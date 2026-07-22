El trabajo comenzó por escuchar. AskIT no era solo un asistente: se convirtió en un espejo que mostraba al equipo cuándo y cómo la tecnología ralentizaba a los empleados.

La escucha comenzó con los datos. AskIT se entrenó con el 80 % de los problemas de TI que los empleados encontraban con mayor frecuencia. Un análisis más detallado indicó que muchos usuarios buscaban resolver esos problemas por sí mismos, buscando instrucciones en lugar de reparaciones. Aunque las guías existían, no eran fáciles de usar. Los artículos de soporte se presentaban como enlaces inconexos dispersos por los distintos sistemas.

La corrección fue sencilla: contar con especialistas en contenido para que hicieran los artículos claros y de alta calidad, y luego utilizar la IA para ofrecer esa información a través de la búsqueda conversacional.