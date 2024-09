Al migrar a la solución de previsión renovable proporcionada por CogniTech, Nukissiorfiit ha reducido el número de personas necesarias para realizar previsiones presupuestarias y ha aumentado la precisión de dichas previsiones gracias a una mayor frecuencia y al uso de la IA. La solución ha mejorado la flexibilidad de la empresa de servicios públicos para adaptar su planificación a variables cambiantes como el clima y ha fomentado una mayor confianza con el gobierno de Groenlandia para dar luz verde a proyectos nuevos y ambiciosos.

"Pudimos pasar de 70 proveedores de información distintos -empleados que participan en el proceso de elaboración de nuestro presupuesto- a nueve personas. Eso es una gran reducción", dice Andersen-Aagaard.

“Y la cosa no termina ahí”, añade. “En realidad, también depende de la cantidad de tiempo que estas personas la usan. Así que diría que estas nueve personas ahora le dedican menos tiempo que antes. Y las más de 60 personas que ya no utilizan herramientas para proporcionar información sobre el pronóstico, no dedican ningún tiempo a ello”.

Andersen-Aagaard tiene en cuenta que, aunque menos personas trabajan en las previsiones, cada persona de su empresa recibe esta información. "Obtienen sus conocimientos tanto desde el punto de vista de la gestión como, en cierta medida, de los datos de producción de la plataforma IBM Cognos Analytics", afirma.

En general, su nueva solución Planning Analytics y Cognos Analytics, combinada con pronósticos inteligentes de aprendizaje automático, han permitido a Nukissiorfiit adoptar una forma de operar más eficiente. La empresa ahora puede utilizar los conocimientos para establecer umbrales y recibir alertas si las previsiones están fuera de los rangos; también puede anular las alertas en función de la experiencia o de información adicional. La conclusión es que la empresa es más ágil y su planificación financiera es más precisa.

"Claus [Andersen-Aagaard] está muy interesado en tener previsiones todos los meses para asegurarse de que las pérdidas y ganancias y el flujo de caja están bajo control. Y serán más ágiles para adoptar cambios en el consumo y cambios en si un determinado proyecto se retrasa o no", dice Moeller Madsen.

"Ahorrar tiempo ha sido un gran factor y beneficio para nosotros", dice Andersen-Aagaard. "Pasar de 70 proveedores de entrada a solo nueve ha reducido el tiempo que empleamos en esta tarea. Y hemos ampliado la cantidad de veces que realmente hacemos este ejercicio: ahora todos recibimos cada mes un nuevo pronóstico basado en la información más reciente. Haciéndolo como antes, probablemente tardaríamos entre 5.000 y 10.000 horas".

Según Andersen-Aagaard, otra ventaja es la mayor precisión de las previsiones. La compañía ahora tiene la flexibilidad que buscaba para cambiar los planes cuando hay nueva información disponible y comprender las consecuencias de hacerlo.

Andersen-Aagaard añade que la experiencia del usuario ha mejorado enormemente. Informa de que los empleados están más interesados en las consecuencias financieras de las decisiones que toman y que la calidad de salida de los informes que se proporcionan automáticamente también ha mejorado drásticamente.

Con la plataforma de planificación y el aprendizaje automático implementados, Nukissiorfiit busca el futuro con confianza. "Creo que merece la pena decir que siempre que hacemos un gran proyecto, como el de la gran central hidroeléctrica, hay que tener confianza en nosotros como empresa", dice Andersen-Aagaard. "El gobierno de Groenlandia debe asegurarse de que el dinero que nos dejan invertir en nombre del condado se gestiona de forma responsable".

En cuanto al futuro, Andersen-Aagaard afirma que la empresa quiere integrar la plataforma con sensores del Internet de las Cosas (IoT) en sus plantas y en los contadores de todos los hogares de Groenlandia. "Estamos investigando si el IoT puede desempeñar un papel mayor para que podamos obtener datos con mayor frecuencia. IoT es una plataforma rentable a la que puede transferir muchos datos a costes mucho más bajos".

Nukissiorfiit también estudia exportar el agua de Groenlandia a otros países, colaborando con empresas embotelladoras y transportistas a granel. Además, otros países árticos, como Canadá, están muy interesados en ver cómo pueden utilizar la exitosa estructura de precios de servicios públicos de Nukissiorfiit para reducir sus propios precios de energía.