizar las aplicaciones Java: una que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin perder el control sobre los repositorios, las dependencias, los procesos de integración y los entornos de tiempo de ejecución.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization admite tres flujos de trabajo estratégicos de modernización de Java:
Juntos, estos flujo de trabajo ayudan a los equipos de Java a modernizar aplicaciones críticas de forma más segura e incremental, sin separar la modernización del ciclo de vida del desarrollo.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization ayuda a aportar estructura y gobierno al trabajo de modernización en los entornos Java empresariales. Los equipos pueden utilizar Bob para respaldar los puntos de control de validación, las aprobaciones humanas, los cambios de código rastreables, la documentación automatizada, la generación de pruebas unitarias y la conciencia de CVE durante todo el proceso de modernización.
Por ejemplo, un desarrollador que trabaja en una actualización de la versión de Java puede iniciar un flujo de trabajo guiado para analizar la aplicación, identificar problemas de compatibilidad, actualizar dependencias, aplicar cambios de código y configuración, ejecutar pasos de validación y preparar el trabajo para reseñas.
Al combinar la orquestación con IA con flujos de trabajo específicos de modernización para Java y gobierno empresarial, este Premium Package ayuda a los equipos a modernizar más rápido mientras reduce el riesgo operativo, mejora la calidad del software y preserva el control sobre sistemas críticos para la producción.
Blue Pearl utilizó IBM Bob para modernizar un código fuente en Java, pasando de Java 11 a Java 25, y logró una aceleración estimada del 90 % en los plazos de entrega, completando el trabajo en 3 días frente a los más de 30 días que habría llevado con un enfoque convencional. El resultado muestra lo que es posible cuando la modernización de Java se apoya en flujos de trabajo estructurados, comprensión, validación y gobierno a nivel de sistema, en lugar de asistencia aislada por IA.
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