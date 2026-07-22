AskIT
El help desk apuesta por la autoayuda

El servicio de soporte de TI de IBM reunía todos los elementos propios de una línea de negocio que necesitaba una transformación: problemas urgentes, procesos no escalables y redundancias. Lo que parecía un sinfín de tiques de soporte podía convertir la espera en línea en una parte habitual (y frustrante) de la experiencia de los empleados.

Grant Thomas, director sénior de Soporte de TI, describió lo que siguió como un cambio radical impulsado por la automatización: pasar de más de un millón de llamadas y chats de soporte al año a menos de 100 000 entre 2021 y 2025. 

En 2023, se recibió la directiva de transformar el departamento de TI en 100 días.

El primer paso consistió en analizar los datos, identificar los principales motivos de las llamadas a TI y desarrollar un MVP de AskIT de 90 días para 12 000 usuarios, antes de ampliarlo gradualmente.

La puesta en marcha demostró que los hitos del lanzamiento son importantes, pero que el verdadero trabajo comienza después. 
Una mano haciendo un gesto junto a un ordenador portátil, un cuaderno, un colgante de identificación y documentos impresos sobre un escritorio
El chatbot como espejo

El trabajo comenzó por escuchar. AskIT no era solo un asistente: se convirtió en un espejo que mostraba al equipo cuándo y cómo la tecnología ralentizaba a los empleados.  

La escucha comenzó con los datos. AskIT se entrenó con el 80 % de los problemas de TI que los empleados encontraban con mayor frecuencia. Un análisis más detallado indicó que muchos usuarios buscaban resolver esos problemas por sí mismos, buscando instrucciones en lugar de reparaciones. Aunque las guías existían, no eran fáciles de usar. Los artículos de soporte se presentaban como enlaces inconexos dispersos por los distintos sistemas. 

La corrección fue sencilla: contar con especialistas en contenido para que hicieran los artículos claros y de alta calidad, y luego utilizar la IA para ofrecer esa información a través de la búsqueda conversacional. 
De cuello de botella a puente

Escuchar también permitió ofrecer un soporte más proactivo. El departamento de TI podía avisar a los usuarios cuando les tocaba una actualización o recordarles que reiniciaran el equipo, previniendo así los problemas antes de que requirieran una reparación. 

Y cuando se necesitaba una reparación, los empleados no tenían que abrir un tique; podían mantener una conversación con AskIT, que escuchaba, solucionaba problemas y recurría a un agente humano cuando era conveniente. El departamento de TI también recurrió a más responsables del help desk para formar a los agentes en la resolución de problemas complejos. 
Tres personas sentadas en una zona de reuniones pequeña

A medida que a los empleados les resultaba más fácil acceder a las guías prácticas, quedó patente el valor del soporte de autoservicio. El índice CSAT superó el 90 %, lo que supone un aumento de 11,6 puntos con respecto a su lanzamiento inicial.

AskIT resuelve ahora el 86 % de los problemas sin intervención humana, aunque el soporte humano sigue estando disponible para los casos complejos. 

Pero la transformación fue más allá de las métricas. El departamento de TI pasó de ser una función de reparación a convertirse en un motor de autoservicio, lo que ayudó a los empleados a tomar el control de sus dispositivos y a establecer una mejor relación con la tecnología. 
Explore la transformación

La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.

Descubra más
Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, bocadillos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

Descubra más
Ilustración abstracta de dos monitores de ordenador conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores. 

Descubra más
Archivador abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo

En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.

Más información
Ilustración de una cápsula descendiendo con un paracaídas rojo
Notas a pie de página

© Copyright IBM Corporation 2026. IBM, el logo de IBM y watsonx son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.

Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.